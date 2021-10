Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy z PPK - czy jest bezterminowe?

Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy z prowadzenia PPK, gdy wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, nie jest bezterminowe. Co to oznacza w praktyce?

Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, nie wdraża PPK. Jeśli choć jeden z pracowników zechce oszczędzać w PPK lub pracodawca utraci status mikroprzedsiębiorcy, musi uruchomić ten program.

Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „ustawa o PPK”) nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK. Pojęcie „osoby zatrudnione” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK. Są to nie tylko pracownicy (z wyjątkiem m.in. młodocianych), ale także np. zleceniobiorcy, którzy z tytułu tego zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Polsce, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Deklaracje o niedokonywaniu wpłat do PPK

Tzw. autozapisem do PPK są objęte tylko osoby zatrudnione, które nie ukończyły 55 lat. Pracodawca zawiera – w ich imieniu i na ich rzecz – umowę o prowadzenie PPK, co powoduje, że stają się one uczestnikami PPK, bez konieczność podejmowania przez nie żadnych czynności. Umowy o prowadzenie PPK nie zawiera się, jeżeli taka osoba zatrudniona złoży pracodawcy deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK. Inaczej jest w przypadku osób w wieku 55+, czyli takich, które osiągnęły wiek 55 lat, ale nie ukończyły 70 lat. Dla takich osób zatrudnionych umowa o prowadzenie PPK jest zawierana wyłącznie na ich wniosek.

Rozróżnienie to powoduje, że mikroprzedsiębiorca nie wdraża PPK, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione w wieku poniżej 55 lat złożyły mu deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK oraz żadna z osób zatrudnionych w wieku 55+ nie złożyła wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Osoby zatrudnione 55+ nie muszą składać deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK - wystarczy, że nie złożą mikroprzedsiębiorcy wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

PPK - zmiana decyzji osoby zatrudnionej

Oczywiście każda z osób zatrudnionych może później zmienić decyzję w sprawie oszczędzania w PPK. Osoba w wieku poniżej 55 lat, która złożyła deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, może złożyć wniosek o dokonywanie tych wpłat, a osoba zatrudniona w wieku 55+ - wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Mikroprzedsiębiorca może także zatrudnić nową osobę, która będzie chciała oszczędzać w PPK. W takim przypadku będzie musiał uruchomić ten program. Taki sam skutek spowoduje utrata statusu mikroprzedsiębiorcy.

Status mikroprzedsiębiorcy

Posiadanie (lub nie) statusu mikroprzedsiębiorcy ustala się zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro (konieczne jest spełnienie co najmniej jednej z tych przesłanek finansowych).

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, uwzględniając wyłącznie pracowników (a nie osoby zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK) - z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Pracodawca może mieć w danym momencie więcej niż 10 pracowników i nie traci statusu mikroprzedsiębiorcy, jeżeli jego średnioroczne zatrudnienie w co najmniej w jednym z ostatnich dwóch lat było nie większe niż 10 pracowników i w roku, który bierze pod uwagę, spełniał także przesłankę dotyczącą sytuacji finansowej.

Uruchomienie PPK

Jeżeli pracodawca utracił status mikroprzedsiębiorcy, powinien rozpocząć procedurę zmierzającą do zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Podobnie, w sytuacji, gdy choć jedna z osób, które zatrudnia, chce oszczędzać w PPK, pracodawca ma obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, a następnie umowę o prowadzenie PPK dla tej osoby.

W celu ustalenia terminów na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 1 i art. 16 ustawy o PPK. Dzień złożenia wniosku o dokonywanie wpłat do PPK (w przypadku osoby zatrudnionej 55+ wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK) należy uznać za pierwszy dzień, od którego liczy się wskazany w art. 16 ustawy o PPK termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK (do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 90 dni liczonych od dnia złożenia tego wniosku). Natomiast umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym przypada termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pierwszej osoby.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

art. 2 ust. 1 pkt 18, art. 8 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 15, art. 16 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342),

art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162).