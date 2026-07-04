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Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Pracownicze Plany Kapitałowe » Kiedy pracodawca nie musi wpłacać na PPK? Trudna sytuacja ekonomiczna może być uzasadnieniem [Przykłady]

Kiedy pracodawca nie musi wpłacać na PPK? Trudna sytuacja ekonomiczna może być uzasadnieniem [Przykłady]

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04 lipca 2026, 21:37
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
oprac. Emilia Panufnik
ppk wpłaty trudna sytuacja pracodawcy
Kiedy pracodawca nie musi wpłacać na PPK? Trudna sytuacja ekonomiczna może być uzasadnieniem [Przykłady]
Shutterstock

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Czy pracodawca znajdujący się w trudnej sytuacji może nie wpłacać na PPK? Finansowana przez pracodawcę wpłata podstawowa do PPK wynosi zawsze 1,5% wynagrodzenia uczestnika tego programu. W przepisach przewidziano sytuacje, gdy pracodawca nie finansuje wpłat do PPK. Kiedy ma to miejsce? Oto przykłady.

Trudna sytuacja finansowa pracodawcy - brak wpłat do PPK

Podstawą naliczania wpłat do PPK jest wynagrodzenie uczestnika PPK, czyli - co do zasady - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tej osoby. Uczestnik PPK finansuje wpłatę podstawową do tego programu w wysokości 2% swojego wynagrodzenia (uczestnicy, których miesięczne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, mogą skorzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej – nawet do 0,5%), a ponadto może (nie musi) finansować wpłatę dodatkową do PPK – do 2% wynagrodzenia. Wpłata podstawowa finansowana uczestnikowi PPK przez podmiot zatrudniający to zawsze 1,5% wynagrodzenia uczestnika (podmiot zatrudniający nie może jej obniżyć). Ponadto podmiot zatrudniający może (nie musi) finansować wpłatę dodatkową do PPK – w wysokości do 2,5 % wynagrodzenia uczestnika (wymagane jest zadeklarowanie tej wpłaty w umowie o zarządzanie PPK). Podmiot zatrudniający może zmieniać wysokość finansowanej przez siebie wpłaty dodatkowej bądź zrezygnować z jej finansowania.

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Przykład

Pracodawca finansuje wpłatę dodatkową do PPK w wysokości 2%, ale chce obniżyć tę wpłatę. Będzie to wymagać zmiany umowy o zarządzanie PPK. Wpłata dodatkowa w obniżonej wysokości będzie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana ta zmiana. Pracodawca nie potrzebuje natomiast zgody tzw. strony społecznej (czyli zakładowej organizacji związkowej, a w razie jej braku – przedstawicieli pracowników) na obniżenie bądź rezygnację z finansowania wpłaty dodatkowej. Finansowanie (albo nie) wpłaty dodatkowej zależy od decyzji pracodawcy.

Niefinansowanie wpłat do PPK z uwagi na sytuację finansową

W przepisach ustawy o PPK wymieniono sytuacje, gdy pracodawca - z uwagi na swoją trudną sytuację ekonomiczną - nie finansuje wpłat do PPK (ani podstawowych, ani dodatkowych). Jest tak:

  1. w okresie przestoju ekonomicznego bądź obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,
  2. w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (np. w razie ogłoszenia upadłości pracodawcy),
  3. w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa w art. 23 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Zasadą jest, że w takich przypadkach swoich wpłat do PPK nie finansują również uczestnicy PPK. Mogą oni jednak zadeklarować pracodawcy finansowanie wpłat do PPK (pomimo niefinansowania wpłat do PPK przez pracodawcę). Przykładowy wzór deklaracji w tej sprawie dostępny jest na portalu MojePPK (https://www.mojeppk.pl/).

Przykład

Pracodawca chce - zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy - obniżyć wymiar czasu pracy pracowników działu produkcji. W razie skorzystania z takiego rozwiązania, od wynagrodzeń wypłaconych tym pracownikom w okresie objęcia ich obniżonym wymiarem czasu pracy nie będą naliczane wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę. Pracownicy, o których mowa powyżej, będą jednak mogli zadeklarować pracodawcy finansowanie swoich wpłat do PPK – pomimo niefinansowania ich przez pracodawcę. Jeśli nie złożą wskazanych wyżej deklaracji, to z wynagrodzeń wypłaconych im w okresie objęcia ich obniżonym wymiarem czasu pracy nie będą obliczane i pobierane także finansowane przez nich wpłaty do PPK. Natomiast od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionym w innych działach i nieobjętych obniżonym wymiarem czasu pracy pracodawca będzie obliczał i pobierał wpłaty do PPK na dotychczasowych zasadach (pracodawca nie będzie mógł zaprzestać finansowania im wpłat do PPK).

Wpływ uruchomienia PPE na wpłaty do PPK

Pracodawca, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a następnie utworzył pracowniczy program emerytalny (PPE) i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, może - w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie - nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez KNF, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE. Warunkiem skorzystania z takiego rozwiązania jest działanie zakładowej organizacji związkowej w danym podmiocie – w razie braku takiej organizacji pracodawca nie będzie mógł skorzystać ze wskazanego wyżej uprawnienia do niefinansowania wpłat do PPK za osoby, które przystąpiły do PPE.

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Przykład

Spółka uruchomiła PPK, ale chce także wdrożyć PPE. W przepisach ustawy o PPK nie przewidziano możliwości likwidacji PPK. Jeżeli w spółce działa zakładowa organizacja związkowa, spółka będzie mogła natomiast ew. skorzystać z uprawnienia do niefinansowania wpłat do PPK za osoby, które przystąpiły do PPE (będzie to wymagać porozumienia z zakładową organizacją związkową). W razie skorzystania z takiego rozwiązania, niefinansowanie wpłat do PPK będzie dotyczyć tylko wpłat spółki – uczestnicy PPK, którzy przystąpili do PPE, nie przestaną być uczestnikami PPK i będą mogli nadal finansować swoje wpłaty do tego programu.

Autorka: Anna Puszkarska

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Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 192),

Ustawa z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1694),

Ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 186),

Ustawa z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1402 ze zm.).

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Źródło: INFOR
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