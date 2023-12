Premier Tusk: obietnica będzie spełniona, 1500 zł dodatku dla mam wracających do pracy

Podczas wtorkowego exposé Premier Tusk powiedział, że obietnica będzie spełniona, będzie uchwalona ustawa przyznająca 1500 zł dodatku dla mam wracających do pracy. Co to jest babciowe? Ile wynosi babciowe? Kiedy będzie wprowadzone babciowe?

Co to jest babciowe?

To nie jest świadczenie skierowane dla babć czy dla seniorów w wieku emerytalnym. To świadczenie przeznaczone dla rodziców, którzy chcą wrócić na rynek pracy. Oczywiście w tym powrocie często pomagają babcie i dziadkowe, jednak to już od uznania rodziców dziecka zależy czy będą im płacili za opiekę nad dzieckiem. To nowie świadczenie rodzinne ma wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak wynika z założeń 1500 złotych "babciowego" mama dostawałaby na dziecko (lub dzieci) do ich 3 roku życia.

Autopromocja

„Babciowe” według programu Koalicji Obywatelskiej

Z programu Koalicji Obywatelskiej a teraz i z zapowiedzi nowego Premiera RP Donalda Tuska wynika, że będzie babciowe. To najważniejsze założenia tego świadczenia:

1) Będzie przysługiwało do 36 miesiąca życia dziecka (od momentu powrotu matki do pracy);

2) 1500 zł do 3 roku życia na żłobek, klub dziecięcy, nianię albo opiekę „babci” - matka decyduje;

3) Pobudzi to gospodarkę, kobiety będą mogły w dowolnym czasie wrócić na rynek pracy;

4) Ułatwia podjęcie decyzji o posiadaniu dzieci, umożliwiając zarówno wychowanie dziecka jak i pracę zawodową. Jedocześnie ma być utrzymany rodzinny kapitał opiekuńczy.

5) Ponad 90% kobiet chce wrócić do pracy. 50% kobiet nie wraca do pracy po urlopie macierzyńskim do czasu ukończenia przez dziecko 3 lat. Tym kobietom chcemy pomóc.

6) Doświadczenie z okresu wychowywania pierwszego dziecka jest kluczowe dla decyzji o kolejnym, dlatego wspieramy rodziców już od pierwszego dziecka.

Barbara Socha - pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej - wskazywała, że pomysł Donalda Tuska nie jest oryginalny, bo ma przypominać już funkcjonujące świadczenia z ZUS - Rodzina 500 plus (niebawem 800) czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Ponadto istnieje też program MALUCH+

Aktualnie obowiązuje program MALUCH+ Czym jest ta forma wsparcia dla rodziców?

Program MALUCH+ dotyczy organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunków (w tym finansowych) świadczonych usług z tym związanych, kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad dzieckiem oraz w konsekwencji nadzoru nad warunkami i jakością sprawowanej opieki. W głównej mierze chodzi o wsparcie dla rodziców, którzy chcą posłać swoje dzieci do żłobków, klubów dziecięcych czy skorzystać z usług tzw. dziennych opiekunów. Pomimo wielu lat obowiązywania programu nadal jest duży problem z dostępnością instytucji, pod względem terytorialnym, finansowym oraz w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz wymagającymi szczególnej opieki.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - nie będzie zlikwidowany!

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To od rodziców zależy, czy będą otrzymywać świadczenie:

To rodzice zdecydują, czy przeznaczą środki np. na opłacenie miejsca w żłobku, wynagrodzenie dla niani lub pokrycie samodzielnej opieki nad dzieckiem. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to dodatkowy instrument wsparcia ułatwiający łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową ,daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa, ale również alternatywę.

Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego przysługuje także rodzicom, na drugie i kolejne dziecko, jeśli przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 stycznia 2022 r. dziecko skończyło 12 miesiąc życia, ale nie ukończyło 35 miesiąca życia. Na takie dzieci świadczenie przysługuje proporcjonalnie - za okres od dnia wejścia w życie ustawy , a w przypadku wniosku złożonego w późniejszym terminie od miesiąca złożenia wniosku - do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 35. miesiąca życia.

Kiedy będzie wprowadzone babciowe?

Konkretny termin wprowadzenia programu nie jest znany. Ustawa nie jest jeszcze procedowana. Widomo, że nie będzie to 2023 r. być może 2024 a może nawet 2025 r.