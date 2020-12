Postojowe a umowa zlecenie.

Postojowego przy umowie zlecenia

Pan, który ma podpisaną umowę zlecenia, pyta czy obecnie są przewidziane jakieś świadczenia postojowe dla takich osób, jak on.

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tzw. ustawy covidowej, świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.





Zasady

Osobie wykonującej umowę zlecenia świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r. przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku; nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Ile wynosi?

Zgodnie z art. 15 zr ust.1 świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w 2020 r. - nie więcej niż trzykrotnie.

Ile razy?

A zatem świadczenie postojowe może być wypłacane maksymalnie trzy razy, przy czym nie muszą być to kolejne miesiące. Może nastąpić przerwa w jego pobieraniu.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać świadczenie postojowe, zleceniobiorca występuje o to za pośrednictwem płatnika. Zleceniodawca musi złożyć do ZUS wniosek RSP-C. We wniosku należy wykazać, że wykonywanie umowy cywilnoprawnej uległo ograniczeniu z powodu przestoju w działalności spowodowanego epidemią.

Do kiedy?

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Ponowna wypłata

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 15 zua ust. 1-3 ustawy covidowej, świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której je wypłacono. Wypłata po raz kolejny może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wskazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana w pierwszym wniosku nie poprawiła się.

(Stan prawny na 25 listopada 2020 r.)