Wstrzymujesz rekrutację do końca wakacji? Eksperci ostrzegają: we wrześniu poniesiesz konsekwencje

Na koniec I kwartału 2026 roku w Polsce pozostawało 100,2 tys. wolnych miejsc pracy - o 16,7 proc. więcej niż kwartał wcześniej, wynika z danych GUS. To liczba, która przeczy powszechnemu przekonaniu, że sierpień to martwy sezon dla rekrutacji. Tymczasem firmy, które czekają z zatrudnieniem do września, często płacą za to wyższą presją płacową i dłuższym czasem obsadzania stanowisk.

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Skrót: Na koniec I kwartału 2026 r. w Polsce było 100,2 tys. wolnych miejsc pracy - o 16,7 procent więcej niż kwartał wcześniej.

Firmy, które wstrzymują rekrutację do września, wchodzą we wrzesień z dziesiątkami innych pracodawców szukających tych samych kandydatów - ostrzegają eksperci Gremi Personal.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi 6,1 procent, a wskaźnik National Employment Index osiągnął 50 punktów, sygnalizując stabilną sytuację rynku.

W Polsce ubezpieczeniami społecznymi objętych jest ponad 1,29 mln cudzoziemców, w tym ponad 860 tys. obywateli Ukrainy - to istotna część rynku pracy w branży produkcyjnej i logistycznej.

Eksperci Gremi Personal wskazują pięć konkretnych zasad, jak skutecznie rekrutować już w sierpniu.

Jak skutecznie rekrutować w sierpniu? Pięć zasad od ekspertów Gremi Personal

Nie czekaj do jesieni z uruchomieniem rekrutacji. Mniejsza aktywność części pracodawców oznacza również mniejszą konkurencję o kandydatów. Sierpień często daje większe możliwości dotarcia do wartościowych pracowników niż początek jesieni. Traktuj rekrutację jako element planowania biznesowego. Proces pozyskiwania pracowników powinien wynikać z planów rozwoju firmy, prognoz sprzedaży i zapotrzebowania operacyjnego, a nie wyłącznie z bieżących wakatów. Skróć czas podejmowania decyzji. Długie procesy kadrowe zwiększają ryzyko utraty kandydatów. Sprawność organizacyjna staje się dziś jednym z najważniejszych czynników decydujących o skuteczności zatrudnienia. Zadbaj o doświadczenia kandydatów. Profesjonalna komunikacja, przejrzystość procesu i regularny kontakt z kandydatem budują wizerunek pracodawcy i zwiększają skuteczność rekrutacji. Myśl o kompetencjach długofalowo. Najbardziej efektywne organizacje nie koncentrują się wyłącznie na szybkim obsadzeniu stanowiska. Budują zespoły, które będą wspierały rozwój firmy również w kolejnych miesiącach i latach.

Dlaczego sierpień to dobry moment na rekrutację pracowników do zespołu?

Sezon urlopowy od lat kojarzy się ze spowolnieniem na rynku pracy. Wielu pracodawców zakłada, że skoro kandydaci są na wakacjach, skuteczność rekrutacji automatycznie spada. W praktyce mechanizm działa inaczej - to nie kandydaci znikają z rynku, tylko pracodawcy wstrzymują procesy rekrutacyjne, sądząc, że wrzesień będzie lepszym momentem na start.

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Efekt jest odwrotny do zamierzonego. Skoro mniej firm prowadzi rekrutacje w sierpniu, konkurencja o dostępnych kandydatów jest w tym miesiącu często mniejsza niż kilka tygodni później.

"W praktyce rekrutacyjnej nie obserwujemy zatrzymania rynku w okresie wakacyjnym, lecz zmianę jego dynamiki. Kandydatów aktywnie poszukujących pracy jest nieco mniej, ale jednocześnie spada liczba nowych procesów uruchamianych przez pracodawców. Z perspektywy Gremi Personal jako agencji pracy oznacza to, że firmy prowadzące rekrutacje również w sierpniu często mają większą swobodę wyboru kandydatów i krótszy czas obsadzania stanowisk niż organizacje, które rozpoczynają działania dopiero po wakacjach" – mówi Anna Dzhobolda, Doradca Strategiczny Działu Rekrutacji w Gremi Personal.

Branże, które odczują skutki opóźnień w rekrutacji najbardziej

Ryzyko odłożenia rekrutacji na jesień jest szczególnie wysokie w branżach, gdzie druga połowa roku oznacza naturalny wzrost zamówień: produkcyjnej, logistycznej, magazynowej, spożywczej i handlowej. To właśnie tam organizacje, które zaczynają szukać pracowników dopiero we wrześniu, najczęściej konkurują o tych samych kandydatów z wieloma innymi firmami jednocześnie.

Nie bez znaczenia pozostaje też struktura polskiego rynku pracy. W Polsce ubezpieczeniami społecznymi objętych jest ponad 1,29 mln cudzoziemców, w tym ponad 860 tys. obywateli Ukrainy. Dla firm z sektora produkcyjnego i logistycznego oznacza to konieczność prowadzenia długofalowej polityki zatrudnienia, a nie reagowania dopiero w momencie pojawienia się wakatu.

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Uważaj na tę pułapkę: opóźnienie rekrutacji kosztuje więcej niż się wydaje

Największym ryzykiem nie są wakacyjne urlopy kandydatów, tylko zbyt późne decyzje kadrowe po stronie pracodawców. Firmy, które odkładają rekrutację do września, wchodzą w najbardziej konkurencyjny moment roku razem z dziesiątkami innych organizacji szukających tych samych pracowników.

