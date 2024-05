Od 3300 zł do 5200 zł obecnie w zależności od stopnia zaszeregowania dla tej grupy pracowników. Od 1 lipca 2024 r. stawki minimalnego wynagrodzenia wzrosną od 700 zł do 1000 zł

1 lipca 2024 to druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Od 1 stycznia wynosi ono 4242 zł, od 1 lipca wzrośnie do 4300 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 28,10 zł brutto (teraz wynosi 27,70 zł). Nowe przepisy dla pracowników samorządowych dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia mają na celu dostosowanie płac pracowników do lipcowych podwyżek.

Nowe stawki w zależności od kategorii zaszeregowania to od 4000 zł (dotychczas 3300 zł) do 6200 zł (dotychczas 5200 zł).