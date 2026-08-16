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Ile dni zwolnienia lekarskiego można wykorzystać?

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16 sierpnia 2026, 21:07
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Ile dni zwolnienia lekarskiego można wykorzystać?
Ile dni zwolnienia lekarskiego można wykorzystać?
Shutterstock

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Zwolnienie lekarskie - ile dni można być na zwolnieniu w ciągu roku na siebie, a ile na dziecko? Ile dni wstecz i ile dni do przodu można wystawić zwolnienie? Jak liczyć okres zasiłkowy? Czy zwolnienie obejmuje dni wolne od pracy?

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Zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy

Zwolnienie lekarskie czyli zaświadczenie o niezdolności do pracy (dawniej L4, dziś e-ZLA) wystawia lekarz. Stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy z tytułu choroby. Jest to również podstawa do otrzymania zasiłku chorobowego.

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Na wstępie należy zaznaczyć, że zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Na zasiłek podczas choroby może więc liczyć osoba odprowadzająca składki na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku umowy o pracę jest ono obowiązkowe. Natomiast na zleceniu i działalności – dobrowolne. 

Zwolnienie lekarskie – ile dni w roku?

Jeśli osoba jest ubezpieczona i otrzyma zwolnienie lekarskie, nie stawia się w pracy, a za ten czas otrzyma zasiłek chorobowy. Nie ma jednak możliwości przebywania na zwolnieniu w nieskończoność. Do kiedy można przebywać na zwolnieniu? Prawo przewiduje limit dla L4. Nie jest to jednak limit określany w skali roku. W przypadku zasiłku chorobowego mamy do czynienia z tzw. okresem zasiłkowym. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy zasiłkowej (ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa) co do zasady zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2. Ustawodawca określił jednak maksymalny okres przebywania na płatnych zwolnieniach lekarskich. Limit wyznacza okres zasiłkowy, który liczy 182 dni. Natomiast w przypadku gruźlicy lub niezdolności do pracy występującej w czasie ciąży okres zasiłkowy jest dłuższy i liczy 270 dni.

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Art. 6 ust. 2. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy:

1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

1a) wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

2) z powodu przebywania w:

a) stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,

b) szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych;

3) wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

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Jak liczyć okres zasiłkowy?

Po zmianie przepisów wszystkie okresy niezdolności do pracy i niemożności wykonywania pracy zaliczane są do jednego okresu zasiłkowego (nie ma znaczenia ich przyczyna). Limit liczy się od pierwszego zwolnienia lekarskiego, do którego dodaje się kolejne niezdolności do pracy. Ważne, aby przerwa występująca pomiędzy nimi nie była dłuższa niż 60 dni. Jeśli przerwa przekroczy 60 dni, kolejne zwolnienie lekarskie będzie rozpoczynało nowy okres zasiłkowy, a więc liczenie do 182 dni zaczyna się od początku. Po wyczerpaniu 182 dni pracownik może starać się o świadczenie rehabilitacyjne

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Przykład

Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na 30 dni, po czym miał 20 dni przerwy i ponownie zachorował. Lekarz wystawił mu e-ZLA na kolejne 14 dni. Ze względu na to, że przerwa między chorobami nie przekracza 60 dni, dwa okresy niezdolności do pracy zalicza się do jednego okresu zasiłkowego. Pracownik wyczerpał 44 dni z 182 dni okresu zasiłkowego.

Przykład

Pracownica kilka razy otrzymywała zwolnienie lekarskie ze względu na ciężką do wyleczenia chorobę. Wyczerpała 170 dni z okresu zasiłkowego, po czym miała dłuższą przerwę w leczeniu i mogła wrócić do pracy. Po 75 dniach objawy chorobowe się zaostrzyły i ponownie otrzymała zwolnienie lekarskie na 30 dni. Ostatnie zwolnienie lekarskie ze względu na przerwę dłuższą niż 60 dni będzie podstawą do rozpoczęcia nowego okresu zasiłkowego.

Zwolnienie lekarskie a dni wolne od pracy

Czy zwolnienie lekarskie wystawiane jest tylko na dni robocze wskazane w grafiku pracy? Nie. Zwolnienie lekarskie obejmuje wszystkie dni kalendarzowe od początkowego do końcowego terminu wskazanego w zaświadczeniu lekarskim o niezdolności do pracy z powodu choroby. 

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Jest to szczególnie istotne z tego względu, że zasiłek chorobowy jest niższy od normalnego wynagrodzenia pracownika. Stanowi 80% podstawy wymiaru, a więc przy stałym wynagrodzeniu za pracę będzie to tylko 80% pensji. Zasiłek za czas zwolnienia lekarskiego wypłaca ZUS.

Ważne

Zasiłek chorobowy przysługuje za wszystkie dni niezdolności do pracy objęte zwolnieniem lekarskim, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe, z punktu widzenia pracownika korzystniej jest otrzymać zwolnienie lekarskie np. od poniedziałku do niedzieli, a nie od poniedziałku do piątku. Za każdy dzień niezdolności do pracy otrzyma bowiem zasiłek chorobowy.

Zwolnienie lekarskie do przodu

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim zasadą jest, że zwolnienie lekarskie wystawia się na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania.

Przewiduje się również sytuacje, kiedy zaświadczenie lekarskie może być wystawione na okres rozpoczynający się po dniu badania (zwolnienie lekarskie do przodu). Najpóźniej może to być 4. dzień po dniu badania i jest to możliwe, jeśli:

  1. bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy;
  2. badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.

Zwolnienie lekarskie wstecz - do ilu dni?

Co więcej, zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecz maksymalnie na 3 dni poprzedzające dzień badania. Warunkiem umieszczenia daty wstecznej na zwolnieniu są wyniki badania wskazujące na to, że ubezpieczony w tych dniach niewątpliwie był niezdolny do pracy.

Szczególnym wyjątkiem jest zwolnienie lekarskie od psychiatry. Takie zaświadczenie może obejmować nawet okres wcześniejszy niż 3 dni do tyłu (przed badaniem). Psychiatra musi stwierdzić lub podejrzewać zaburzenia psychiczne ograniczające zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania.

Ważne

Zwolnienie lekarskie można wystawić 4 dni do przodu i 3 dni wstecz. Zwolnienie lekarskie od psychiatry można wystawić na okres jeszcze wcześniejszy.

Zwolnienie lekarskie – ile dni na dziecko?

Inny jest limit zwolnienia lekarskiego na dziecko w wieku do 14 roku życia. Tutaj rodzice mają 60 dni na rok kalendarzowy i to niezależnie od liczby dzieci. Czy te okresy się sumują? Tak. Rodzic dziecka może przebywać 182 dni na zwolnieniu lekarskim na siebie oraz 60 dni na zwolnieniu lekarskim na chore dzieci. Należy jednak zauważyć, że przy własnej chorobie liczy się okres zasiłkowy, a przy chorobie dziecka rok kalendarzowy.

Więcej na ten temat dowiesz się w artykule: Zwolnienie lekarskie na dziecko - ile dni?

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia

Możliwe jest również otrzymanie zwolnienia lekarskiego po ustaniu zatrudnienia czyli już po rozwiązaniu umowy z pracodawcą. Jakie warunki należy spełnić, aby móc pobierać zasiłek chorobowy po rozwiązaniu stosunku pracy? Ile dni można w takim wypadku być na zwolnieniu? 

Odpowiedź na te pytania uzyskasz w artykule: Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia – ile dni?

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa t.j. z dnia 18 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 1732)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. z 2015, poz. 2013)

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Źródło: INFOR
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