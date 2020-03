Czy paczka świąteczna przysługuje pracownikowi, który otrzymał wypowiedzenie

RADA

Nie. Pracownik znajdujący się w okresie wypowiedzenia ma prawo do świadczeń z zfśs, tak jak pozostali pracownicy - na warunkach określonych w regulaminie.

UZASADNIENIE

Osobami uprawnionymi do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.

Kryteria socjalne

Przyznawanie usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zfśs oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie.

Katalog uprawnionych do świadczeń socjalnych

Ustawa o zfśs nie wyłącza z katalogu uprawnionych do świadczeń z funduszu osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia. Dlatego pracodawca nie może w regulaminie zfśs wyłączyć tych pracowników i nie przyznawać im świadczeń z zfśs. Pracownik w okresie wypowiedzenia zachowuje swoje uprawnienia pracownicze do momentu rozwiązania umowy o pracę.

Dotyczy to także uprawnienia do ubiegania się o świadczenia finansowane z zfśs, według zasad określonych w regulaminie funduszu. Pracownik może nie otrzymać tych świadczeń tylko w sytuacji, gdy ze względu na swoją sytuację rodzinną, życiową i materialną nie spełnia kryterium uprawniającego do ich otrzymania.

PODSTAWA PRAWNA:

Małgorzata Nowicka

specjalista z zakresu prawa pracy

