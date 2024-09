Sąd: MOPS nie sprawdził zasiłku pielęgnacyjnego w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

Poniżej opis niedawnego wyroku z 13 września 2024 r. WSA w Gliwicach (II SA/Gl 650/24) Link do wyroku.

Sąd: MOPS żąda zwrotu prawie 6000 zł zasiłku pielęgnacyjnego

Stan faktyczny jest prosty. Za okres od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2023 r. z MOPS wyszło 27 przelewów w łącznej wysokości 5.827,68 zł. Opiekun niepełnosprawnego dziecka nie doniósł kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności. Miał ten dokument, ale w tych latach orzeczenia o niepełnosprawności były przedłużane przez rząd. I dokument nie został doniesiony do MOPS. Miasto nie zainteresowało się tym, czy jest to drugie orzeczenie za okres od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2023 r. Wybrało najprostszą drogę, czyli żądanie zwrotu. W języku prawniczym wygląda to tak: