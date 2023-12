Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Najpierw należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia

Osoba z niepełnosprawnością otrzyma świadczenie wspierające po uzyskaniu od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia będzie można składać od 1 stycznia 2024 r.

Świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024 r.

Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Za przyznanie i wypłatę świadczenia wspierającego osobom z niepełnosprawnościami będzie odpowiadał ZUS. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2024 r.

Decyzja o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia

Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS, wyjaśnia - "Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia".

"Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia będzie można składać do WZON od 1 stycznia 2024 r. Po otrzymaniu decyzji WZON osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia" - dodał Żebrowski.

Kto może ubiegać się o wydanie decyzji

Warunkiem ubiegania się o wydanie takiej decyzji jest posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnością potwierdzonego w formie:

orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;

orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS;

orzeczenia o inwalidztwie wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

Terminy składania wniosków o świadczenie wspierające

ZUS przekazał, że to, kiedy będzie można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS będzie zależeć od liczby punktów w decyzji WZON oraz od tego, czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie.

Osoby, które mają:

od 87 do 100 pkt - mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r. ;

; od 78 do 86 pkt - mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r. ;

; od 70 do 77 pkt - mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r.

Osoby, które mają co najmniej 70 pkt, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Kto otrzyma świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które m.in.: ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce, otrzymały decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (obecnie wynosi ona 1588,44 zł). Oznacza to, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia: