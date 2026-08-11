Jak odebrać dzień wolny za święto? Nie zawsze masz do tego prawo

Przypadające w najbliższą sobotę 15 sierpnia święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z dni wolnych od pracy. Dla wielu pracowników wolna sobota to także szansa na dodatkowy dzień wolny jeszcze w sierpniu. Czy dla wszystkich? Sprawdź, jak odebrać dzień wolny za święto.

Święto a dzień wolny – co na to kodeks pracy?

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy dniami wolnymi są niedziele oraz enumeratywnie wymienione dni, czyli:

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• 1 stycznia – Nowy Rok;

• 6 stycznia – Święto Trzech Króli;

• pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

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• drugi dzień Wielkiej Nocy;

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• 1 maja – Święto Państwowe;

• 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;

• pierwszy dzień Zielonych Świątek (święto ruchome zgodnie z kalendarzem świąt kościelnych);

• dzień Bożego Ciała (święto ruchome zgodnie z kalendarzem świąt kościelnych);

• 15 sierpnia – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;

• 1 listopada – Wszystkich Świętych;

• 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;

• 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia;

• 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

• 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Jak stanowią przepisy kodeksu pracy, jeśli święto przypada w okresie rozliczeniowym i innym niż niedziela, obniża ono wymiar czasu pracy o osiem godzin. W praktyce oznacza to tyle, że jeżeli święto przypada w sobotę, wówczas pracownik ma prawo do odbioru takiego dnia jako dnia wolnego.

Czy pracownik może sam zdecydować, kiedy odbierze dzień wolny?

Co do zasady termin dnia wolnego ustala pracodawca. Najczęściej jest to jeden dzień wolny dla całego zakładu pracy, ale pracodawca może także uzgodnić datę z pracownikiem i tym samym udzielić dni wolnych z tytułu święta przypadającego w sobotę każdemu pracownikowi indywidualnie.

Pracownik może również złożyć wniosek, oznaczając konkretny dzień wolny. Trzeba jednak pamiętać, że nawet wtedy, gdy pracownik składa wniosek o dzień wolny, potocznie nazywany wnioskiem o odbiór wolnego za święto, to do pracodawcy należy ostateczna decyzja o tym, czy zgody na dzień wolny udzielić, czy też nie.

Jedyne, o czym musi pamiętać pracodawca, to konieczność udzielenia dnia wolnego za święto w tym samym okresie rozliczeniowym. Jeśli zatem w zakładzie pracy obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy, to dzień wolny musi zostać udzielony w danym miesiącu np. dzień wolny za 15 sierpnia w 2026 roku, musi być udzielony jeszcze w sierpniu 2026.

Jeżeli jednak u pracodawcy obowiązuje kilkumiesięczny okres rozliczeniowy, dzień wolny za święto musi zostać udzielony najpóźniej w ostatnim miesiącu tego okresu.

Czy każdy pracownik otrzyma dzień wolny za święto w sobotę?

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę nie należy się jednak każdemu pracownikowi. Jeśli liczba dni pracy pracownika jest mniejsza niż pięć dni w tygodniu, nie ma obowiązku udzielania mu dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w dzień wolny od pracy. Chodzi tu o pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników objętych tzw. równoważnym systemem czasu pracy. W ich przypadku święto obniża wprawdzie czas pracy o osiem godzin, ale nie trzeba oznaczać wybranego dnia jako dzień wolny, a jedynie nie przekroczyć ustalonego i stosownie pomniejszonego wymiaru czasu pracy.

Odbiór dnia wolnego za święto przypadające w sobotę nie dotyczy także pracowników, dla których sobota jest normalnym dniem pracy. Jeśli bowiem święto przypada na sobotę, to pracownik, który musiałby tego dnia pracować, nie świadczy pracy i tym samym korzysta z dnia wolnego.

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W sposób szczególny wygląda również sytuacja pracownika, który w dniu święta przypadającego na sobotę przebywał na zwolnieniu lekarskim. W takim wypadku po powrocie do pracy korzysta on z dnia wolnego wskazanego np. przez pracodawcę w harmonogramie pracy jako dnia z tytułu święta w sobotę.

Jeżeli jednak pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim w dniu, który został przez pracodawcę oznaczony w harmonogramie pracy jako dzień wolny od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę, to pracownik nie może po powrocie żądać innego dnia wolnego. Tym samym traci on niejako prawo do takiego dnia.

To samo dotyczy nieobecności pracownika w dniu odbioru w zakładzie pracy dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w sobotę z powodu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego lub urlopu macierzyńskiego.