Ile trzeba przepracować żeby dostać wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą – czy musisz mieć określony staż pracy, by otrzymać gruszę?

Wczasy pod gruszą a staż pracy

Przepisy nie uzależniają przyznania prawa do wczasów pod gruszą od określonego stażu pracy. Ustawa o ZFŚS nic o tym nie mówi. Wiąże się z tym jednak wymóg skorzystania z 14 dni urlopu wypoczynkowego (licząc z weekendami i świętami wolnymi od pracy). Aby móc przebywać 14 dni na urlopie, trzeba mieć prawo do minimum 10 dni urlopu (chyba że w tym czasie wypada święto wolne od pracy).

Wczasy pod gruszą a pierwsza praca

Na przykład w przypadku pierwszej pracy będzie trzeba trochę poczekać, aby móc trzymać gruszę. Prawo do pierwszego urlopu nabywa się bowiem z dołu z każdym przepracowanym miesiącem pracy w wymiarze 1/12 wymiaru rocznego. Dopiero po przepracowaniu 6 miesięcy taki pracownik będzie miał prawo do 10 dni urlopu wypoczynkowego.

Wczasy pod gruszą a zatrudnienie w trakcie roku

Natomiast w sytuacji zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje urlop proporcjonalny do okresu, jaki pozostał do końca roku. Jeśli staż pracy pracownika pozwala na nabycie prawa do 26 dni z początkiem stycznia to zatrudniając się od początku października będzie miał prawo do 3/12 z 26 dni. Daje to wynik 6,5 dnia urlopu. Pracownik ten nie będzie więc mógł w tym roku skorzystać z wczasów pod gruszą. Musi w tym celu zaczekać do stycznia, ponieważ wraz z 1 stycznia nabędzie prawo do nowego urlopu w pełnym wymiarze 26 dni.

Wczasy pod gruszą a praca na pół etatu

Jak jest w przypadku pracy na pół etatu? Czy niepełnoetatowcy mają prawo do gruszy? Jak najbardziej. Muszą jednak spełniać warunek wykorzystania 14 dni wolnych pod rząd. Jeśli pracownik zatrudniony na pół etatu ma prawo do 10 lub 13 dni urlopu w roku kalendarzowym wykorzysta je w taki sposób, że łącznie nie będzie go w pracy 14 dni, ma prawo do gruszy.