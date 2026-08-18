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Po przejściu na emeryturę nadal można oszczędzać w PPK

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18 sierpnia 2026, 20:41
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
oprac. Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
oszczędzanie emerytura ppk
Po przejściu na emeryturę nadal można oszczędzać w PPK
Shutterstock

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Ukończenie 60. roku życia przez uczestnika PPK powoduje, że może on rozpocząć wypłatę środków z rachunku PPK na korzystniejszych zasadach niż przed osiągnięciem tego wieku. Jeżeli uczestnik PPK w wieku 60+ nie skorzystał z tego uprawnienia i nadal pracuje, na jego rachunek PPK wpływają nowe wpłaty do tego programu.

Nie można zapisać się do PPK po 70. roku życia

Osoba zatrudniona (np. pracownik lub zleceniobiorca, podlegający z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym), która nie ma jeszcze 55 lat, zostaje „zapisana” do PPK bez konieczności podejmowania przez nią żadnych działań. Osoba zatrudniona, która osiągnęła 55. rok życia, ale nie ma jeszcze 70 lat, jeżeli chce zostać uczestnikiem PPK, składa podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Nie można „zapisać” do PPK osoby, która osiągnęła już 70. rok życia. 

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Ważne

W przypadku, gdy osoba „zapisana” do PPK ukończy np. 55., 60. czy 70. rok życia, nie ma to wpływu na jej dalsze uczestnictwo w tym programie. Znaczenie dla wpłat do PPK ma rozpoczęcie wypłaty środków z PPK przez uczestnika po osiągnięciu 60. roku życia.

Przykład

Pracownica, „zapisana” do PPK, osiągnęła 60. rok życia, ale kontynuuje zatrudnienie u swojego pracodawcy i nie rozpoczęła wypłaty środków z PPK. Pracownica nie musi składać pracodawcy żadnego oświadczenia potwierdzającego, że nadal chce oszczędzać w PPK. Również w przypadku, gdyby osoba ta przeszła na emeryturę, a później - już jako emerytka - podjęła ponownie zatrudnienie u tego pracodawcy (nie rozpoczęła wypłaty środków z PPK, a pracodawca nie zmienił instytucji finansowej, z którą łączy go umowa o zarządzanie PPK), pracodawca miałby obowiązek obliczać i pobierać wpłaty do PPK od wypłaconego jej wynagrodzenia oraz przekazywać te wpłaty do instytucji finansowej. Gdyby ta emerytka (w wieku 60 lat) została zatrudniona u nowego pracodawcy, to „zapisałby” on ją do PPK po złożeniu przez nią wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Ważne

Wpłaty do PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający, nie są uwzględniane przy ustalaniu przychodu wpływającego na zmniejszenie lub zawieszenie emerytur i rent przysługujących na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to także świadczeń przysługujących na podstawie ustaw bezpośrednio odwołujących się w tym zakresie do art. 104 wskazanej wyżej ustawy.

Skutki rozpoczęcia wypłaty z PPK

Uczestnik PPK, który osiągnął 60. rok życia, może rozpocząć wypłatę środków z rachunku PPK na preferencyjnych zasadach – jeżeli wypłaci 25% środków jednorazowo, a 75% środków w co najmniej w 120 miesięcznych ratach (albo 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach), otrzyma całość środków - bez obowiązku zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Rozpoczęcie wypłaty środków z PPK przez uczestnika, który osiągnął już 60. rok życia, spowoduje jednak, że nie otrzyma on ani nowych wpłat do PPK ani wpłaty powitalnej (jeśli nie otrzymał jej wcześniej) i nowych dopłat rocznych. Gdyby uczestnik PPK w wieku 60+ miał kilka rachunków PPK i rozpoczął wypłatę środków nawet tylko z jednego z nich, to spowoduje to, że na żaden jego rachunek PPK nie wpłyną już nowe wpłaty do PPK.   

O rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, instytucja finansowa niezwłocznie informuje podmiot zatrudniający oraz PFR SA. Następnie PFR, za pomocą systemu teleinformatycznego ewidencji PPK, niezwłocznie informuje o rozpoczęciu wypłaty środków po osiągnięciu 60. roku życia, inne instytucje finansowe, które prowadzą rachunki PPK tej osoby. Te inne instytucje finansowe - niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od PFR - informują o rozpoczęciu wypłaty podmioty zatrudniające, z którymi łączy je umowa o zarządzanie PPK. Otrzymanie wskazanej wyżej informacji powoduje, że: podmiot zatrudniający nie oblicza, nie pobiera ani nie dokonuje wpłat do PPK za tę osobę oraz nie są dla niej przekazywane wpłata powitalna i dopłaty roczne.

Przykład

Emeryt (w wieku 67 lat) został zatrudniony przez pracodawcę, który – na wniosek tego pracownika – „zapisał” go do PPK. To, że uczestnik PPK jest emerytem, nie miało wpływu na obliczanie, pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK za tę osobę. Pół roku po zatrudnieniu tego pracownika, pracodawca został jednak poinformowany przez instytucję finansową, z którą ma zawartą umowę o zarządzanie PPK, że pracownik, z uwagi na swój wiek, rozpoczął wypłatę środków z PPK. Otrzymanie tej informacji spowodowało, że pracodawca zaprzestał obliczania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK za tę osobę.

Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK

Należy także pamiętać, że jeżeli uczestnik PPK złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a następnie wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, podmiot zatrudniający nie uwzględnia tego wniosku, jeżeli uczestnik osiągnął już 70. rok życia.

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Przykład

Emeryt, w wieku 68 lat, zatrudnił się u nowego pracodawcy, który – na wniosek tego pracownika – „zapisał” go do PPK. Osoba ta nie rozpoczęła jeszcze wypłaty środków z PPK, ale rok po zatrudnieniu złożyła pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Uczestnik PPK może zmienić zdanie i złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Należy jednak pamiętać, że pracodawca uwzględni ten wniosek tylko, jeżeli pracownik złoży go przed swoimi 70. urodzinami.

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Autor: Anna Puszkarska

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Podstawa prawna

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 192)

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1749)

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Źródło: INFOR
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