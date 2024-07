Świadczenie urlopowe nauczyciela 2024 r. Ile, kiedy, czy takie same zasady w 2025 r.

Ile wynosi świadczenie urlopowe nauczyciela w 2024 r.? Kiedy będzie wypłacane świadczenie urlopowe dla nauczycieli? Świadczenie urlopowe nauczyciela czy takie same zasady w 2025 r., jak w 2024 r.?

Świadczenie urlopowe nauczyciela 2024 r. Ile, kiedy?

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego pracownik nie może się zrzec. Jest to prawo osobiste i niezbywalne. Jeśli pracodawca podjął decyzję o wypłacaniu pracownikom wynagrodzenia urlopowego, jest zobowiązany do jego wypłaty raz w roku kalendarzowym. Koniecznym warunkiem jest, aby pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Generalną zasadą jest, że świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Co ważne wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Takie są przepisy, praktyka niestety bywa inna. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w ramach szkolnictwa powszechnego zasady wypłaty świadczenie urlopowego są o tyle zmodyfikowane, że szczegóły określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)

Świadczenie urlopowe nauczyciela 2024 r. Ile?

W 2024 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisu jest kwota 6445,71 zł, a więc odpis ten wynosi 2417,14 zł. Wysokość świadczenia urlopowego należnego nauczycielom w 2024 r. to 2417,14 zł. Świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Ważne Wynika to z tego, że przedziale od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. do ustalania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową w wysokości 5176,02 zł. Natomiast podstawą do obliczenia wysokości odpisu dla pozostałych pracowników jest kwota 6445,71 zł.

Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Świadczenie urlopowe jest wprawdzie wypłacane nauczycielom z środków ZFŚS niemniej jednak ani prawo do niego, ani jego wysokość nie są uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej nauczyciela. Takie świadczenie nie ma zatem charakteru socjalnego i jest należne wszystkim nauczycielom w takiej samej wysokości - niezależnie od ich sytuacji osobistej, materialnej i rodzinnej.

Świadczenie urlopowe nauczyciela 2024 r. kiedy?

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli wypłacane jest do końca sierpnia, czyli do 31 sierpnia 2024 r., zatem przed rozpoczęciem przez nauczycieli kolejnego roku szkolnego 2024/2025.

Wysokość kwoty bazowej i odpis w 2024 r.

W 2024 r. do wysokości kwoty bazowej należy zastosować ogólne zasady wynikające z ZFŚS. Dla nauczycieli w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. do ustalania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową w wysokości 5176,02 zł. Jednak należy mieć na uwadze, że odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi więc 5693,62 zł (110% kwoty bazowej). Istnieje dodatkowo taka modyfikacja.

Świadczenie urlopowe nauczyciela czy takie same zasady w 2025 r.?

Mając na uwadze fakt, że wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, to istnieją szanse, że wartość ta w 2025 r. się podniesie. Duże znaczenie dla wynagrodzenia urlopowego dla nauczycieli w 2025 r i tego czy pozostaną takie same zasady jak w 2024 r. ma również obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r. i w 2025 r. Prezes GUS ogłosi najnowsze dane w „Monitorze Polskim" nie później niż do 20 lutego 2025 r.

Na chwilę obecną nie wiadomo zatem jeszcze czy wynagrodzenie urlopowe nauczyciela będzie na takich samych zasadach w 2025 r., jak w 2024 r. Będziemy śledzili te informacje i przekazywali je na bieżąco.