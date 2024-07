Dodatkowe pieniądze: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka z gminy: ile, dla kogo i gdzie złożyć wniosek?

Przykład Zapomoga przysługuje, jeżeli wnioskodawca (rodzic, opiekun) zamieszkuje wraz z dzieckiem w Krakowie.

Zapomoga przysługuje osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 000 zł.

Rodzicom lub opiekunom posiadającym Krakowską Kartę Rodzinną świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu. Zapomoga przysługuje również na dziecko przysposobione. Zamieszkanie na rok przed urodzeniem się dziecka nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych lub rodziców adopcyjnych.

Wysokość zapomogi nie podlega więc weryfikacji prawodawczej, a jej kwota wynika z każdorazowo obowiązującej uchwały rady gminy. Nie musi być zmieniana w terminach przewidzianych w ustawie, nie musi podlegać waloryzacji.

Jakie dokumenty złożyć o zapomogę?

Oczywiście każdorazowo szczegóły określa dana uchwała gminy, ale zwykle dokumenty, które należy przedłożyć aby dostać zapomogę na dziecko to: wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka; dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu; karta pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie (i dokumenty do wglądu, np. zezwolenie na pobyt itd.); skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka; dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, uprawnionych osób, co najmniej od jednego roku przed dniem urodzenia się dziecka (np. dowód osobisty, karta pobytu lub urzędowe potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy albo inny dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków). Zamieszkanie na rok przed urodzeniem się dziecka nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych lub rodziców adopcyjnych - ta zasada obowiązuje w Krakowie, gdzie indziej może to być uregulowane w odmienny sposób; w przypadku dziecka przysposobionego kserokopia: odpisu prawomocnego wyroku sądu stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym, w sprawie o przysposobienie dziecka; odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka (oryginał do wglądu); dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów (nie dotyczy osób posiadających Krakowską Kartę Rodzinną):

Ważne Kiedy składa się wniosek o zapomogę na dziecko? Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Komu przysługuje becikowe 2024?