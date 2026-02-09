REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » 312,71 zł z ZUS do 28 lutego 2026 r. Sprawdź, komu się należy

312,71 zł z ZUS do 28 lutego 2026 r. Sprawdź, komu się należy

09 lutego 2026, 10:08
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
312,71 zł z ZUS do 28 lutego 2026 r. Sprawdź, komu się należy
312,71 zł z ZUS do 28 lutego 2026 r. nie należy się każdemu. Warto jednak sprawdzić, jakie są osoby uprawnione. Świadczenie to otrzymuje się bowiem na wniosek, a nie z urzędu. Sprawdź, czy nie przepadają pieniądze z ZUS.

312,71 zł do 28 lutego 2026 r. z ZUS

Zgodnie z Komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 16 stycznia 2025 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego na podstawie art. 20 ust. 3d ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ogłoszono, że od dnia 1 marca 2025 roku kwota ryczałtu energetycznego wynosi 312,71 zł.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych co roku komunikuje nową wysokość ryczałtu energetycznego w terminie do 7. dnia roboczego miesiąca lutego. Podana w komunikacie kwota obowiązuje od 1 marca danego roku do końca lutego kolejnego roku. 312,71 zł to kwota ryczałtu od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r.

Ważne

Pamiętaj! Można pobierać tylko jeden ryczałt energetyczny z ZUS - niezależnie od liczby świadczeń uprawniających do niego.

Dla kogo ryczałt energetyczny w 2026 r.?

Ryczałt energetyczny nie przysługuje wszystkim osobom ubezpieczonym w ZUS. Oto katalog uprawnionych do ryczałtu w wysokości 312,71 zł:

  1. kombatant i inna osoba uprawniona,
  2. żołnierz zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniany w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
  3. wdowa lub wdowiec – emeryt i rencista, pozostały po kombatancie i innej osobie uprawnionej,
  4. wdowa po żołnierzu przymusowo zatrudnianym, pobierająca emeryturę lub rentę.

Ryczałt energetyczny - dokumenty do ZUS

Jak już zostało wspomniane dodatek w postaci ryczałtu energetycznego przysługuje na wniosek osoby uprawnionej. Można go złożyć w każdym czasie (o ile jest się do niego uprawnionym zgodnie z powyższymi wymaganiami). Bez wniosku nikt nie otrzyma dodatku. W celu złożenia wniosku należy znaleźć druk ZUS-ERK. Jest dostępny stacjonarnie w ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu. Do wniosku należy załączyć dodatkowe dokumenty:

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

  1. decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która: potwierdza okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych; uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców,
  2. zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, które potwierdza okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej (dotyczy żołnierzy przymusowo zatrudnionych),
  3. zaświadczenie właściwego organu wojskowego (dotyczy wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych).
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dziennik Ustaw z 2022, poz. 2039)

Źródło: INFOR
