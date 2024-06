Wpłaty do PPK pracodawcy są jego kosztami uzyskania przychodów

Jeżeli wpłaty do PPK, finansowane przez pracodawcę, zostały dokonane w terminie, są dla niego kosztami uzyskania przychodów w miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie, od którego zostały naliczone. Wpłaty do PPK przekazane do instytucji finansowej po terminie są kosztami uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostały dokonane.

Wpłaty do PPK a koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia. Wpłat do PPK należy dokonać (przekazać do instytucji finansowej) do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

REKLAMA

Autopromocja

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22 ust. 6bc w zw. z ust. 1ba ustawy o PIT (odpowiednio art. 15 ust. 4ga w zw. z ust. 1da ustawy o CIT) wpłaty do PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający, są kosztami uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostaną odprowadzone do instytucji finansowej w terminie określonym w ustawie o PPK, czyli do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone. Przez miesiąc, za który wpłaty do PPK są należne, należy rozumieć miesiąc, za który należne jest wynagrodzenie uczestnika PPK, stanowiące podstawę do obliczenia wysokości wpłaty finansowanej przez podmiot zatrudniający.

Natomiast w razie niedokonania wpłat do PPK w terminie, stanowią one koszty uzyskania przychodów podmiotu zatrudniającego w miesiącu, w którym zostały przekazane do instytucji finansowej.

Przykład Pracodawca wypłaca wynagrodzenie z dołu - 5. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. Wynagrodzenie za czerwiec zostanie wypłacone 5 lipca. Od tego wynagrodzenia - w terminie jego wypłaty - zostaną obliczone i pobrane wpłaty do PPK. Jeżeli pracodawca dokona tych wpłat do 16 sierpnia (15 sierpnia jest świętem), sfinansowane przez niego wpłaty do PPK od wynagrodzenia za czerwiec, wypłaconego w lipcu, będą stanowić czerwcowe koszty uzyskania przychodów. Gdyby pracodawca dokonał tych wpłat po terminie (np. 19 sierpnia), to sfinansowane przez niego wpłaty do PPK stanowiłyby koszty uzyskania przychodów w miesiącu ich dokonania.

Ważne Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wpłaty do PPK, naliczone od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym (por. art. 23 ust. 1 pkt 37a ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 40a ustawy o CIT).

Nienależne wpłaty do PPK

Tryb zwrotu nienależnych wpłat do PPK określa art. 28a ustawy o PPK. Przewidziano w nim, że wpłaty do PPK, które okazały się nienależne w całości lub w części, podlegają zwrotowi na rzecz finansującego daną wpłatę. Zwrot nienależnych wpłat do PPK ma wpływ zarówno na obowiązki podmiotu zatrudniającego, jak i uczestnika PPK w zakresie podatku dochodowego.

REKLAMA

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, w miesiącu otrzymania zwrotu nienależnie wpłaconych środków do PPK, finansowanych przez podmiot zatrudniający, podmiot ten jest obowiązany - odpowiednio na podstawie art. 22 ust. 7c ustawy o PIT albo art. 15 ust. 4i ustawy o CIT - rozliczyć koszty uzyskania przychodów z tytułu wpłat dokonanych do PPK, finansowanych przez podmiot zatrudniający (które to wpłaty wcześniej zostały przez ten podmiot zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 6bc ustawy o PIT albo art. 15 ust. 4ga ustawy o CIT), poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów w danym miesiącu lub zwiększenie przychodów o całość kwoty wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uczestnik PPK - w przypadku zwrotu z instytucji finansowej nienależnie wpłaconych do PPK środków finansowanych przez podmiot zatrudniający, które uprzednio stanowiły podlegający opodatkowaniu przychód tego uczestnika - odlicza wartość nienależnie dokonanych przez podmiot zatrudniający wpłat od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT.

Przykład Załóżmy, że - na skutek zwrotu nienależnych wpłat do PPK - podmiot zatrudniający oraz uczestnik PPK otrzymali wyższe kwoty niż sfinansowane przez nich wpłaty do tego programu. Zwrot otrzymany przez uczestnika PPK - do wysokości uprzednio pobranej z jego wynagrodzenia przez pracodawcę, tytułem wpłat finansowanych przez tego uczestnika - nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT (niezależnie od tego, czy uczestnik PPK otrzyma zwróconą kwotę bezpośrednio od instytucji finansowej czy za pośrednictwem pracodawcy). Jeżeli kwota otrzymanego przez uczestnika PPK zwrotu z tytułu odkupienia przez instytucję finansową jednostek uczestnictwa albo umorzenia jednostek rozrachunkowych, pochodzących z wpłat ze środków tego uczestnika, jest wyższa od kwoty nienależnie pobranej od uczestnika PPK, nadwyżka ta stanowi przychód tego uczestnika, który należy zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT - inne źródła. Przychód ten płatnik (instytucja finansowa) wykaże w części F informacji PIT-11, a podatnik obowiązany jest rozliczyć w zeznaniu rocznym. Nadwyżka zwrotu otrzymanego z instytucji finansowej, ponad łączną kwotę nienależnie dokonanych wpłat finansowanych przez pracodawcę, stanowi przychód pracodawcy, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT albo art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.