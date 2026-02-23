Coraz więcej osób w Polsce żyje z niepełnosprawnością albo mierzy się z ograniczeniami ruchowymi wynikającymi z wieku, choroby czy urazu. To nie jest wyłącznie kwestia komfortu, ale codziennej logistyki: jak dojechać do pracy, na rehabilitację, do sklepu, do urzędu albo po prostu wyjść z domu bez proszenia kogokolwiek o pomoc. Właśnie dlatego tak ważne są programy, które realnie wspierają samodzielność i codzienne funkcjonowanie. Wnioski w ramach wsparcia ruszają już 1 marca 2026 r.

Niepełnosprawność nie musi oznaczać wykluczenia. Niebawem rusza nabór do programu „Aktywny samorząd” wspierający osoby z ograniczeniami ruchowymi

Coraz więcej osób w Polsce żyje z niepełnosprawnością albo mierzy się z ograniczeniami ruchowymi wynikającymi z wieku, choroby czy urazu. To nie jest wyłącznie kwestia komfortu, ale codziennej logistyki: jak dojechać do pracy, na rehabilitację, do sklepu, do urzędu albo po prostu wyjść z domu bez proszenia kogokolwiek o pomoc. Właśnie dlatego tak ważne są programy, które realnie wspierają samodzielność i codzienne funkcjonowanie. „Aktywny samorząd” to jedno z rozwiązań, które daje możliwość uzyskania dofinansowania na zakup sprzętu wspierającego osoby z ograniczeniami ruchowymi. Aneta Płatek, dyrektor generalna Electroride oraz ekspertka mikromobilności podpowiada, jak uzyskać środki z programu oraz na jaki sprzęt można je przeznaczyć.

Ważne Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec 2024 roku w Polsce żyło 3,9 mln osób posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, czyli około 10,5% populacji .

Widać też wyraźny związek ze starzeniem się społeczeństwa: największa koncentracja orzeczeń dotyczy osób w wieku 70–74 lata, co pokazuje, że wraz z wiekiem rośnie skala wyzwań związanych z poruszaniem się w codziennym życiu. Dla wielu osób barierą bywa nie tylko infrastruktura, ale też psychologia: część ludzi nie chce korzystać z wózka, bo kojarzy go z „wyłączeniem z normalnego życia”, wstydzi się albo nie wie, że istnieją alternatywne rozwiązania, które równie skutecznie wspierają codzienną aktywność i samodzielność.

Mobilność dla osób z ograniczeniami ruchowymi to dziś coś więcej niż „klasyczny” wózek

Nowoczesne rozwiązania, takie jak lekkie pojazdy elektryczne, coraz częściej nie przypominają sprzętu medycznego, bo spełniają też inne funkcje i są projektowane pod codzienne użytkowanie. Są bardziej przystępne w obsłudze, łatwiej się nimi manewruje, a przede wszystkim dają poczucie niezależności: można szybko załatwić sprawę w okolicy, dojechać w miejsce, do którego transport publiczny nie dojeżdża, nie stresować się dużymi odległościami do pokonania czy koniecznością przesiadek.

Dla osób z ograniczeniami ruchowymi: od 18 480 zł do 28 875 z PFRON 2026 Dla osób z ograniczeniami ruchowymi: od 18 480 zł do 28 875 z PFRON 2026 Shutterstock

– Mobilność to dziś nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim samodzielności. Coraz więcej rozwiązań powstaje z myślą o tym, by osoby z ograniczeniami ruchowymi mogły swobodnie korzystać z przestrzeni miejskiej – bez stresu i bez barier. Lekkie pojazdy elektryczne pomagają szybko i bezpiecznie dotrzeć tam, gdzie transport publiczny bywa wyzwaniem. Dają też poczucie kontroli i niezależności, które w codziennym życiu mają ogromne znaczenie – podkreśla Aneta Płatek, dyrektor generalna marki Electroride.

Historia, która pokazuje, jak bardzo zmienia się codzienność

Jak dużo może zmienić odpowiedni sprzęt, pokazuje przykład Rafała Borowskiego z Gdańska, osoby po amputacji nogi, użytkownika czterokołowego pojazdu elektrycznego. Przez długi czas samodzielne przemieszczanie się oznaczało dla niego uzależnienie od pomocy innych albo od transportu zbiorowego, który nie zawsze jest dostępny, wygodny i przewidywalny.

– Bardzo zależy mi na tym, żeby pokazywać innym osobom z niepełnosprawnością, że ona nie musi oznaczać rezygnacji z życia. To nie jest powód, żeby zamykać się w domu. Dziś jest coraz więcej rozwiązań, które realnie wspierają nas w codziennych czynnościach i dają niezależność. Jestem tego przykładem. Od kilku lat korzystam z pojazdu Electroride i dzięki temu jestem samodzielny: nie tylko poruszam się po swoim mieście na krótkich odcinkach, ale też podróżuję, zwiedzam Polskę, poznaję nowych ludzi i czuję, że żyję pełniej. Dlatego warto poszukać rozwiązań, które mogą najlepiej wesprzeć konkretną osobę w jej codzienności – mówi Rafał Borowski, użytkownik elektrycznego pojazdu, youtuber.

„Aktywny samorząd” 2026: na co można uzyskać wsparcie

Likwidacja barier w zakresie poruszania się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Istnieją także programy wspierające osoby z niepełnosprawnościami w zakupie różnego rodzaju sprzętu wspierającego. W ramach programu „Aktywny samorząd” przewidziano m.in. dofinansowanie w obszarach związanych z mobilnością, obejmujące pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz wsparcie finansowe przeznaczone na utrzymanie sprawności technicznej posiadanego pojazdu.

W przypadku zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 18 480 zł, z możliwością zwiększenia do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 28 875 zł. Program przewiduje również refundację kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON do 231 zł.

Dla zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 8 663 zł, przy czym udział własny wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 10% ceny brutto zakupu.

Możliwe jest także uzyskanie wsparcia na utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka elektrycznego. Maksymalna kwota dofinansowania to 4 043 zł, z czego na przykład na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1 155 zł. W przypadku zakupu także drugiego akumulatora, dofinansowanie obu może wynieść nie więcej niż 2 310 zł .

Terminy naboru wniosków

Zgodnie z informacjami dotyczącymi programu, termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków to 01.03.2026, a termin zakończenia przyjmowania wniosków to 31.08.2026. W przypadku wsparcia zakupu wózka lub skutera program wskazuje także, że pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Dlaczego warto o tym mówić?

– Ograniczenia ruchowe nie oznaczają braku ambicji czy potrzeby aktywnego życia. Często to nie bariery zdrowotne są największym problemem, lecz brak dostępnych rozwiązań, które dają realną samodzielność. Gdy technologia zaczyna wspierać codzienne funkcjonowanie, otwiera się przestrzeń do pracy, edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym – mówi Aneta Płatek, dyrektor generalna marki Electroride. Mobilność i niezależność osób z ograniczeniami ruchowymi mogą mieć dziś bardzo konkretne wsparcie: od dostępnych nowoczesnych środków transportu, aż po realną możliwość ich sfinansowania.

