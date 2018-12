Forma przekazywania wynagrodzenia pracownikom po 1 stycznia 2019 r.

2.1. Na czym polegają zmiany

Pobieranie wynagrodzenia, zarówno w formie bezgotówkowej, jak i do rąk własnych, będzie wymagać od nich złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej. Wypłata wynagrodzenia na konto nie będzie wymagała takiego wniosku. Wystarczy podanie numeru rachunku. Złożenie wniosku będzie też konieczne przy każdorazowej zmianie formy wypłaty wynagrodzenia z bezgotówkowej na formę do rąk własnych i odwrotnie. Pomimo wskazanych zmian o wyborze formy wynagrodzenia za pracę nadal decyduje pracownik.

Pracownik, który nie poda pracodawcy informacji o numerze rachunku płatniczego, a także nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, otrzyma wynagrodzenie za pracę w tej ostatniej formie.

2.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Pracodawca w terminie do 21 stycznia 2019 r. musi poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy (np. pocztą elektroniczną, wywieszając na tablicy ogłoszeń, przez intranet), o obowiązku:

- podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo

- złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

W ciągu 7 dni od otrzymania wskazanej informacji pracownik, który pobierał wynagrodzenie do rąk własnych, podaje pracodawcy numer rachunku płatniczego albo składa wniosek – w postaci papierowej lub elektronicznej – dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Pracodawca wypłaci wynagrodzenie do rąk własnych pracownika, jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia za pracę będzie przypadał w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia otrzymania przez pracodawcę:

- informacji o rachunku płatniczym pracownika, który dotychczas otrzymywał wynagrodzenie do rąk własnych, lub

- wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia pracownika do rąk własnych.

Wynagrodzenie do rąk własnych otrzyma też pracownik, który dotychczas dostawał je w tej formie, ale nie poda pracodawcy informacji o rachunku płatniczym lub nie złoży wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

2.3. Przygotowanie do zmian

Prawidłowe stosowanie nowych przepisów odnoszących się do formy wypłaty wynagrodzenia za pracę wymaga od pracodawcy – poza znajomością zmian – podjęcia następujących działań:

Krok 1. Ustal, kto z pracowników pobierał dotychczas wynagrodzenie za pracę do rąk własnych

W pierwszej kolejności należy utworzyć listę pracowników, którzy przed 1 stycznia 2019 r. pobierali wynagrodzenie w innej formie niż bezgotówkowa i pozostali przy tym wyborze.

Krok 2. Przygotuj wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych i informacji o numerze rachunku płatniczego

Pracodawca, który dotychczas nie wypłacał wynagrodzeń do rąk własnych pracownika, powinien przygotować wzór wniosku o taką wypłatę. Natomiast pracodawcy, którego pracownicy wybrali wyłącznie bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia, zaleca się przejrzenie posiadanych informacji o rachunku płatniczym pracowników w zakresie ich ewentualnej aktualizacji.

Trzeba mieć też na uwadze, że pracownik powinien informować pracodawcęo każdorazowej zmianie rachunku płatniczego. Informację o konieczności zgłaszania zmian warto zawrzeć w treści wzoru powiadomienia o numerze rachunku, którego dokonuje pracownik. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk pracownik może złożyć zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej (np. e-mailem). Aby identyfikacja elektroniczna takiego wniosku była prawidłowa (faktycznie dotyczyła danego pracownika), rekomenduje się pracodawcy pozyskanie wcześniej adresu e-mail pracownika (np. w kwestionariuszu osobowym), z którego wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk zostanie przesłany zatrudniającemu.

Jeżeli w kontaktach z pracodawcą będzie wykorzystywany wyłącznie służbowy e-mail pracownika, takiego ustalenia (w zakresie pozyskania jego adresu poczty elektronicznej) można nie dokonywać. Należy zauważyć, że wniosek przesłany w formie elektronicznej nie wymaga użycia przez pracownika kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Krok 3. Przygotuj i przekaż informację pracownikom pobierającym dotychczas wynagrodzenie za pracę do rąk własnych

Pracodawca do 21 stycznia 2019 r. powinien powiadomić pracowników otrzymujących dotychczas wynagrodzenie do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych. Powiadomienie w tym zakresie pracodawca może sporządzić w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznie i podać do wiadomości pracowników. Pracodawca powinien zadbać o to, aby w razie sporu z pracownikiem mógł udowodnić, że powiadomienie zostało faktycznie dokonane.

Wzór informacji w sprawie sposobu wypłaty wynagrodzenia

Warszawa, 3 stycznia 2019 r.

KrzyMar Spółka z o.o.

