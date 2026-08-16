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Dla kogo jest gwarantowana najniższa emerytura w 2026 r.? Ile wynosi NETTO?

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16 sierpnia 2026, 21:29
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
najniższa emerytura 2026 brutto netto
Dla kogo jest gwarantowana najniższa emerytura w 2026 r.? Ile wynosi NETTO?
Shutterstock

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Ile wynosi najniższa emerytura netto w 2026 roku? Tylko do końca lutego jest to kwota 1780,96 zł brutto i 1623,28 zł netto. Ile emeryci otrzymają na rękę po waloryzacji dnia 1 marca 2025 roku? Komu należy się gwarantowana przez ZUS minimalna emerytura?

Najniższa emerytura do końca lutego 2026

Najniższa emerytura od 1 marca 2025 roku do końca lutego 2026 roku wynosiła 1878,91 zł brutto. Netto to 1709,81 zł. Tyle na rękę przez ostatni rok otrzymywał emeryt uprawniony do najniższej emerytury.

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Najniższa emerytura od 1 marca 2026 r.

Coroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych odbywa się dnia 1 marca. W 2026 r. wskaźnik waloryzacji został ogłoszony w Komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Monitor Polski z 2026, poz. 202). W marcu 2026 r. emerytury i renty wzrosły o 5,3%. W tym terminie zawsze rośnie też kwota najniższej emerytury. Zgodnie z podwyżką o 5,3% minimalna emerytura brutto od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. wynosi 1978,49 zł. Kwota brutto najniższej emerytury rośnie więc o 99,58 zł.

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Najniższa emerytura netto od 1 marca 2026 r.

Od świadczeń emerytalnych do wysokości 2500 zł nie odprowadza się podatku dochodowego w wysokości 12%. Dotyczy to również emerytury minimalnej. Kwota netto, którą emeryt otrzyma do ręki będzie więc niższa jedynie o składkę zdrowotną 9%.

1978,49 zł x 9% = 178,06 zł

1978,49 zł – 169,10 = 1800,43 zł

Najniższa emerytura netto od 1 marca 2026 r. wynosi 1800,43 zł. Jest więc wyższa o 90,62 zł stosunku do zeszłorocznej waloryzacji.

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Sprawdź

Dla kogo minimalna emerytura ZUS?

Komu przysługuje najniższa emerytura z Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Wysokość emerytury obliczanej przez ZUS zależy od kapitału zgromadzonego na indywidualnym koncie ubezpieczonego – zarówno w ZUS, jak i w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE). Jeżeli osoba osiągnie wiek emerytalny i posiada wymagany staż, ale wyliczona kwota świadczenia okaże się niższa od ustawowej emerytury minimalnej, ZUS podwyższy ją do obowiązującej stawki. Od 1 marca 2026 r. minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto (1800,43 zł netto). Aby otrzymać emeryturę minimalną, trzeba spełnić dwa warunki:

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  • osiągnąć wiek emerytalny – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,
  • posiadać odpowiedni staż pracy (okresy składkowe i nieskładkowe) – co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Osoby, które przejdą na emeryturę bez spełnienia powyższych kryteriów, otrzymują świadczenie wyliczone wyłącznie na podstawie zgromadzonego kapitału. W praktyce oznacza to często bardzo niskie kwoty – zdarzają się emerytury wynoszące zaledwie kilkadziesiąt groszy. Dla przykładu emeryt z Ostrowa Wielkopolskiego, który przepracował jedynie trzy dni, otrzymuje świadczenie w wysokości 1 grosza miesięcznie.

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Podstawa prawna

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Monitor Polski z 2026, poz. 202)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1749)

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Źródło: INFOR
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