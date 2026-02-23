REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Dla osób z ograniczeniami ruchowymi: od 18 480 zł do 28 875 z PFRON 2026

Dla osób z ograniczeniami ruchowymi: od 18 480 zł do 28 875 z PFRON 2026

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 lutego 2026, 11:08
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Dla osób z ograniczeniami ruchowymi: od 18 480 zł do 28 875 z PFRON 2026
Dla osób z ograniczeniami ruchowymi: od 18 480 zł do 28 875 z PFRON 2026
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Coraz więcej osób w Polsce żyje z niepełnosprawnością albo mierzy się z ograniczeniami ruchowymi wynikającymi z wieku, choroby czy urazu. To nie jest wyłącznie kwestia komfortu, ale codziennej logistyki: jak dojechać do pracy, na rehabilitację, do sklepu, do urzędu albo po prostu wyjść z domu bez proszenia kogokolwiek o pomoc. Właśnie dlatego tak ważne są programy, które realnie wspierają samodzielność i codzienne funkcjonowanie. Wnioski w ramach wsparcia ruszają już 1 marca 2026 r.

rozwiń >

Niepełnosprawność nie musi oznaczać wykluczenia. Niebawem rusza nabór do programu „Aktywny samorząd” wspierający osoby z ograniczeniami ruchowymi

Coraz więcej osób w Polsce żyje z niepełnosprawnością albo mierzy się z ograniczeniami ruchowymi wynikającymi z wieku, choroby czy urazu. To nie jest wyłącznie kwestia komfortu, ale codziennej logistyki: jak dojechać do pracy, na rehabilitację, do sklepu, do urzędu albo po prostu wyjść z domu bez proszenia kogokolwiek o pomoc. Właśnie dlatego tak ważne są programy, które realnie wspierają samodzielność i codzienne funkcjonowanie. „Aktywny samorząd” to jedno z rozwiązań, które daje możliwość uzyskania dofinansowania na zakup sprzętu wspierającego osoby z ograniczeniami ruchowymi. Aneta Płatek, dyrektor generalna Electroride oraz ekspertka mikromobilności podpowiada, jak uzyskać środki z programu oraz na jaki sprzęt można je przeznaczyć.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec 2024 roku w Polsce żyło 3,9 mln osób posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, czyli około 10,5% populacji .

Widać też wyraźny związek ze starzeniem się społeczeństwa: największa koncentracja orzeczeń dotyczy osób w wieku 70–74 lata, co pokazuje, że wraz z wiekiem rośnie skala wyzwań związanych z poruszaniem się w codziennym życiu. Dla wielu osób barierą bywa nie tylko infrastruktura, ale też psychologia: część ludzi nie chce korzystać z wózka, bo kojarzy go z „wyłączeniem z normalnego życia”, wstydzi się albo nie wie, że istnieją alternatywne rozwiązania, które równie skutecznie wspierają codzienną aktywność i samodzielność.

Mobilność dla osób z ograniczeniami ruchowymi to dziś coś więcej niż „klasyczny” wózek

Nowoczesne rozwiązania, takie jak lekkie pojazdy elektryczne, coraz częściej nie przypominają sprzętu medycznego, bo spełniają też inne funkcje i są projektowane pod codzienne użytkowanie. Są bardziej przystępne w obsłudze, łatwiej się nimi manewruje, a przede wszystkim dają poczucie niezależności: można szybko załatwić sprawę w okolicy, dojechać w miejsce, do którego transport publiczny nie dojeżdża, nie stresować się dużymi odległościami do pokonania czy koniecznością przesiadek.

Dla osób z ograniczeniami ruchowymi: od 18 480 zł do 28 875 z PFRON 2026

Dla osób z ograniczeniami ruchowymi: od 18 480 zł do 28 875 z PFRON 2026

Shutterstock

– Mobilność to dziś nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim samodzielności. Coraz więcej rozwiązań powstaje z myślą o tym, by osoby z ograniczeniami ruchowymi mogły swobodnie korzystać z przestrzeni miejskiej – bez stresu i bez barier. Lekkie pojazdy elektryczne pomagają szybko i bezpiecznie dotrzeć tam, gdzie transport publiczny bywa wyzwaniem. Dają też poczucie kontroli i niezależności, które w codziennym życiu mają ogromne znaczenie – podkreśla Aneta Płatek, dyrektor generalna marki Electroride.

