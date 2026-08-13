REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Czas pracy » Czy 15 sierpnia są otwarte sklepy, czy wszystko jest zamknięte?

Czy 15 sierpnia są otwarte sklepy, czy wszystko jest zamknięte?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 sierpnia 2026, 10:44
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
15 sierpnia sklepy otwarte zamknięte
Czy 15 sierpnia są otwarte sklepy, czy wszystko jest zamknięte?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

15 sierpnia to święto ustawowo wolne od pracy. Czy w związku z tym w najbliższą sobotę wszystko jest zamknięte? Czy tego dnia będą otwarte sklepy? Ustawa o zakazie handlu w niedziele i święta przewiduje liczne wyjątki.

Czy 15 sierpnia wszystko jest zamknięte?

O tym, czy sklepy są otwarte 15 sierpnia 2026 r. przesądza ustawa o zakazie handlu (o ograniczeniu handlu w niedziele i święta). Zgodnie z przepisami ustawy o dniach wolnych od pracy w najbliższą sobotę wypada święto wolne od pracy - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Natomiast ustawa o zakazie handlu nie pozwala na pracę w handlu w święta wymienione we wspomnianym akcie prawnym. Zakaz ten dotyczy zatrudniania pracowników w handlu. Są jednak pewne wyjątki. Pewne jest natomiast, że duże sklepy, supermarkety, dyskonty i galerie handlowe będą tego dnia zamknięte.

REKLAMA

REKLAMA

Zakaz pracy w handlu w święta i niedziele

Również PIP przypomina o obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących zasad handlu w niedziele i święta: w niedzielę i święta obowiązuje zakaz prowadzenia handlu w placówkach handlowych. Nie można więc sprzedawać towarów, ani też wykonywać czynności związanych ze sprzedażą. Pracodawcy muszą pamiętać, że nie mogą zlecać pracownikom ani osobom zatrudnionym pracy w handlu.

Sklepy otwarte w święta i niedziele - wyjątki

Jak już zostało wspomniane, ustawa przewiduje liczne wyjątki. Zakaz handlu nie dotyczy takich miejsc, jak: stacje paliw, apteki, punkty apteczne, zakłady lecznicze dla zwierząt czy placówki handlowe działające w hotelach, także piekarnie, cukiernie i lodziarnie, jeśli ich główną działalnością jest sprzedaż własnych wyrobów oraz placówki, w których przeważa działalność gastronomiczna. Możliwe jest również otwarcie sklepów, w których sprzedaż prowadzi sam właściciel. Chodzi o osobę fizyczną, gdy osobiście i na własny rachunek pracuje bez udziału innych osób będących pracownikami. Dopuszcza się również handel w sklepach internetowych i na platformach sprzedażowych, w automatach, a także przy sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarzy.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą niedziele handlowe w 2026 roku to:

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

  • 25 stycznia
  • 29 marca (niedziela przed Wielkanocą przypadającą 5 kwietnia)
  • 26 kwietnia
  • 28 czerwca
  • 30 sierpnia
  • 6 grudnia
  • 13 grudnia
  • 20 grudnia.

Wszystkie powyższe informacje są bardzo ważne dla pracodawców. Pozwalają na uniknięcie naruszeń przepisów oraz prawidłowe zaplanowanie pracy placówek handlowych i czasu pracy pracowników. Przestrzeganie wspomnianych zasad jest sprawdzane przez PIP w razie kontroli.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kara za złamanie zakazu handlu w niedziele i święta

W razie łamania zakazu handlu w niedziele i święta, szczególnie jeśli jest to nagminne, właściciel placówki handlowej może zostać ukarany finansowo w postaci grzywny od 1 tys. zł do nawet 100 tys. zł. O konkretnym wymiarze kary decyduje sąd na wniosek PIP.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 301)

Powiązane
Czy 15 sierpnia to święto obowiązkowe? Wszystkie święta nakazane w 2026 r. [LISTA]
Czy 15 sierpnia to święto obowiązkowe? Wszystkie święta nakazane w 2026 r. [LISTA]
Czy 15 sierpnia jest dniem wolnym w Niemczech?
Czy 15 sierpnia jest dniem wolnym w Niemczech?
Nie tylko 15 sierpnia wypada w sobotę w 2026 r. Polakom należy się jeszcze jeden dodatkowy dzień wolny w tym roku
Nie tylko 15 sierpnia wypada w sobotę w 2026 r. Polakom należy się jeszcze jeden dodatkowy dzień wolny w tym roku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Czy 15 sierpnia są otwarte sklepy, czy wszystko jest zamknięte?
13 sie 2026

15 sierpnia to święto ustawowo wolne od pracy. Czy w związku z tym w najbliższą sobotę wszystko jest zamknięte? Czy tego dnia będą otwarte sklepy? Ustawa o zakazie handlu w niedziele i święta przewiduje liczne wyjątki.
Urlopem na żądanie nie przedłużysz sobie długiego weekendu. Kiedy pracodawca może zgodnie z prawem nie udzielić ci wolnego na żądanie?
12 sie 2026

Przedłużony o jeden dzień weekend z powodu święta przypadającego w sobotę, to dla wielu pracowników okazja do czterech dni wolnych od pracy przy konieczności wykorzystania jedynie jednego dnia urlopu. Często pojawia się pokusa poinformowania pracodawca o nieobecności w ostatniej chwili. Pracownicy mylnie zakładają bowiem, że na urlop na żądanie pracodawca musi wyrazić zgodę. A czy może go odmówić?
14 sierpnia ZUS będzie nieczynny. Co załatwisz online?
13 sie 2026

W piątek 14 sierpnia 2026 r. ZUS będzie nieczynny. Wszystkie placówki stacjonarne będą zamknięte. Tego dnia pracownicy Zakłady odbierają wolne w zamian za święto 15 sierpnia wypadające w tym roku w sobotę. Co można załatwić online?
Pracoholizm to nie liczba godzin pracy, ale wewnętrzny przymus jej wykonywania. Co czujesz, gdy nie pracujesz?
13 sie 2026

12 sierpnia to Światowy Dzień Pracoholików. A Ty co czujesz, gdy nie pracujesz? Pracoholizm to nie liczba godzin pracy, ale wewnętrzny przymus jej wykonywania. Jak pomóc, gdy zauważymy objawy u osoby najbliższej?

REKLAMA

Ważne dla pracodawców i pracowników do 55 roku życia: deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK tracą skuteczność w marcu 2027 r.
13 sie 2026

Planując budżet na przyszły rok, pracodawcy powinni pamiętać o tzw. ponownym autozapisie do PPK. Jego skutkiem będzie automatyczne „zgłoszenie” do PPK osób, które zrezygnowały z uczestnictwa w tym programie, oraz wznowienie wpłat do PPK za uczestników programu, którzy zrezygnowali z ich dokonywania. Chyba, że osoby te ponownie złożą deklarację o rezygnacji. Nie dotyczy to pracowników do ukończenia 55 roku życia.
Jak odebrać dzień wolny za święto? Nie zawsze masz do tego prawo
11 sie 2026

Przypadające w najbliższą sobotę 15 sierpnia święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z dni wolnych od pracy. Dla wielu pracowników wolna sobota to także szansa na dodatkowy dzień wolny jeszcze w sierpniu. Czy dla wszystkich? Sprawdź, jak odebrać dzień wolny za święto.

Widać już pierwsze negatywne skutki reformy PIP. Konieczne są zmiany w przepisach m.in. zapewnienie apolityczności Inspekcji Pracy
13 sie 2026

Widać już pierwsze negatywne skutki reformy PIP - zauważa je Rada Przedsiębiorczości. Konieczne są zmiany w przepisach m.in. zapewnienie apolityczności Inspekcji Pracy i przywrócenie zasady generalnej przyznającej sądowi pracy rolę organu rozstrzygającego spory co do istnienia stosunku pracy, ograniczając decyzję administracyjną tylko do przypadków oczywistych.
Większość kontrolerów finansowych chce zmienić pracę. Zarobki motywują ich najbardziej. Pracodawcy powinni minimalizować stres i presję czasu
11 sie 2026

Obecnie większość kontrolerów finansowych chce zmienić pracę: 42% respondentów rozważa zmianę pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a kolejne 33% – w perspektywie roku. Zarobki motywują ich najbardziej. Co więcej, pracodawcy powinni minimalizować stres i presję czasu.

REKLAMA

Darmowa rehabilitacja z ZUS 2026. Co się zmieniło? Jak złożyć wniosek o rehabilitację leczniczą?
10 sie 2026

Darmowa rehabilitacja z ZUS - co zmieniło się w 2026 roku? Należy się osobom, które z powodu choroby są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale istnieją realne rokowania, że po odpowiednim leczeniu i rehabilitacji będą mogły wrócić do aktywności zawodowej. Jak złożyć wniosek o rehabilitację leczniczą?
Coraz silniej chroni się czasu wolnego pracownika. Sprawdzanie służbowej poczty podczas urlopu przestaje być dowodem zaangażowania i odpowiedzialności pracownika
13 sie 2026

W organizacjach widoczna jest tendencja do coraz silniejszej ochrony czasu wolnego pracownika. Prawie połowa pracodawców ma dziś oficjalną politykę niekontaktowania się z pracownikami wypoczywającymi na urlopie. Sprawdzanie służbowej poczty z leżaka na plaży podczas urlopu przestaje być dowodem zaangażowania i odpowiedzialności. Teraz 4 na 5 polskich pracodawców zniechęca zespół do zaglądania do firmowej poczty w czasie wolnym.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA