Czy pracodawca musi mieć profil PUE ZUS?

Czy pracodawca będący płatnikiem składek musi mieć założony profil na PUE ZUS? Wszystko to zależy od liczby pracowników, za których rozlicza się z ZUS, a co za tym idzie czy posiada obowiązek elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.