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Historia, która pokazuje, jak bardzo zmienia się codzienność

Jak dużo może zmienić odpowiedni sprzęt, pokazuje przykład Rafała Borowskiego z Gdańska, osoby po amputacji nogi, użytkownika czterokołowego pojazdu elektrycznego. Przez długi czas samodzielne przemieszczanie się oznaczało dla niego uzależnienie od pomocy innych albo od transportu zbiorowego, który nie zawsze jest dostępny, wygodny i przewidywalny.

– Bardzo zależy mi na tym, żeby pokazywać innym osobom z niepełnosprawnością, że ona nie musi oznaczać rezygnacji z życia. To nie jest powód, żeby zamykać się w domu. Dziś jest coraz więcej rozwiązań, które realnie wspierają nas w codziennych czynnościach i dają niezależność. Jestem tego przykładem. Od kilku lat korzystam z pojazdu Electroride i dzięki temu jestem samodzielny: nie tylko poruszam się po swoim mieście na krótkich odcinkach, ale też podróżuję, zwiedzam Polskę, poznaję nowych ludzi i czuję, że żyję pełniej. Dlatego warto poszukać rozwiązań, które mogą najlepiej wesprzeć konkretną osobę w jej codzienności – mówi Rafał Borowski, użytkownik elektrycznego pojazdu, youtuber.

„Aktywny samorząd” 2026: na co można uzyskać wsparcie

Likwidacja barier w zakresie poruszania się:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Istnieją także programy wspierające osoby z niepełnosprawnościami w zakupie różnego rodzaju sprzętu wspierającego. W ramach programu „Aktywny samorząd” przewidziano m.in. dofinansowanie w obszarach związanych z mobilnością, obejmujące pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz wsparcie finansowe przeznaczone na utrzymanie sprawności technicznej posiadanego pojazdu.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

W przypadku zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 18 480 zł, z możliwością zwiększenia do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 28 875 zł. Program przewiduje również refundację kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON do 231 zł.

Dla zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 8 663 zł, przy czym udział własny wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 10% ceny brutto zakupu.

Możliwe jest także uzyskanie wsparcia na utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka elektrycznego. Maksymalna kwota dofinansowania to 4 043 zł, z czego na przykład na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1 155 zł. W przypadku zakupu także drugiego akumulatora, dofinansowanie obu może wynieść nie więcej niż 2 310 zł .

Terminy naboru wniosków

Zgodnie z informacjami dotyczącymi programu, termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków to 01.03.2026, a termin zakończenia przyjmowania wniosków to 31.08.2026. W przypadku wsparcia zakupu wózka lub skutera program wskazuje także, że pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Dlaczego warto o tym mówić?

– Ograniczenia ruchowe nie oznaczają braku ambicji czy potrzeby aktywnego życia. Często to nie bariery zdrowotne są największym problemem, lecz brak dostępnych rozwiązań, które dają realną samodzielność. Gdy technologia zaczyna wspierać codzienne funkcjonowanie, otwiera się przestrzeń do pracy, edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym – mówi Aneta Płatek, dyrektor generalna marki Electroride. Mobilność i niezależność osób z ograniczeniami ruchowymi mogą mieć dziś bardzo konkretne wsparcie: od dostępnych nowoczesnych środków transportu, aż po realną możliwość ich sfinansowania.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Źródło: Electroride to polska, rodzinna firma założona w 2017 roku, specjalizująca się w produkcji lekkich pojazdów elektrycznych, takich jak skutery czy minicary. Wszystkie modele są zaprojektowane z myślą o wygodzie, bezpieczeństwie i niezależności użytkowników. Marka ma ugruntowaną pozycję lidera na polskim rynku i systematycznie rozszerza działalność na terenie Unii Europejskiej. Firma posiada certyfikat ISO 9001:2015, który potwierdza jej zaangażowanie w najwyższe standardy jakości i nieustanne doskonalenie procesów. Electroride konsekwentnie wspiera rozwój zrównoważonego transportu oraz ideę mobilności dostępnej dla każdego – bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy sprawność fizyczną.

