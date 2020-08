Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych od września 2020 r.

Wyższe zasiłki dla bezrobotnych od 1 września 2020 r.

Ustawa o dodatku solidarnościowym, oprócz zasad przyznawania samego dodatku, wprowadza też kilka istotnych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Najważniejsza, dotyczy podwyższenia zasiłku dla osób bezrobotnych. Zmiana ta będzie obowiązywać od 1 września 2020 roku.

Ustawa o dodatku solidarnościowym weszła w życie 21 czerwca 2020 roku. Znajdują się w niej jednak zapisy, dotyczące ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które wchodzą w życie 1 września 2020 roku.

Nowe stawki

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 września 2020 roku, wysokość zasiłku wynosi: 1200 zł/brutto miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku; 942,30 zł/brutto miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Nowe stawki obejmują również zasiłki, stypendia i dodatki aktywizacyjne, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyznane przed dniem wejścia w życie ustawy o dodatku solidarnościowym, a więc przed dniem 21 czerwca 2020 roku.

Również osoby, będące w dniu wejścia w życie ustawy o dodatku solidarnościowym (21 czerwca 2020 roku) w okresie nieprzysługiwania zasiłku dla bezrobotnych (karencji), po upływie tego okresu, nabywają prawo do zasiłku w wysokości określonej w ustawie o dodatku solidarnościowym (od 1 września 2020 roku: 1200 zł/brutto miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku; 942,30 zł/brutto miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku).

Obniżony wymiar czasu pracy

Druga zmiana, którą ustawa o dodatku solidarnościowym wprowadza do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczy okresu pracy, ustalanego przy przyznawaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych. I tak, do 365 dni zalicza się również okresy zatrudnienia z wynagrodzeniem poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie w przypadku osób, którym na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obniżono wymiar czasu pracy skutkujący obniżeniem wysokości wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli przed wskazanym obniżeniem wymiaru czasu pracy osiągały miesięcznie wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.