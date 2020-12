Ile osób przystąpiło do PPK?

Po trzech etapach wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych partycypacja wynosi 30,4 proc., PFR liczy, że do 2025 r. zbliży się do poziomu 50 proc. - poinformował w poniedziałek na konferencji online prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Borys poinformował, że po trzech etapach wdrażania programu PPK, uczestniczy w nim 1 mln 688 tys. pracowników, co oznacza poziom partycypacji w wysokości 30,4 proc. Natomiast razem z udziałem w Pracowniczych Programach Emerytalnych 2 mln 50 tys. pracowników gromadzi oszczędności emerytalne razem z pracodawcą - 33,4 proc. Oznacza to, że w firmach zatrudniających powyżej 20 pracowników, co trzeci oszczędza w ten sposób.





"Chcielibyśmy, aby naszym celem minimum wdrożenia całego programu PPK po czwartym etapie było około 3,5 miliona uczestników. Mówimy o tym, że chcemy, aby w wyniku wdrożenia programu PPK, po jego zakończeniu mniej więcej co trzeci pracownik oszczędzał na cele emerytalne wspólnie z pracodawcą. Wydaje się, że to cel realny" - powiedział.

Jaki jest cel?

"A później do 2025 roku chcielibyśmy osiągnąć poziom partycypacji zbliżający się do 50 proc. Jesteśmy tutaj ostrożni (...) chcielibyśmy osiągnąć cel na poziomie 4,5 a 6 mln osób. To już jest naprawdę bardzo duże grono pracowników" - powiedział szef PFR.

Natomiast przedstawiony przez niego cel długoterminowy to 6-8 mln pracowników, przy partycypacji realnie w przedziale między 50-75 proc. "Wydaje nam się, że jako cel długoterminowy jest to absolutnie realne" - podkreślił.

Kto najczęściej decyduje się na PPK?

Obecnie, jak wyjaśnił Borys, największa partycypacja w PPK dotyczy firm z branży usług finansowych, co być może wynika z tego, że pracownicy tam zatrudnieni potrafią sami policzyć, że opłaca się uczestniczyć w tym systemie. Duży udział jest też w branżach nowych technologii.

Kto najczęściej rezygnuje z PPK?

"Najniższa partycypacja była w branżach usługowych najmocniej dotkniętych pandemią, związanych z turystyką i kulturą" - powiedział. "Im mniejsza firma, tym trudniej o partycypację" - dodał szef PFR powołując się na statystki Funduszu.

Szkolenia i firmy zagraniczne a partycypacja

Jednocześnie z badań PFR wynika, że o 15 p.p. wyższa jest partycypacja w PPK w firmach, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez PFR Portal PPK, a o 17,8 p.p. jest wyższa w firmach z kapitałem zagranicznym, w porównaniu z firmami z kapitałem polskim.

9 tys. firm nie zawarło umowy o zarządzanie PPK

Dane PFR mówią, że łączna liczba firm objętych programem PPK od pierwszego do trzeciego etapu wynosi 66,7 tys. Z tego firm, które wybrały instytucje zarządzające programem jest 57,7 tys. Blisko 9 tysięcy firm, głównie małych i średnich, nie zawarło w ogóle umowy o zarządzanie programem PPK.

32 tys. firm nie zawarło umowy o prowadzenie PPK

"Będziemy te firmy wzywali do tego, żeby takie umowy zostały zawarte" - zapowiedział Borys. Według niego innym czynnikiem, który miał wpływ na taki, a nie inny stopień partycypacji w PPK było to, że w blisko 32 tys. firm nie zawarto żadnej umowy o prowadzenie PPK.

"Innymi słowy, 32 tys. firm nie posiada efektywnie aktywnych programów PPK i efektywnie nie wdrożyło tego programu. Mówimy głównie o firmach zatrudniających między 20-50 pracowników" - powiedział. To skutkuje tym, że z 66,7 tys. firm, 25,7 tys. posiada aktywny program PPK. Firmy te zatrudniają łącznie ok. 5,7 mln pracowników.

Jak ocenia się poziom partycypacji?

Z danych Funduszu wynika, że na koniec 2018 r. oszczędzało razem z pracodawcą 334 tys. Polaków, a firm posiadających aktywne PPE lub PPK było 1,2 tys. Podano także, że wartość aktywów zgromadzonych w PPK wynosi 2,72 mld zł, a od początku istnienia PPK zarobiły łącznie ponad 230 mln zł. Prezes PFR sądzi, że na koniec przyszłego roku w PPK może być 7-8 mld zł. Zdaniem Borysa można mówić o sukcesie programu, bowiem spełnia on swoją podstawową funkcję, czyli pomnaża oszczędności uczestników PPK.

Ile wynosi stopa zwrotu z inwestycji w PPK?

Szef PFR wyliczył, że w przypadku osoby, która zarabia miesięcznie 5300 zł brutto, łączna suma wpłat pracownika wyniosła 1378 zł. Biorąc pod uwagę wpłatę ze strony pracodawcy i wpłatę od państwa, łączny stan aktywów w PPK to 3061 zł. To oznacza, że stopa zwrotu z inwestycji w PPK dla pracownika wynosi 122 proc. - wynika z prezentacji przedstawionej na konferencji.

Czym są PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Jako pierwsze do systemu powszechnego oszczędzania na emerytury przystępowały w ub.r. największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób. Jesienią tego roku nastąpił drugi i trzeci etap włączania polskich przedsiębiorstw do PPK: tych zatrudniających od 50 do 249 pracowników oraz zatrudniających od 20 do 49 osób. Ostatni etap wrażania systemu rozpocznie się od stycznia 2021 r., kiedy do PPK będą przystępować instytucje publiczne.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

Dopłata z Funduszu Pracy wynosi 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymują także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Do systemu zostają automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także do nich przystąpić.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w styczniu 2019 r., od 1 lipca 2019 roku jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób.

Ostatni etap wrażania systemu rozpocznie się od stycznia 2021 r., kiedy to do PPK będą przystępować instytucje publiczne. Umowy o zarządzanie powinny one zawrzeć najpóźniej do 26 marca 2021 r., a o prowadzenie - do 10 kwietnia 2021 r.