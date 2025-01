Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia jest niezbędna dla osoby niepełnosprawnej do uzyskania świadczenia wspierającego. Kto wydaje decyzję o poziomie potrzeby wsparcia i ile się czeka? Gdzie złożyć wniosek? Co zawiera kwestionariusz do wniosku o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia? Co dalej?

rozwiń >

Dla kogo jest decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia?

Osoby niepełnosprawne, które chcą ubiegać się o świadczenie wspierające funkcjonujące od 1 stycznia 2024 r., muszą uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. To pierwszy i konieczny etap do przyznania świadczenia.

Kto wydaje decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia?

Decyzję o potrzebie wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON).

Ile czeka się na decyzję o poziomie potrzeby wsparcia?

WZON wydaje decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia maksymalnie do 3 miesięcy, licząc od dnia wpływu do wojewódzkiego zespołu. W tym czasie członkowie składu ustalającego przeprowadzają czynności oceniające, a następnie w terminie 7 dni wypełniają wspólnie formularz.

Skład ustalający poziom potrzeby wsparcia podpisuje decyzję w terminie 14 dni od dnia wypełnienia formularza (§ 8 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia).

Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia – wniosek

Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia wydawana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej albo jej przedstawiciela ustawowego. Za zgodą tych osób wniosek o decyzję o potrzebie wsparcia może złożyć ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych. Wniosek ten można złożyć w formie elektronicznej, ale i w sposób tradycyjny – papierowo. W przypadku wniosku papierowego dopuszczalne jest złożenie go w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wówczas powiatowy zespół przekaże go do wojewódzkiego zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia zawiera dane osoby niepełnosprawnej albo jej przedstawiciela ustawowego oraz informację o posiadaniu ostatecznego orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności albo orzeczenia z art. 5 (orzeczenie o niezdolności do pracy i orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji) albo art. 62 (orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów) ustawy o rehabilitacji. Ważne jest również podanie informacji na temat okresu, na który orzeczenie zostało wydane.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia - PPW gov.pl

Pobierz Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia >>>

Jeśli osoba ubiegająca się o wydanie decyzji nie posiada orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności, informuje we wniosku o złożeniu wniosku o wydanie takiego orzeczenia. Co więcej, wniosek powinien zawierać informację o wyrażeniu zgody albo braku tej zgody na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia pod wskazanym adresem stałego pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie.

Ważne Jeśli wniosek składa osoba do tego upoważniona przez osobę niepełnosprawną, należy zamieścić w nim także dane osoby upoważnionej.

Kwestionariusz do wniosku o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia

Nieodłącznym elementem wniosku jest kwestionariusz samooceny trudności w codziennym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej. W kwestionariuszu PPW-K znajdują się następujące pytania, jak:

Jak ocenia Pani/Pan swoje funkcjonowanie w czynnościach życia codziennego, wynikające z niepełnosprawności czy w codziennym funkcjonowaniu korzysta Pani/Pan z technologii wspomagającej? Proszę wymienić główne dolegliwości, które utrudniają Pani/Panu codzienne funkcjonowanie. Proszę podać, jak często w Pani/Pana ocenie one występują. Jak ocenia Pani/Pan zdolność wykonywania następujących czynności w obszarze „Poruszanie się” (zmiana pozycji ciała w łóżku, siadanie i utrzymanie stabilnej pozycji siedzącej, stanie i utrzymanie stabilnej pozycji stojącej, chodzenie po powierzchniach płaskich w obrębie mieszkania lub domu oraz bezpośrednim jego otoczeniu, wchodzenie na schody i schodzenie z nich, poruszanie się poza domem oraz jego bezpośrednim otoczeniem, przemieszczanie się środkami transportu i umiejętność korzystania ze środków transportu publicznego w miejscu zamieszkania i poza nim, podnoszenie, chwytanie i manipulowanie przedmiotami użytkowymi)? Jak ocenia Pani/Pan zdolność wykonywania następujących czynności w obszarze „Dbanie o siebie i własne zdrowie” (utrzymywanie higieny - mycie i osuszanie ciała, mycie zębów, czesanie się, golenie, ubieranie się, załatwianie potrzeb fizjologicznych i korzystanie z toalety, jedzenie i picie, troska o własne zdrowie)? Jak ocenia Pani/Pan zdolność wykonywania następujących czynności w obszarze „Aktywność w gospodarstwie domowym” (dokonywanie zakupów, przygotowywanie posiłków, wykonywanie prac domowych)? Jak ocenia Pani/Pan zdolność wykonywania następujących czynności w obszarze „Porozumiewanie się” (porozumiewanie się za pomocą języka mówionego - mówienie i rozumienie mowy, porozumiewanie się za pomocą języka pisanego - pisanie i czytanie, porozumiewanie się za pomocą języka migowego, porozumiewanie się za pomocą metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej – AAC, prowadzenie rozmowy i przekazywanie informacji za pomocą języka mówionego, języka pisanego, języka migowego lub metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej)? Jak ocenia Pani/Pan zdolność wykonywania następujących czynności w obszarze „Funkcjonowanie w społeczeństwie” (nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, załatwianie spraw urzędowych, organizowanie i spędzanie wolnego czasu)? Jak ocenia Pani/Pan zdolność wykonywania następujących czynności w obszarze „Funkcjonowanie poznawcze i psychiczne” (zdolność do zapamiętywania nowych informacji i zdarzeń oraz pamiętanie informacji nabytych, zdolność do skupiania uwagi, zdolność do myślenia i rozwiązywania problemów, opanowanie nowej umiejętności, kontrola emocji i zachowania)? Jak ocenia Pani/Pan zdolność odbioru bodźców za pomocą narządu wzroku i słuchu (odbiór bodźców wzrokowych, odbiór bodźców słuchowych)? Czy Pani/Pan ma trudności z dotarciem do siedziby wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności?

Kwestionariusz do wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia - PPW-K gov.pl

Pobierz kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem (druk PPW-K) >>>

Poziom potrzeby wsparcia – punktacja

Poziom potrzeby wsparcia ocenia się za pomocą punktacji od 0 do 100. Świadczenie wspierające należy się osobom, które uzyskają w:

2024 roku 87-100 punktów

2025 roku 78-86 punktów

2026 roku 70-77 punktów

Ustalając poziom potrzeby wsparcia znaczenie ma:

obserwacja,

wywiad bezpośredni,

ocena funkcjonowania osoby niepełnosprawnej (również na podstawie informacji zawartych w wyżej omówionym kwestionariuszu).

Gdzie ocenia się poziom potrzeby wsparcia? Co do zasady poziom potrzeby wsparcia ustala się we wskazanym miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Dopuszcza się także dokonanie jej na wniosek osoby niepełnosprawnej w siedzibie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub w innym miejscu wyznaczonym przez WZON. Miejsce to musi spełniać warunki o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia poziomu potrzeby wsparcia doręcza się osobie ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia nie później niż 7 dni przed dniem wyznaczonego terminu (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). W szczególnych przypadkach można dokonać zawiadomienia elektronicznie, telefonicznie, za pomocą wiadomości tekstowej. Wszystkie szczegóły na temat ustalania poziomu wsparcia uregulowano w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia.

Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia – ile trwa?

Ważność decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia jest równa okresowi, na który wydano ostateczne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności lub orzeczenie z art. 5 albo art. 62 ustawy o rehabilitacji, przy czym maksymalny okres ważności decyzji o poziomie potrzeby wsparcia wynosi 7 lat.

Ważne Kolejna decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia może zostać wydana na wniosek osoby zainteresowanej złożony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności posiadanej decyzji.