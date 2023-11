Kiedy ZUS wypłaca chorobowe?

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymuje wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. Kiedy wypłatę chorobowego po pracodawcy przejmuje ZUS? Po ilu dniach ubezpieczony otrzyma przelew z ZUS?

Czym jest chorobowe?

Chorobowe to świadczenie wypłacane w razie choroby osobie ubezpieczonej w ZUS, odprowadzającej składki z tytułu ubezpieczenia chorobowego. W celu uzyskania chorobowego niezbędne jest otrzymanie zwolnienia lekarskiego (eZLA, dawniej L4). Opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe dla pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy jest obowiązkowe. Na przykład osoby prowadzące działalność lub duchowni nie mają takiego obowiązku. Mogą przystąpić do ubezpieczenia chorobowego dobrowolnie.

W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego pierwsza wypłata chorobowego możliwa jest po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast w sytuacji ubezpieczenia dobrowolnego – ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

ZUS wymienia, kiedy okres wyczekiwania nie obowiązuje, a więc zasiłek chorobowy przysługuje już od chwili ubezpieczenia. Dotyczy to na przykład ubezpieczonych obowiązkowo, jeśli ich niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Po ilu dniach zwolnienia płaci ZUS?

Chorobowe wypłacane jest choremu w czasie pobytu na zwolnieniu lekarskim. Wyróżnia się dwa świadczenia:

Wynagrodzenie chorobowe Zasiłek chorobowy

Wynagrodzenie chorobowe płaci pracodawca. Zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. Kiedy wypłatę chorobowego od pracodawcy przejmuje ZUS?

Zgodnie z art. 92 § 1 Kodeksu pracy za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną przysługuje prawo do 80% wynagrodzenia. Pracodawca wypłaca chorobowe w wysokości 80% pensji maksymalnie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Jeśli okres niezdolności pracownika do pracy trwa dłużej, wypłatę przejmuje ZUS i pracownik od 34 dnia niezdolności do pracy otrzymuje zasiłek chorobowy.

Ważne Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca w przepisach wewnętrznie obowiązujących ustalił wyższą wysokość wynagrodzenia chorobowego niż 80% pensji pracownika.

Inna wysokość wynagrodzenia chorobowego wypłacana jest w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży. Pracownik ma wówczas prawo do 100% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie chorobowe należy się również za czas poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów. Za ten czas pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według tych samych zasad, które obowiązują przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Wypłacane jest za każdy dzień niezdolności do pracy, także za dni wolne od pracy.

Przykład Korzystniej dla pracownika byłoby gdyby lekarz wystawił zwolnienie lekarskie od poniedziałku do piątku niż od poniedziałku do niedzieli (jeśli weekendy są dniami wolnymi od pracy dla danego pracownika). Wynagrodzenie chorobowe, a więc 80% wynagrodzenia zostanie wówczas wypłacone za 5 a nie 7 dni.

33 dni chorobowego a przerwy między L4

Okres 33 ( w przypadku osób 50+ będzie to 14 dni) niezdolności do pracy, za który pracodawca płaci wynagrodzenie chorobowe, oblicza się dodając do siebie poszczególne okresy niezdolności do pracy występujące w całym roku kalendarzowym. Ani przerwy między L4, ani długość przerw nie mają tutaj znaczenia. Przebywanie na zwolnieniach lekarskich sumuje się także wtedy, kiedy pracownik był zatrudniony w jednym roku u kilku pracodawców.

Kiedy wypłatę chorobowego pracownikowi 50 + przejmuje ZUS?

Po jakim czasie ZUS płaci za zwolnienie starszego pracownika? Kodeks pracy przewiduje inną regułę dla pracownika, który ukończył 50 rok życia (niezdolność pracownika do pracy przypada po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 rok życia). W tej sytuacji pracodawca płaci 80% wynagrodzenia, ale tylko przez 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Od 15 dnia wypłatę przejmuje ZUS.

Ważne Pracownik, który nie ma odprowadzanych składek z tytułu ubezpieczenia chorobowego czyli nie jest uprawniony do wypłaty zasiłku chorobowego, nie otrzyma również wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy.

Chorobowe z ZUS – kiedy?

Podsumowując, pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego pracownika płaci pracodawca w postaci wynagrodzenia chorobowego (80% wynagrodzenia). ZUS płaci zasiłek chorobowy od 34 dnia zwolnienia lekarskiego w danym roku i maksymalnie wypłaca chorobowe za 182 dni. Wyjątek stanowi niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą lub w trakcie ciąży – 270 dni wypłaty chorobowego przez ZUS. Po wyczerpaniu limitu zasiłku chorobowego istnieje możliwość pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.