00-000 Warszawa

ul. Meduzy 2

Pan Marian Głowacki

Informacja w sprawie sposobu wypłaty wynagrodzenia

Działając na podstawie art. 10 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu jest Pan zobowiązany:

1) podać numer rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane Pana wynagrodzenie za pracę, albo

2) złożyć wniosek w sprawie dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

W przypadku niepodania przez Pana informacji o numerze rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, ani niezłożenia wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia za pracę do rąk własnych wynagrodzenie nadal będzie wypłacane do rąk własnych.

Do niniejszego dokumentu dołączono informację o rachunku płatniczym oraz wniosek w sprawie dalszej wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych.

Prezes Zarządu Krzysztof Markowski

Krok 4. Zapewnij pracownikom, którzy wybrali przekazywanie wynagrodzenia do rąk własnych, możliwość odbioru wynagrodzenia w ustalonym terminie jego wypłaty

Pracodawca, którego choćby jeden pracownik złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych lub nie poda numeru rachunku płatniczego i jednocześnie nie złoży wniosku o wypłatę do rąk, powinien zapewnić mu możliwość odbioru wynagrodzenia w sposób wskazany we wniosku, a w razie jego braku – w zakładowej kasie. Wypłatę do rąk można bowiem rozumieć co najmniej dwojako, tj. jako wypłatę wynagrodzenia w zakładowej kasie lub przekazem pocztowym. Zatem najpóźniej w dniu ustalonym u pracodawcy jako dzień wypłaty wynagrodzenia powinno ono być przygotowane do odbioru.

Krok 5. Zaktualizuj, jeżeli to konieczne, informację o warunkach zatrudnienia i przepisy wewnątrzzakładowe

W informacji o warunkach zatrudnienia, do której przekazania jest zobligowany pracodawca na podstawie art. 29 § 3 Kodeksu pracy, należy podać częstotliwość, z jaką w każdym miesiącu następuje wypłata wynagrodzenia za pracę. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, we wskazanej informacji powinien też określić miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia. Dodatkowe elementy informacji o warunkach zatrudnienia, tj. miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia, dotyczą wynagrodzenia przekazywanego do rąk własnych

pracownika. Jeżeli zapis o wyłącznie gotówkowej formie wypłaty wynagrodzenia zawiera informacja o warunkach zatrudnienia przekazana pracownikowi, można ją zaktualizować. Zaleca się tak postąpić, zwłaszcza wtedy, gdy pracownik pobiera wynagrodzenie w formie bezgotówkowej. Aktualizacja może polegać na dodaniu formy bezgotówkowej przekazywania wynagrodzenia i na jednoczesnym pozostawieniu informacji o zasadach przekazywania pensji do rąk własnych, jeśli pracownik w przyszłości zawnioskuje o taki sposób wypłaty wynagrodzenia.

Jeżeli u danego pracodawcy, u którego funkcjonuje regulamin pracy, ani jeden pracownik nie będzie otrzymywał wynagrodzenia do rąk własnych, nie oznacza to obowiązku zmiany tych przepisów w zakresie formy przekazywania pensji na wyłącznie bezgotówkową. Pracodawca nie dostosowuje swoich regulacji do aktualnej wśród pracowników sytuacji w tym zakresie. Nie ma bowiem bezwzględnej konieczności przekazywania wynagrodzenia na rachunek płatniczy. Decyzja o tym nadal należy do pracownika. W razie niezgodności w tej części przepisów wewnątrzzakładowych z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa pracy są one nieważne, a zamiast nich należy stosować odpowiednie przepisy prawa pracy (art. 18 § 1–2 Kodeksu pracy).

Z nowych przepisów dotyczących formy wypłaty wynagrodzenia wynika, że od 1 stycznia 2019 r. układ zbiorowy pracy nie musi już ustanawiać powszechnej w danym zakładzie zasady przekazywania wynagrodzenia pracownikowi w inny sposób niż do rąk własnych. Będzie to bowiem wynikać z ogólnie obowiązujących regulacji. Przed zmianą przepisów nie było wymogu składania pracodawcy zgody na przekazywanie wynagrodzenia w inny sposób niż do rąk własnych (np. na rachunek płatniczy), jeżeli przewidywał to układ zbiorowy pracy (art. 86 § 3 Kodeksu pracy przed nowelizacją).

Upowszechnienie w ogólnych regulacjach prawa pracy zasady przekazywania wynagrodzenia na rachunek płatniczy nie powoduje natychmiastowego obowiązku zmiany układu zbiorowego pracy. Pracownicy i tak musieli przekazywać pracodawcy informacje o rachunku płatniczym do dokonywania wypłaty wynagrodzenia. Zatem po 31 grudnia 2018 r. taka praktyka jest nadal prawidłowa. Pracodawca może zaktualizować treść układu przy okazji dokonywania w nim innych zmian.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 18 § 1–2, art. 29 § 3, art. 86 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1629

● art. 1 pkt 2, art. 10, art. 13 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – Dz.U. z 2018 r. poz. 357

