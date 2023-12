PPK: Wpłaty trzeba naliczyć od całego wynagrodzenia uczestnika. Także od świątecznych prezentów

Przykład

Pracodawca przekaże pracownikom paczki świąteczne, sfinansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚŚ. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z tego funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Pracownicy, którzy zadeklarowali niższy przychód na 1 członka rodziny, otrzymają w związku z tym paczki o większej wartości, a pracownicy, którzy zadeklarowali wyższy przychód na 1 członka rodziny – paczki o mniejszej wartości. W takim przypadku wartość paczki nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co oznacza, że pracodawca nie naliczy od niej wpłat do PPK. Gdyby natomiast pracodawca przekazał wszystkim pracownikom prezenty świąteczne tej samej wartości, to kwota ta byłaby oskładkowana, w związku z czym pracodawca miałby obowiązek obliczyć i pobrać wpłaty do PPK także od wartości tego prezentu.