Umowa o dzieło z własnym pracownikiem a wpłaty do PPK

Wynagrodzenie z umowy o dzieło a wpłaty do PPK

PROBLEM

Od dwóch miesięcy zatrudniamy zleceniobiorcę, z którym będziemy również podpisywać umowy o dzieło. Prowadzimy już PPK. Jeżeli osoba ta nie złoży deklaracji o nieprzystępowaniu do PPK, w jaki sposób potraktować wynagrodzenie z umów o dzieło w kontekście wpłat na PPK? Ze zlecenia są odprowadzane obowiązkowo składki na ubezpieczenia społeczne. Podobna sytuacja dotyczy także jednego z pracowników - niedługo zostanie on włączony do PPK, a zawieramy z nim również umowy o dzieło. Czy powinniśmy od tych przychodów odprowadzać wpłaty do PPK?





RADA

Wynagrodzenie z umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem, będącym uczestnikiem PPK, wchodzi do podstawy naliczania wpłat do PPK. Wpłat nie należy naliczać natomiast z tytułu umowy o dzieło z osobą, która jest zatrudniana także na podstawie zlecenia - nawet w sytuacji, gdy ze zlecenia odprowadzane są wpłaty do PPK. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Osoba zatrudniona - ustawa o PPK

Definicja osoby zatrudnionej w rozumieniu ustawy o PPK. Przepisy ustawy o PPK definiują pojęcie "osób zatrudnionych". Są to osoby będące:

pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy - z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1821 ze zm.), oraz pracowników młodocianych w rozumieniu art. 190 Kodeksu pracy,

osobami fizycznymi, wykonującymi pracę nakładczą, które ukończyły 18 rok życia,

członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,

osobami fizycznymi, które ukończyły 18 rok życia, wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

członkami rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,

pracownikami, zleceniobiorcami, chałupnikami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

jeżeli podlegają z ww. tytułów obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Osoby zatrudnione są to osoby, które staną się uczestnikami PPK. Podmiot zatrudniający będzie zobowiązany - pod pozostałymi ustawowymi warunkami - do zawarcia w imieniu i na rzecz tych osób umowy o prowadzenie PPK.

W powyżej wskazanym katalogu "osób zatrudnionych" ustawa nie wymienia wykonawców umów o dzieło. Dlatego związanie tą umową nie skutkuje ani obowiązkiem, ani możliwością objęcia wykonawcy umową o prowadzenie PPK.