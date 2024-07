Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności.

Wypłata z PPK bez podatku jest możliwa

Uczestnik PPK, który ukończył 60. rok życia (bez względu na płeć), nie musi rezygnować z oszczędzania w PPK. Jeśli nadal jest aktywny zawodowo, może nadal zwiększać swoje oszczędności i wypłacić je dopiero w okresie, gdy przestanie pracować. Jeśli zdecyduje się na wypłatę, to – bez względu na to, czy zrobi to zaraz po skończeniu 60. roku życia, czy później – może skorzystać z zgromadzonych na rachunku (rachunkach) PPK oszczędności w wybrany przez siebie sposób. Przy czym to, na jaki wariant zdecyduje się dany uczestnik, przesądzi o tym, czy będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych, czy też nie.

Ważne Ukończenie 60. roku życia nie oznacza obowiązku rezygnacji z dokonywania wypłat do PPK. Uczestnik może zatem kontynuować oszczędzanie w PPK.

Wypłata z PPK bez podatku - sposoby

Jeśli uczestnik PPK, który skończył 60 lat, zdecyduje się wypłacić całe swoje oszczędności jednorazowo, to od zysków wypracowanych przez 75% środków będzie musiał zapłacić 19% zryczałtowany podatek. Jeśli zdecyduje się na wypłatę jednorazowo 25% zgromadzonych środków, a resztę (czyli 75% środków) w co najmniej 120 miesięcznych ratach (10 lat) – nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych. Podobnie będzie, jeśli – chcąc, aby oszczędności wystarczyły mu na dłużej – zwiększy liczbę rat (np. będzie wypłacał środki nie przez 10, a przez 15 lat) albo gdy zdecyduje się całość zgromadzonych oszczędności wypłacać w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. b ustawy o PIT.

Inne sposoby wypłaty z PPK

Uczestnik PPK może oczywiście podjąć decyzję o wypłacie 100% albo 75% środków w mniejszej liczbie rat niż 120 miesięcznych rat (np. zdecydować się wypłacić całe swoje oszczędności jednorazowo). W takim przypadku zapłaci 19% zryczałtowany podatek dochodowy od zysków kapitałowych wypracowanych przez 75% środków (art. 30a ust. 1 pkt 11b i ust. 13 ustawy o PIT). Dochód stanowi kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty. Dochód do opodatkowania jest określany dla każdej z rat wypłaty. Dochód uzyskany z tytułu wypłaty pozostałych 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK - niezależnie od tego, czy wypłacono je jednorazowo czy w jakiejkolwiek ilości rat - jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ważne Jeśli uczestnik PPK zdecyduje się na wypłatę zgromadzonych na rachunku PPK oszczędności w ratach, ale okaże się, że wysokość pierwszej raty jest mniejsza niż 50 zł – to środki zapisane na rachunku PPK uczestnika zostaną wypłacone mu jednorazowo. W takim przypadku pracownik będzie zmuszony zapłacić podatek od zysków kapitałowych. Oczywiście tylko od zysków kapitałowych wypracowanych przez 75% środków.

Wypłata z PPK w ratach - zmiana liczby rat

Uczestnik PPK może także zmienić liczbę zadeklarowanych wcześniej rat, z jednym jednak zastrzeżeniem. Jeśli - na podstawie zadeklarowanej liczby rat - wypłata środków ma trwać co najmniej 10 lat, uczestnik PPK nie może zmienić zadeklarowanej liczby rat w ten sposób, że po zmianie zadeklarowanej liczby rat wypłata ratalna środków będzie trwała krócej niż 10 lat.

Decyzja o zmianie liczby rat może mieć też wpływ na opodatkowanie zgromadzonych na rachunku PPK oszczędności. Jeśli zatem uczestnik PPK zaczął wypłatę środków w mniejszej liczbie miesięcznych rat niż 120, a następnie, po rozpoczęciu wypłat, dokonał zmiany zadeklarowanej liczby rat, w wyniku której łączna liczba miesięcznych rat (liczba rat już wypłaconych oraz zadeklarowanych po zmianie) wynosić będzie co najmniej 120, to dochody od wypłaconych środków przed zmianą liczby zadeklarowanych rat będą podlegały opodatkowaniu, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b i ust. 13 ustawy o PIT, a dochody z wypłat dokonanych po zmianie liczby już nie.