POLECAMY: POMOC SPOŁECZNA

Powiązane
Wsparcie energetyczne 2026. Kiedy i dla kogo?
Wsparcie energetyczne 2026. Kiedy i dla kogo?
Koperta życia dla seniorów: co daje i gdzie szukać?
Koperta życia dla seniorów: co daje i gdzie szukać?
Całkowicie nowa pomoc dla chorych z PFRON od 2026 r. ruszyła
Całkowicie nowa pomoc dla chorych z PFRON od 2026 r. ruszyła
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Rozliczenie PIT przez freelancera w 2026 r. krok po kroku. Jak można obniżyć podatek? [zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza]
23 lut 2026

Jak krok po kroku freelancer może rozliczyć PIT w 2026 r. (zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza)? Jak można obniżyć podatek? Do kiedy należy rozliczyć PIT?
Wakacje innych najbardziej bolą milenialsów
23 lut 2026

To nie najmłodsi użytkownicy social mediów najczęściej porównują swoje życie do internetowych kadrów z wakacji influencerów. Najbardziej podatni na urlopową zazdrość okazują się młodzi milenialsi. Z badania agencji turystycznej My Luxoria wynika, że 53 proc. Polaków w wieku 25–34 lata przyznaje, iż odczuwa ukłucie zazdrości, oglądając wakacyjne relacje influencerów. To właśnie ta grupa jest też najaktywniejsza na Instagramie.
Dla osób z ograniczeniami ruchowymi: od 18 480 zł do 28 875 z PFRON 2026
23 lut 2026

Coraz więcej osób w Polsce żyje z niepełnosprawnością albo mierzy się z ograniczeniami ruchowymi wynikającymi z wieku, choroby czy urazu. To nie jest wyłącznie kwestia komfortu, ale codziennej logistyki: jak dojechać do pracy, na rehabilitację, do sklepu, do urzędu albo po prostu wyjść z domu bez proszenia kogokolwiek o pomoc. Właśnie dlatego tak ważne są programy, które realnie wspierają samodzielność i codzienne funkcjonowanie. Wnioski w ramach wsparcia ruszają już 1 marca 2026 r.
Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od marca 2026 r. Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku?
23 lut 2026

Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku? Trzeba uważać na nowe limity od 1 marca. Będą obowiązywały do końca maja. Od nowego miesiąca wchodzą również w życie nowe kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczenia. ZUS ustala je na rok - od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. Co oznaczają dla emerytów i rencistów?

REKLAMA

Z igrzysk na siłownię. Czego olimpijczycy uczą nas na temat zdrowia?
23 lut 2026

W dniu 22 lutego 2026 r. oficjalnie zakończyły się ZIO - Zimowe Igrzyska Olimpijskiej. W klasyfikacji medalowej Polska uplasowała się na 21. pozycji, z 4 medalami (3 srebrne i 1 brązowy)! Po tygodniach oglądania rywalizacji na najwyższym poziomie wielu z nas wraca do codzienności z myślą: „czas ruszyć się z kanapy”. Inspiracja wyczynem zawodowców to dobry impuls pod warunkiem, że za entuzjazmem pójdzie rozsądek. Bo sport amatorski, uprawiany intensywnie i bez przygotowania, potrafi ujawnić poważne, wcześniej nierozpoznane problemy zdrowotne.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Jest nowe święto państwowe w kwietniu 2026. Prezydent podpisał ustawę. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy dla Polaków?
22 lut 2026

Prezydent RP podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe w Polsce. Będzie ono obchodzone od 12 kwietnia 2026. Informacja szybko wywołała pytania - czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy? Sprawdzamy, co mówi ustawa i czy w 2026 roku pojawi się dodatkowe wolne, także za święta wypadające w sobotę.

REKLAMA

Zadziwiający spadek zatrudnienia w styczniu 2026 r. Średnia płaca będzie rosła w kolejnych miesiącach
20 lut 2026

Zadziwiający spadek zatrudnienia w styczniu 2026 r. Ostatni taki spadek odnotowano w 2021 r. podczas pandemii i w 2004 r. Natomiast średnia płaca standardowo obniżyła się po grudniowym wzroście, ale będzie rosła w kolejnych miesiącach 2026 r.
Nowe konto płatnika w portalu eZUS dla pierwszych 500 tys. klientów
20 lut 2026

Od przyszłego tygodnia z nowej wersji popularnego e-urzędu ZUS skorzystają już niektórzy przedsiębiorcy – płatnicy składek. W kolejnych dniach dołączą do nich pozostali. Interfejs jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Dzięki temu załatwianie spraw w ZUS będzie prostsze i nie zajmie dużo czasu.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA