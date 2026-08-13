Czy 15 sierpnia są otwarte sklepy, czy wszystko jest zamknięte?

15 sierpnia to święto ustawowo wolne od pracy. Czy w związku z tym w najbliższą sobotę wszystko jest zamknięte? Czy tego dnia będą otwarte sklepy? Ustawa o zakazie handlu w niedziele i święta przewiduje liczne wyjątki.

Czy 15 sierpnia wszystko jest zamknięte?

O tym, czy sklepy są otwarte 15 sierpnia 2026 r. przesądza ustawa o zakazie handlu (o ograniczeniu handlu w niedziele i święta). Zgodnie z przepisami ustawy o dniach wolnych od pracy w najbliższą sobotę wypada święto wolne od pracy - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Natomiast ustawa o zakazie handlu nie pozwala na pracę w handlu w święta wymienione we wspomnianym akcie prawnym. Zakaz ten dotyczy zatrudniania pracowników w handlu. Są jednak pewne wyjątki. Pewne jest natomiast, że duże sklepy, supermarkety, dyskonty i galerie handlowe będą tego dnia zamknięte.

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Zakaz pracy w handlu w święta i niedziele

Również PIP przypomina o obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących zasad handlu w niedziele i święta: w niedzielę i święta obowiązuje zakaz prowadzenia handlu w placówkach handlowych. Nie można więc sprzedawać towarów, ani też wykonywać czynności związanych ze sprzedażą. Pracodawcy muszą pamiętać, że nie mogą zlecać pracownikom ani osobom zatrudnionym pracy w handlu.

Sklepy otwarte w święta i niedziele - wyjątki

Jak już zostało wspomniane, ustawa przewiduje liczne wyjątki. Zakaz handlu nie dotyczy takich miejsc, jak: stacje paliw, apteki, punkty apteczne, zakłady lecznicze dla zwierząt czy placówki handlowe działające w hotelach, także piekarnie, cukiernie i lodziarnie, jeśli ich główną działalnością jest sprzedaż własnych wyrobów oraz placówki, w których przeważa działalność gastronomiczna. Możliwe jest również otwarcie sklepów, w których sprzedaż prowadzi sam właściciel. Chodzi o osobę fizyczną, gdy osobiście i na własny rachunek pracuje bez udziału innych osób będących pracownikami. Dopuszcza się również handel w sklepach internetowych i na platformach sprzedażowych, w automatach, a także przy sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarzy.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą niedziele handlowe w 2026 roku to:

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25 stycznia

29 marca (niedziela przed Wielkanocą przypadającą 5 kwietnia)

26 kwietnia

28 czerwca

30 sierpnia

6 grudnia

13 grudnia

20 grudnia.

Wszystkie powyższe informacje są bardzo ważne dla pracodawców. Pozwalają na uniknięcie naruszeń przepisów oraz prawidłowe zaplanowanie pracy placówek handlowych i czasu pracy pracowników. Przestrzeganie wspomnianych zasad jest sprawdzane przez PIP w razie kontroli.

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Kara za złamanie zakazu handlu w niedziele i święta

W razie łamania zakazu handlu w niedziele i święta, szczególnie jeśli jest to nagminne, właściciel placówki handlowej może zostać ukarany finansowo w postaci grzywny od 1 tys. zł do nawet 100 tys. zł. O konkretnym wymiarze kary decyduje sąd na wniosek PIP.