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"Jako agencja zatrudnienia współpracująca z przedsiębiorstwami z całej Polski widzimy, że największym ryzykiem nie jest dziś wakacyjny spadek liczby aplikacji, a odkładanie decyzji personalnych. W praktyce oznacza to wejście w najbardziej konkurencyjny moment roku razem z dziesiątkami innych pracodawców. Firmy, które planują zatrudnienie z wyprzedzeniem, zyskują większą elastyczność i znacznie łatwiej budują zespoły gotowe do realizacji celów biznesowych w czwartym kwartale" - podkreśla Anna Dzhobolda.

Warto pamiętać, że nawet sprawnie przeprowadzona rekrutacja to dopiero początek. Nowy pracownik potrzebuje czasu na wdrożenie i osiągnięcie pełnej efektywności. Jeśli proces ruszy dopiero we wrześniu, zespół może być gotowy do pracy dokładnie w momencie, gdy wzrost zamówień stanie się już faktem - czyli za późno.

Co pokazują dane? Rynek pracy nie wszedł w wakacyjny zastój

National Employment Index (NEI), opracowywany przez Centrum Analityczne Gremi Personal, osiągnął poziom 50 punktów, co sygnalizuje stabilną sytuację rynku. Jednocześnie stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymuje się na poziomie 6,1 proc. - co oznacza, że w wielu branżach pozyskanie odpowiednich pracowników nadal wymaga dobrze zaplanowanych, a nie improwizowanych działań.

"Dane pokazują, że rynek pracy nie funkcjonuje dziś w prostym podziale na miesiące „dobre” i „złe” dla rekrutacji. Coraz większe znaczenie ma przygotowanie organizacyjne, szybkość podejmowania decyzji i umiejętność przewidywania potrzeb kadrowych. Obserwujemy, że firmy osiągające najlepsze rezultaty nie rezygnują z działań rekrutacyjnych latem - wykorzystują ten okres do budowania przewagi przed jesiennym wzrostem aktywności rynku" – dodaje ekspertka Gremi Personal.

Kandydaci oceniają dziś więcej niż tylko wynagrodzenie

Zmieniają się też oczekiwania samych kandydatów. Decyzja o zmianie pracy coraz rzadziej zależy wyłącznie od wysokości pensji - liczy się tempo komunikacji, przejrzystość procesu i profesjonalizm pracodawcy. Nawet atrakcyjna oferta może przegrać z konkurencją, jeśli proces trwa zbyt długo albo kandydat przez wiele dni nie dostaje żadnej informacji zwrotnej.

"Kandydaci są dziś znacznie bardziej świadomi swojej pozycji na rynku pracy. Oceniają nie tylko warunki zatrudnienia, ale również sposób prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Szybka informacja zwrotna, przejrzysta komunikacja i sprawne podejmowanie decyzji budują wiarygodność pracodawcy. Z doświadczeń Gremi Personal wynika, że organizacje, które potrafią utrzymać wysoki standard procesu także w okresie wakacyjnym, osiągają wyższą skuteczność rekrutacji niezależnie od sezonu" – podkreśla Anna Dzhobolda.

FAQ - najczęstsze pytania o rekrutację w sierpniu

Czy sierpień rzeczywiście jest dobrym miesiącem na rekrutację?

Tak. Dane GUS pokazują, że liczba wolnych miejsc pracy rośnie, a mniejsza liczba równolegle prowadzonych procesów rekrutacyjnych oznacza mniejszą konkurencję o kandydatów.

Ile wolnych miejsc pracy było w Polsce na początku 2026 roku?

Na koniec I kwartału 2026 r. było to 100,2 tys. wolnych miejsc pracy - o 16,7 % więcej niż kwartał wcześniej.

Jakie branże najbardziej ryzykują, odkładając rekrutację na jesień?

Przede wszystkim produkcja, logistyka, magazynowanie, branża spożywcza i handlowa - tam druga połowa roku oznacza naturalny wzrost zamówień i zapotrzebowania na pracowników.

Czym jest National Employment Index (NEI)?

To wskaźnik opracowywany przez Centrum Analityczne Gremi Personal, sygnalizujący aktualną sytuację na rynku pracy. Obecnie wynosi 50 punktów, co oznacza stabilną sytuację.

Jaka jest obecnie stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce?

6,1 % - dane te pokazują, że mimo stabilizacji rynku, pozyskanie odpowiednich pracowników wciąż wymaga dobrze zaplanowanych działań.

Jak liczna jest grupa cudzoziemców na polskim rynku pracy?

Ubezpieczeniami społecznymi objętych jest ponad 1,29 mln cudzoziemców, w tym ponad 860 tys. obywateli Ukrainy.

Co jest największym błędem firm odkładających rekrutację?

Zbyt późne decyzje kadrowe - nie sam fakt wakacji kandydatów. Firmy, które czekają do września, konkurują wtedy o tych samych kandydatów z wieloma innymi pracodawcami.

Czy wynagrodzenie to jedyny czynnik decydujący o wyborze pracodawcy?

Nie. Kandydaci coraz częściej oceniają też tempo komunikacji, przejrzystość procesu rekrutacyjnego i szybkość podejmowania decyzji przez pracodawcę.

Źródło: Gremi Personal