Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia – ile dni i jakie dokumenty do ZUS?

Ile dni zwolnienia lekarskiego można wziąć po ustaniu zatrudnienia, by otrzymać za ten czas zasiłek chorobowy? Ile okres zasiłkowy trwa po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego? Jaki jest limit? Jakie dokumenty do ZUS trzeba dostarczyć?

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia

Kiedy możliwe jest uzyskanie zwolnienia lekarskiego, pomimo ustania zatrudnienia i pobieranie z tytułu choroby zasiłku chorobowego? Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa reguluje tę kwestię w art. 7, zgodnie z którym należy spełnić następujące warunki:

choroba trwała minimum 30 dni choroba powstała nie później niż 14 dni, licząc od dnia ustania zatrudnienia

lub

choroba powstała nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania zatrudnienia - jeżeli jest to choroba zakaźna, której okres wylęgania wynosi więcej niż 14 dni, lub inna choroba, której objawy chorobowe pojawiają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. Art. 7. [Prawo do zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczenia] Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała: 1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego; 2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Powyższy przepis stosuje się również odpowiednio do żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej, o czym traktuje art. 7a niniejszej ustawy. W przypadku żołnierza podstawą dla obliczenia wysokości zasiłku chorobowego jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ważne Aby móc skorzystać z zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, prawo do zasiłku nie może być oczywiście już wyczerpane (art. 13 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Ile dni zwolnienia lekarskiego przysługuje po ustaniu zatrudnienia?

Ile dni zwolnienia lekarskiego można maksymalnie otrzymać już po ustaniu zatrudnienia? Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi art. 8 ust. 2 przedmiotowej ustawy. Po ustaniu zatrudnienia zasiłek chorobowy przysługuje maksymalnie przez 91 dni. Jest to więc okres krótszy niż w przypadku niezdolności do pracy powstałej w trakcie trwania umowy o pracę. Należy jednak podkreślić, że wskazany limit 91 dni nie dotyczy niezdolności do pracy:

powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów; spowodowanej gruźlicą; występującej w trakcie ciąży.

W tych trzech sytuacjach limit dni zasiłku odpowiada liczbie dni, która została do wyczerpania okresu zasiłkowego. W przypadku pierwszym będą to 182 dni, a w przypadku niezdolności do pracy powstałej w trakcie ciąży oraz niezdolności spowodowanej gruźlicą – okres zasiłkowy jest podwyższony i wynosi 270 dni w roku.

Ważne Po ustaniu zatrudnienia na zwolnieniu lekarskim można przebywać maksymalnie 91 dni. Za ten okres osoba niezdolna do pracy uzyska prawo do zasiłku chorobowego. Okres zasiłkowy po ustaniu zatrudnienia został skrócony z dniem 1 stycznia 2022 roku na mocy przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia - jakie dokumenty do ZUS?

Jakie dokumenty należy dostarczyć do ZUS, aby otrzymać zasiłek chorobowy za czas zwolnienia lekarskiego? Na stronie rządowej czytamy, że w tym celu należy przygotować:

oświadczenie na druku ZUS Z-10,

wniosek o zasiłek na druku ZAS-53 lub zaświadczenie Z-3b (osoby, które prowadziły działalność pozarolniczą) lub wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA albo

zaświadczenie lekarskie na formularzu wydrukowanym z systemu – wystawione w trybie alternatywnym, na przykład gdy lekarz nie ma połączenia z internetem

ZUS sprawdzi, czy przysługuje prawo do zasiłku i ustali wysokość zasiłku, gdy były płatnik składek przekaże do ZUS zaświadczenie Z-3 lub Z-3a. Przy zwolnieniu lekarskim uzyskanym za granicą ważne, aby posiadało następujące dane:

nazwa zakładu leczniczego (na przykład szpitala albo przychodni),

imię i nazwisko lekarza,

data wystawienia zwolnienia,

podpis lekarza,

data początkowa i końcowa niezdolności do pracy.

Nie trzeba tłumaczyć go na język polski, jeśli zostało wystawione w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej albo w państwie, które podpisało z Polską umowę w zakresie zabezpieczenia społecznego. Jeśli zostało wystawione w pozostałych państwach, wymaga się tłumaczenia, ale nie musi być to tłumaczenie przysięgłe. Czasami trzeba przygotować jeszcze inne dokumenty. Zawiera je poniższa tabela:

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia - jakie dokumenty do ZUS? Źródło: Gov.pl gov.pl

Bez zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

W omówionych wyżej przypadkach były pracownik otrzyma zwolnienie lekarskie, a następnie zasiłek chorobowy. Istnieją jednak sytuacje, kiedy nie będzie można skorzystać z tego uprawnienia. Wymienia je art. 13 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego jak i po nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, gdy osoba niezdolna do pracy:

ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy; kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby; nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia (zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy); jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (nie można jednocześnie pobierać jednego z wymienionych świadczeń i zasiłku chorobowego); podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników (zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników).