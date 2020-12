Postojowe - brak poprawy sytuacji materialnej

Brak poprawy sytuacji materialnej do postojowego

W odpowiedzi na wniosek Rzecznika MŚP – MRiPS i ZUS wyjaśniają, jak należy interpretować przesłankę braku poprawy sytuacji materialnej w przypadku świadczenia postojowego. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wyjaśniają, jak należy interpretować przesłankę braku poprawy sytuacji materialnej w przypadku świadczenia postojowego. Były to odpowiedzi na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców skierowany do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dr Jarosława Gowina.

Art. 15zs ustawy covidowej

Rzecznik MŚP wnioskiem z 14 października 2020 r. zwrócił się, w związku z wnioskami przedsiębiorców oraz powziętymi wątpliwościami interpretacyjnymi, o wydanie objaśnień prawnych dotyczących art. 15zs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedmiotem wniosku była kwestia, jak należy interpretować wymóg wykazania, że sytuacja materialna wskazana we wniosku o kolejne postojowe nie uległa poprawie.

MRPiPS

W odpowiedzi z 23 listopada 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało, że „ponowna wypłata świadczenia postojowego odbywa się wyłącznie na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej. Przyjęcie powyższej konstrukcji przez Ustawodawcę oznacza, że osoba uprawniona ocenia swoją aktualną sytuację materialną, tj. czy uległa ona poprawie, w kolejnym okresie po złożeniu pierwszego wniosku i otrzymaniu na tej podstawie pierwszego świadczenia postojowego. Jednocześnie należy podkreślić, że osoba ubiegająca się o ponowną wypłatę świadczenia nie jest zobowiązana do dokumentowania swojej sytuacji materialnej – nie jest wymagane udowodnienie spadku przychodów o kolejne 15%” oraz „wszelkie podejmowane działania związane z weryfikacją udzielanej pomocy na podstawie przepisów ww. ustawy powinny opierać się wyłącznie na indywidualnym badaniu każdej sprawy, która budzi wątpliwości, ze względu na brak spełnienia warunków do przyznania świadczenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub też w przypadku celowego działania dążącego do wyłudzenia świadczeń. Badając sprawę Zakład powinien opierać się na oświadczeniach osób uprawnionych, które spełniły warunki do przyznania świadczeń postojowych po raz pierwszy i otrzymały świadczenia kolejne, gdyż oceniły, że nie nastąpiła poprawa ich sytuacji materialnej w stosunku do wykazanej we wniosku, który dotyczył pierwszego świadczenia”.

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi z 23 listopada 2020 r. równolegle wskazał, że „ustawodawca przyjął więc, że to osoba uprawniona ocenia swoją aktualną sytuację materialną, tj. czy uległa ona poprawnie, czy też nie, w kolejnym okresie po złożeniu pierwszego wniosku i otrzymaniu na tej podstawie pierwszego świadczenia postojowego. Przy czym przy składaniu kolejnego wniosku nie jest oczekiwane, w przypadku przedsiębiorców, wykazywanie po raz kolejny spadku przychodów o 15%, nie ma też obowiązku wykazywania przychodów osiągniętych z wykonywanej umowy cywilnoprawnej”.

