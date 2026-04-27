Każda osoba, która skończy 100 lat, może dostać honorowe świadczenie pieniężne. ZUS wypłaca je co miesiąc, jako dodatkowe pieniądze do emerytury stulatka. Na koniec marca 2026 r. dodatek w wysokości blisko 7 tys. zł otrzymywało już 4179 seniorów w całym kraju.

Komu przysługuje świadczenie honorowe

Świadczenie honorowe uregulowane jest ustawą z dnia 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (Dz.U. z 2024 r. poz. 1674). Przysługuje osobom, które mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat i mają prawo np. do emerytury lub renty. Świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, co oznacza, że nie muszą składać wniosku.

Świadczenie może być przyznane również na wniosek. Dotyczy to osób, które nie mają prawa do własnej emerytury czy renty, ale mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat oraz miały centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia. To oznacza, że świadczenie to dostają z ZUS także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty. Takim osobom również należy się dodatek dla stulatków, ale w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku gdyż nie znajdują się w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia).

Coraz więcej seniorów pobiera świadczenie honorowe

Według ZUS populacja stulatków w Polsce systematycznie rośnie. Jeszcze pod koniec września 2025 r. świadczenie honorowe pobierało 3863 najstarszych Polaków, w grudniu liczba ta przekroczyła próg 4 tys., a według stanu na koniec marca 2026 r. osiągnęła poziom 4179 świadczeniobiorców.

Najwięcej osób pobierających świadczenie honorowe z ZUS mieszka w województwach: mazowieckim (724 osoby), śląskim (436 osób), dolnośląskim (399 osób). Najmniej świadczeniobiorców odnotowano w województwach: opolskim (76), lubuskim (87) oraz podlaskim (109).

Ile ZUS wypłaci stulatkowi?

Dzięki obowiązującej od 1 stycznia 2025 roku ustawie sytuacja prawna najstarszych seniorów jest znacznie korzystniejsza niż w ubiegłych dekadach. Przez ponad pół wieku wysokość tzw. emerytury honorowej była przypisana do daty setnych urodzin jubilata i pozostawała niezmienna do końca jego życia.

Nowe regulacje ustawowe zlikwidowały ten mechanizm. Wprowadzono jednolitą kwotę świadczenia dla wszystkich uprawnionych, niezależnie od daty ukończenia 100 lat. Obecnie wynosi ona 6938,92 zł brutto, a kwota ta będzie się zwiększać każdego roku dzięki waloryzacji.

Oprócz ZUS specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłacają również KRUS oraz resortowe zakłady emerytalne.