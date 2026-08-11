Większość kontrolerów finansowych chce zmienić pracę. Zarobki motywują ich najbardziej. Pracodawcy powinni minimalizować stres i presję czasu

Obecnie większość kontrolerów finansowych chce zmienić pracę: 42% respondentów rozważa zmianę pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a kolejne 33% – w perspektywie roku. Zarobki motywują ich najbardziej. Co więcej, pracodawcy powinni minimalizować stres i presję czasu.

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Większość kontrolerów finansowych chce zmienić pracę

Aż 66% dyrektorów finansowych ocenia rekrutację wykwalifikowanych controllerów jako bardzo trudną. W ponad jednej trzeciej organizacji ostatni proces trwał co najmniej trzy miesiące. Raport HRK, “Rynek talentów w controllingu finansowym. Oczekiwania kandydatów, potrzeby CFO i wyzwania rekrutacyjne”, pokazuje, że utrzymanie doświadczonych pracowników finansów staje się kwestią ciągłości biznesowej, a nie wyłącznie zadaniem działów HR.

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Doświadczenie zawodowe nie oznacza dziś przywiązania do jednego pracodawcy. Aż 47% controllerów finansowych pracuje w zawodzie od ponad 10 lat. Jednocześnie 42% respondentów rozważa zmianę pracy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, a kolejne 33% – w perspektywie roku. Łącznie trzy czwarte badanej grupy pozostaje otwarte na nową ofertę.

Praca kontrolerów finansowych w małych zespołach

Problem jest tym poważniejszy, że zespoły controllingowe często są niewielkie. Trzy czwarte dyrektorów finansowych uczestniczących w badaniu zarządza zespołami liczącymi od jednej do pięciu osób. Odejście doświadczonego pracownika oznacza więc nie tylko konieczność uzupełnienia wakatu, ale również utratę wiedzy o danych, systemach, procesach raportowych oraz specyfice biznesu.

- Rynek controllerów finansowych nie jest rynkiem pozbawionym doświadczenia. Jest jednak rynkiem bardzo mobilnym. Firmy konkurują o osoby, które łączą znajomość finansów z rozumieniem biznesu, technologią i umiejętnością komunikowania rekomendacji. Taki profil jest trudny do pozyskania, dlatego organizacje powinny traktować retencję równie poważnie jak rekrutację. Reagowanie dopiero w momencie złożenia wypowiedzenia jest zwykle spóźnione - Wojciech Malicki, Partner w firmie doradztwa personalnego HRK.

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Kontroler finansowy - zarobki motywują najbardziej

Najczęściej wskazywanym motywatorem zmiany pracy jest podwyżka wynagrodzenia – deklaruje ją 57% badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się premie i bonusy, wskazane przez 45% respondentów, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym – 39%, samochód służbowy – 38%, elastyczność pracy – 36% oraz możliwość rozwoju zawodowego – 33%.

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Przyczyna rotacji pracowników

Perspektywa dyrektorów finansowych pokazuje jednak, że odejścia nie wynikają wyłącznie z poziomu płac. Najczęstszą przyczyną rotacji jest wysoki poziom stresu i presja czasu (39% odpowiedzi). Konkurencyjność rynku oraz niedostateczne wynagrodzenie uzyskały po 31% wskazań, a 23% niska jakość narzędzi i procesów oraz ograniczone możliwości rozwoju. Oznacza to, że klasyczny pakiet świadczeń pozapłacowych coraz rzadziej wystarcza do zatrzymania doświadczonego controllera. Kandydaci oceniają dziś również rzeczywisty zakres odpowiedzialności, jakość danych, wykorzystywane systemy, poziom autonomii, model pracy i możliwość wpływania na decyzje.

Oczekiwania od kontrolera finansowego

Badanie pokazuje także napięcie pomiędzy oczekiwaniami pracodawców a codzienną pracą zespołów. Najczęstszym obszarem odpowiedzialności controllerów jest budżetowanie, wskazane przez 67% respondentów. Kolejne miejsca zajmują raportowanie finansowe – 60% – oraz kontrola kosztów – 38%. Wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych wskazało natomiast 23% badanych. Jednocześnie dyrektorzy finansowi obserwują rosnące zapotrzebowanie na osoby pełniące funkcję doradców biznesowych oraz analityków danych. Firmy oczekują więc od controllingu coraz większego udziału w podejmowaniu decyzji, ale w wielu przypadkach nie ograniczają liczby zadań operacyjnych i raportowych.

- Doświadczeni kandydaci coraz częściej pytają nie tylko o wynagrodzenie, ale również o to, jaką pozycję ma controlling w organizacji. Chcą wiedzieć, czy ich rekomendacje będą wykorzystywane, ile czasu zajmuje ręczne przygotowywanie danych, z jakich narzędzi korzysta zespół i czy rola daje możliwość rozwoju. Ogólna deklaracja, że firma poszukuje „partnera biznesowego”, nie wystarczy, jeżeli większość czasu pracownika będzie pochłaniało poprawianie plików i tworzenie raportów - Marcin Roszkowski z zespołu HRK Finance.

Problemy w pracy kontrolerów

Ponad 50% controllerów wskazało jako istotne wyzwanie źle działające systemy IT lub brak rozwoju narzędzi oraz współpracę z innymi działami. Kolejne problemy to zarządzanie dużymi wolumenami danych i ograniczona lokalna decyzyjność. Są to bariery organizacyjne, których nie można rozwiązać wyłącznie poprzez zatrudnienie kolejnej osoby lub przeprowadzenie szkolenia. Jeżeli dane są niespójne, inne działy przekazują je z opóźnieniem, a większość raportów powstaje ręcznie, controlling staje się miejscem, w którym kumulują się problemy całej organizacji.

Dlatego autorzy raportu rekomendują pracodawcom przeprowadzenie wspólnej diagnozy CFO i HR. Powinna ona obejmować między innymi zakres wykonywanych zadań, obciążenie zespołu, jakość danych, używane narzędzia, kompetencje wymagające rozwoju oraz ryzyko odejścia najważniejszych pracowników.

Rekomendacje dla pracodawców

Organizacje powinny odejść od reaktywnego uzupełniania wakatów. W praktyce oznacza to regularne rozmowy o planach zawodowych pracowników, stworzenie równoległych ścieżek eksperckich i managerskich, przegląd obciążenia pracą oraz ocenę czy model hybrydowy, narzędzia i poziom autonomii pozostają konkurencyjne wobec ofert dostępnych na rynku. Nieco ponad połowa controllerów chce rozwijać się w kierunku managerskim, ale 34% wybiera ścieżkę ekspercką. Firma, która oferuje wyłącznie możliwość przejęcia zespołu, może stracić wartościowych specjalistów zainteresowanych analityką, technologią, automatyzacją albo partnerstwem biznesowym.

Źródło: HRK