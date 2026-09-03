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Niektórzy mogą mieć dodatkowe 350 zł do emerytury. Sprawdź, jak podnieść wysokość świadczenia

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03 września 2026, 09:17
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
dodatkowe 350 zł do emerytury renta wdowia
Niektórzy mogą mieć dodatkowe 350 zł do emerytury. Sprawdź, jak podnieść wysokość świadczenia
Shutterstock

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Od zeszłego roku można starać się o dodatkowe pieniądze do emerytury. ZUS podaje, że jest to średnio więcej o 350 zł do emerytury. Nie należy się jednak z automatu każdemu emerytowi. Sprawdź, czy możesz podnieść wysokość świadczenia.

350 zł więcej do emerytury

W 2025 r. do ZUS w całym kraju wpłynęło około 1 mln 152 tys. wniosków o świadczenie podnoszące dotychczas pobierane, np. emeryturę lub rentę. Chodzi oczywiście o rentę wdowią. Renta wdowia to dodatkowe pieniądze wynikające z uprawnienia do własnego świadczenia z ZUS (emerytury, renty) oraz renty rodzinnej po zmarłym mężu lub żonie. Właśnie dzięki temu połączeniu w zeszłym roku w całym kraju średnio wzrosły świadczenia z ZUS o 350 zł (dla osób, które złożyły wnioski i spełniają odpowiednie warunki). Osoby pobierające emerytury to osoby starsze, które często są już wdowami lub wdowcami. Warto sprawdzić, czy spełniają pozostałe warunki do skorzystania na nowych przepisach.

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Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze do emerytury?

Na gruncie nowych przepisów otrzymanie renty wdowiej uzależnione jest od spełnienia kilku warunków:

  1. ukończenie przez kobietę 60 lat, a przez mężczyznę - 65 lat,
  2. pozostawanie do dnia śmierci małżonka we wspólności małżeńskiej,
  3. nie bycie obecnie w związku małżeńskim
  4. nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

ZUS na własnej stronie internetowej udostępnia ankietę dedykowaną rencie wdowiej. Dzięki niej klienci mogą sprawdzić samodzielnie, czy są uprawnieni do dodatkowych pieniędzy. Odpowiadając na kolejne pytania, otrzymujemy odpowiedź czy zostały spełnione wszystkie warunki wymagane do przyznania świadczenia. Link do ankiety: https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/ankieta-renta-wdowia

Ile wynosi renta wdowia?

Renta wdowia to prawo do jednego świadczenia w całości i drugiego w wysokości 15%, np. pełna własna emerytura i 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Wcześniej trzeba było wybrać jedno ze świadczeń. Nowe przepis są więc korzystniejsze dla osób uprawnionych do własnego świadczenia z ZUS i renty rodzinnej po zmarłej żonie lub zmarłym mężu. Można zyskać dodatkowe pieniądze. Osoba uprawniona wybiera czy własne świadczenia pobiera w całości czy rentę rodzinną. Jest jednak pewien limit - trzykrotność najniższej emerytury. Od marca 2026 r. jest to 5935,47 zł brutto (3 x 1978,49 zł brutto). W ramach renty wdowiej nie można pobierać więcej niż ta kwota. Jeśli więc jedno ze świadczeń będzie jej równe, renta wdowia nie przysługuje. Jak podaje rzeczniczka ZUS Iwona Kowalska-Matis, z wyliczeń ZUS wynika, że dzięki opisanemu zbiegowi świadczeń klienci zyskują średnio 350,83 zł w skali kraju.

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Czy renta wdowia przysługuje każdej wdowie i wdowcowi? Wiele ze złożonych wniosków o rentę wdowią (ERWD) spotkało się z odmową ZUS. Oto najczęstsze powody:

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  • zbyt wysoka kwota świadczenia aktualnie wypłacanego (powyżej trzykrotności kwoty najniższej emerytury) – 49,4 tys. przypadków,
  • nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego – 29,7 tys. przypadków,
  • brak prawa do renty rodzinnej – 28,4 tys. przypadków,
  • brak prawa do własnego świadczenia – 22,7 tys. przypadków,
  • niepozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka - 1,1 tys. przypadków,
  • zawarcie nowego związku małżeńskiego – 1 tys. przypadków,
  • nieosiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego – 800 przypadków.

Istnieje możliwość odwołania się od decyzji odmownej ZUS do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Takie odwołanie należy złożyć za pośrednictwem ZUS. Mamy na to czas 1. miesiąca, licząc od dnia doręczenia decyzji.

Źródło: ZUS

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Źródło: INFOR
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