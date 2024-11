500 plus dla niesamodzielnych - jakie świadczenia wlicza się do limitu 2419,33 zł? [Katalog świadczeń]

Świadczenie 500 plus dla osoby niesamodzielnej wypłacane z ZUS od marca tego roku przysługuje większej liczbie osób. Przeciętnie przyznawane jest w kwocie 462 złotych, a maksymalnie można otrzymać 500 złotych. Od czego to zależy? Jakie świadczenia wlicza się do limitu 2419,33 zł? Oto katalog świadczeń.

500+ dla niesamodzielnych

Dodatek dla osób niesamodzielnych przyznawany jest od dnia 1 października 2019 roku. Jego kwota maksymalnie wynosi 500 złotych. Do końca lutego 2024 roku kryterium dochodowe wynosiło 2157,80 zł. Od 1 marca 2024 roku do końca lutego 2025 roku jest to kwota wyższa, a mianowicie 2419,33 zł. Obecnie maksymalną kwotę dodatku mogą otrzymać osoby, które pobierają świadczenia publiczne do kwoty 1919,33 zł. Przy przekroczeniu tej kwoty stosuje się zasadę złotówka za złotówkę. Oznacza to, że każda nadprogramowa złotówka pomniejsza dodatek dla niesamodzielnych o 1 zł. Natomiast przekroczenie kwoty 2419,33 zł pozbawia prawa do wypłaty dodatku.

Jeśli ze względu na podwyższenie limitu dana osoba ma prawo do świadczenia, powinna złożyć w tym celu wniosek. Osoby, które już wcześniej pobierały świadczenia nie mają takiego obowiązku. Zasadą jest, że świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przyznaje się na wniosek. Nie wypłaca się go z urzędu. Składa się go w instytucji wypłacającej emeryturę lub rentę. Należy przedstawić orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9 wystawione od lekarza POZ (ważne 1 miesiąc) lub lekarza specjalisty (ważne 3 miesiące).

500+ dla niepełnosprawnych?

Rzeczniczka ZUS Iwona Kowalska-Matis zwraca uwagę na mylne używanie sformułowania 500+ dla niepełnosprawnych zamiast 500+ dla niesamodzielnych. O niesamodzielności nie świadczy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale takie czynniki jak niemożność wykonywania pracy, potrzeba pomocy przy najprostszych czynnościach życiowych jak zakupy, higiena osobista, przygotowanie posiłku, leków czy nawet konieczność nakarmienia i napojenia, pomoc przy przemieszczaniu się. Zdaniem rzeczniczki osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji powinna być całkowicie zależna od osób, które się nią opiekują.

Orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji nie należy mylić z orzeczeniem o niepełnosprawności i jej stopniu. Może być wydane tylko przez lekarzy orzeczników ZUS, a nie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Kto może otrzymać 500+ dla niesamodzielnych?

Aby uzyskać dodatek 500+ należy mieszkać w Polsce, być pełnoletnim, być osobą niesamodzielną i nie posiadać świadczeń ze środków publicznych albo posiadać je w kwocie nieprzekraczającej limitu 2 419,33 zł brutto. Świadczenia niewliczane do limitu:

Świadczenie wspierające,

Renta rodzinna,

Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny,

Dodatek dla sieroty zupełnej,

Dodatek kombatancki,

Ryczałt energetyczny,

Zasiłek pogrzebowy,

Zasiłek socjalny.

Przykłady świadczeń branych pod uwagę do limitu:

Emerytura,

Renta,

Zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe.

Katalog świadczeń wliczanych do limitu 2419,33 zł

Wszystkie świadczenia, które uwzględnia się do limitu dochodu 2419,33 zł brutto zawiera katalog ESUN (katalog świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych uwzględnianych przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji):

