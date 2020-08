Wyższy zasiłek dla bezrobotnych od 1 września 2020 r.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

Co do zasady zasiłek dla bezrobotnych wzrasta raz w roku z dniem 1 czerwca (Więcej w artykule: Zasiłek dla bezrobotnych 2020 – kwota netto). Tak też stało się w 2020 r. i nowa kwota powinna obowiązywać do 31 maja 2021 r. Jednak w tym roku ze względu na epidemię koronawirusa na jednej podwyżce się nie skończy. Przewidziana jest bowiem jeszcze jedna z dniem 1 września 2020 r. Aktualnie po czerwcowej podwyżce bezrobotni w pierwszych 90 dniach prawa do zasiłku mogą liczyć na 881,30 zł. Jest to kwota brutto, a netto – 763,98 zł. W kolejnych dniach zasiłek ulega zmniejszeniu do kwoty 692,00 zł brutto (609,72 zł netto). O ile wzrośnie wysokość zasiłku dla bezrobotnych z dniem 1 września?

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych od 1 września 2020 r.

Dnia 21 czerwca 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Inicjatorem dodatku solidarnościowego i kolejnej podwyżki zasiłku dla bezrobotnych był Prezydent RP. Ustawa ta w art. 15 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Chodzi w nich o podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku i 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku. Nowa wysokość zasiłku zaczyna obowiązywać właśnie 1 września 2020 r.

Oprócz tego, że kwota zasiłku różni się od tego czy pobierana jest w pierwszych 90 dniach czy później, jej wysokość zależy także od stażu pracy. W związku z tym nie wszyscy otrzymują tę samą wysokość świadczenia. Zasiłek dla bezrobotnych może mieć trzy poniższe kwoty:

pełna wysokość czyli 100% zasiłku (staż pracy od 5 do 20 lat), zasiłek obniżony czyli 80% pełnej wysokości (staż pracy mniej niż 5 lat), zasiłek podwyższony czyli 120% pełnej wysokości (staż pracy co najmniej 20 lat).

Konkretne wysokości zasiłku prezentuje poniższa tabela: