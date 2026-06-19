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Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Renta wdowia po zmarłym mężu lub zmarłej żonie w 2026 r. Co się zmieniło? Duże zmiany od 2027 r.

Renta wdowia po zmarłym mężu lub zmarłej żonie w 2026 r. Co się zmieniło? Duże zmiany od 2027 r.

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19 czerwca 2026, 13:46
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
renta wdowia zus 2025 komu przysługuje wysokość czy można dorabiać wniosek
Renta wdowia po zmarłym mężu w 2026 r. Co się zmieniło? Duża zmiana nadejdzie w 2027 r.
shutterstock

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Co zmieniło się w rencie wdowiej w 2026 roku? Wdowa lub wdowiec po zmarłym małżonku lub małżonce wciąż musi złożyć wniosek, ale nie musi robić tego w każdym kolejnym roku. Ile aktualnie wynosi świadczenie i jakie warunki trzeba spełniać? Czy można dorabiać do renty wdowiej?

Renta wdowia 2026 - co się zmieniło?

Renta wdowia daje możliwość pobierania jednocześnie dwóch świadczeń: renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz własnej emerytury lub renty. Nie dla każdego seniora jest jasne, jakie warunki muszą być spełnione żeby dostać rentę po zmarłym współmałżonku. W dalszym ciągu dwa wymienione świadczenia nie są wypłacane w pełnej wysokości. Osoba uprawniona otrzymuje rentę rodzinną po małżonku (to 85% świadczenia [jeśli uprawniona do niej jest tylko jedna osoba], które przysługiwało małżonkowi) plus własne świadczenie, ale tylko w wysokości 15% (15% własnej emerytury lub renty) albo 100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Suma tych dwóch świadczeń nie może być wyższa niż trzykrotność aktualnie obowiązującej najniższej emerytury, od marca 2026 r. kwota ta wzrasta z 5636,73 zł do 5935,47 zł brutto. Jest więc wyższa o niecałe 300 zł brutto (dokładnie o 298,74 zł).

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Natomiast tak jak limit wraz z marcową waloryzacją wzrosły również podstawowe świadczenia wypłacane przez ZUS jak emerytury i renty. Tegoroczna podwyżka wyniosła 5,3%. Wraz z nią najniższa renta rodzinna może wynosić 1978,49 zł. Jeśli w konkretnym przypadku wychodzi niższa renta rodzinna, ZUS podnosi jej wysokość do 1978,49 zł. Jest to również kwota najniższej emerytury, renty socjalnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która obowiązuje od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r.

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Renta wdowia 2027 - duża zmiana

Jaka duża zmiana czeka osoby, którym przysługuje renta wdowia w 2027 r.? Od 1 stycznia 2027 roku drugie świadczenie (czyli albo renta rodzinna, albo własne emerytura czy renta) będzie wypłacane w wysokości 25% zamiast 15%. Natomiast wciąż pozostaje zasada, zgodnie z którą maksymalna kwota wypłaty renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Będzie więc to najkorzystniejsza zmiana dla osób z najniższymi świadczeniami.

Wniosek o rentę wdowią w 2026 r.

Osoba występująca o rentę wdowią w 2026 r. musi najpierw złożyć wniosek o rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku na druku ERWD. Można to zrobić osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub przekazać online na platformie PUE ZUS lub w aplikacji eZUS. Nie trzeba składać wniosku, ani o rentę wdowią, ani o marcową podwyżkę świadczenia w każdym kolejnym roku. Wystarczy, że ZUS raz przyzna rentę wdowią, a coroczna waloryzacja następuje z urzędu,

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Czy można dorabiać do renty wdowiej?

Tak, nie ma żadnych ograniczeń w dorabianiu do renty wdowiej. Limity dorabiania dotyczą tylko osoby, które nie ukończyły wieku emerytalnego. Tymczasem jednym z warunków uzyskania prawa do renty wdowiej jest wiek - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wszystkie warunki uzyskania prawa do renty wdowiej wymienia poniższy katalog:

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  1. osiągnięcie wieku 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),
  2. pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,
  3. nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobieta) lub – 60 lat (mężczyzna),
  4. nie pozostawanie obecnie w związku małżeńskim,
  5. renta rodzinna lub własne świadczenie musi być niższe niż trzykrotność najniższej emerytury.

Renta rodzinna a renta wdowia - kiedy nie przysługuje?

Dlaczego niektóre osoby, którym przysługuje renta rodzinna nie są uprawnione do renty wdowiej? Tłumaczy to rzeczniczka ZUS Iwona Kowalska-Matis - Trudno jest seniorom pogodzić się z tym, że mają prawo do renty rodzinnej, a nie mają prawa do renty wdowiej. Tymczasem wynika to z tego, że warunki do renty rodzinnej są inne od warunków wymaganych do wypłaty połączonych świadczeń (renty wdowiej). Zgodnie z przepisami wdowa może nabyć prawo do renty rodzinnej w wieku 50 lat lub wcześniej (np., jeśli w chwili śmierci męża była niezdolna do pracy). Z kolei jednym z warunków do wypłaty połączonych świadczeń jest nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej, niż w dniu ukończenia 55 lat (dla kobiety). Wdowa, która ma prawo do renty rodzinnej w wieku 50 lat, nie spełnia warunków do wypłaty połączonych świadczeń (renty wdowiej). - i dodaje - Również w przypadku, gdy np. wdowa ma prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia i spełnia wszystkie warunki do renty wdowiej, jednak wysokość otrzymywanej emerytury przekracza kwotę limitu, czyli trzykrotność najniższej emerytury, to nie ustalimy jej prawa do łącznej wypłaty świadczeń. W tej sytuacji wdowie nadal będziemy wypłacać jedno ze świadczeń – wyższe lub to, które wybierze.

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Źródło: INFOR
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