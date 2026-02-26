REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Wysokość emerytury od marca 2026 netto: waloryzacja [Tabela]

Wysokość emerytury od marca 2026 netto: waloryzacja [Tabela]

26 lutego 2026, 09:45
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
emerytury 2026 waloryzacja netto tabela
Wysokość emerytury od marca 2026 netto: waloryzacja [Tabela]
Ile wyniesie wysokość emerytury od marca 2026 netto? Prze nami waloryzacja. Emerytury 2026 [Tabela] - o ile procent wzrosną świadczenia w marcu po waloryzacji? Kiedy pierwsze wypłaty wyższych emerytur dotrą do emerytów? Tabela przedstawia podwyżki emerytur od 1 marca 2026 roku brutto i netto. Ile emeryt otrzymuje na rękę po waloryzacji?

rozwiń >

Wysokość emerytury 2026 od marca

Waloryzacja emerytur w Polsce odbywa się co roku 1 marca zgodnie z art. 88 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest w lutym. Jest on obliczany na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, powiększonego co najmniej o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Przy wyliczeniach uwzględnia się tzw. inflację emerycką, czyli średnioroczny wzrost cen dotyczący gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Najbliższa waloryzacja będzie miała charakter procentowy. Już wiadomo, że jej poziom będzie niższy niż w czterech poprzednich latach. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. wynosi 105,3%. Emerytury wzrosną więc o 5,3%. Dla porównania w poprzednich latach wskaźnik waloryzacji wyniósł:

  • 2025 r. - 105,5%
  • 2024 r. - 112,12%,
  • 2023 r. - 114,8%,
  • 2022 r. - 107,0%,
  • w 2021 r. - 104,24%,
  • w 2020 r. - 103,56%,
  • w 2019 r. - 102,86%.

W ostatnich latach wskaźnik wyraźnie rósł, osiągając najwyższy poziom w 2023 r., głównie z powodu wysokiej inflacji. Pierwsze obniżenie wskaźnika nastąpiło 2 lata temu, jednak nie było ono tak znaczące, jak spadek w 2025 r. W tym roku podwyżka emerytur i rent utrzymuje się na zbliżonym poziomie jak zeszłoroczna.

Emerytury brutto w 2026 r.

Wskaźnik waloryzacji pozwala na samodzielnie wyliczenie wzrostu wysokości emerytury 1 marca 2026 roku. Należy wykonać poniższe równanie:

kwota aktualnej emerytury brutto x 105,3 : 100 = kwota emerytury brutto po waloryzacji

Warto podkreślić, że waloryzacja wpływa również na podwyżkę dodatków do głównych świadczeń emerytalno-rentowych. Tak jak wysokość rent i emerytur rośnie także kwota dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku pielęgnacyjnego czy dodatku za tajne nauczanie.

Emerytury 2026 - tabela brutto

Waloryzacja emerytur to więc nic innego jak zwiększenie kwoty wypłacanych świadczeń emerytalnych o przyjęty w danym roku wskaźnik waloryzacji. Jak już zostało wspomniane wskaźnik o wysokości 105,3% oznacza, że emerytura wzrośnie o 5,3%.

Emerytura 2025

Emerytura po waloryzacji 5,3%

1 878,91 zł

1978,49 zł

1 899,00 zł

1999,65 zł

2 004,50 zł

2110,74 zł

2 110,00 zł

2221,83 zł

2 215,50 zł

2332,92 zł

2 321,00 zł

2444,01 zł

2 426,50 zł

2555,10 zł

2 532,00 zł

2666,20 zł

2 637,50 zł

2777,29 zł

2 743,00 zł

2888,38 zł

2 848,50 zł

2999,47 zł

2 954,00 zł

3110,56 zł

3 059,50 zł

3221,65 zł

3 165,00 zł

3332,75 zł

3 270,50 zł

3443,84 zł

3 376,00 zł

3554,93 zł

3 481,50 zł

3666,02 zł

3 587,00 zł

3777,11 zł

3 692,50 zł

3888,20 zł

3 798,00 zł

3999,29 zł

3 903,50 zł

4110,39 zł

4 009,00 zł

4221,48 zł

4 114,50 zł

4332,57 zł

4 220,00 zł

4443,66 zł

4 325,50 zł

4554,75 zł

4 431,00 zł

4665,84 zł

4 536,50 zł

4776,93 zł

4 642,00 zł

4888,03 zł

4 747,50 zł

4999,12 zł

4 853,00 zł

5110,21 zł

4 958,50 zł

5221,30 zł

5 064,00 zł

5332,39 zł

5 169,50 zł

5443,48 zł

5 275,00 zł

5554,58 zł

Emerytury 2026 - tabela netto

Emeryci i renciści najbardziej zainteresowani są informacją, ile więcej pieniędzy otrzymają na rękę od marca 2026 r. Aby otrzymać kwotę netto od kwoty brutto odejmuje się składkę zdrowotną (9%), a w przypadku emerytur wyższych niż 2500 zł także zaliczkę na podatek dochodowy (12%). Zaliczkę wylicza się z nadwyżki od 2500 zł. Wynika to z obowiązującej kwoty wolnej od podatku, która rocznie wynosi 30 tys. zł. Dzieląc przez 12 miesięcy, otrzymujemy wynik 2,5 tys. zł. Przykładowo emerytury, których kwotę brutto pomniejsza się tylko o składkę zdrowotną wyniosą netto:

Emerytura brutto od marca 2026

Emerytura netto od marca 2026

1978,49 zł

1800,43 zł

2000,00 zł

1820,00 zł

2100,00 zł

1911,00 zł

2200,00 zł

2002,00 zł

2300,00 zł

2093,00 zł

2400,00 zł

2184,00 zł

2500,00 zł

2275,00 zł

Najniższa emerytura brutto w 2025 r. wynosiła 1878,91 zł, a netto 1709,81 zł. Od 1 marca 2026 r. wyniesie 1978,49 zł brutto i 1800,43 zł. Realnie emeryci otrzymali więc 90,62 zł podwyżki świadczenia. Wyższe wyliczaniu wyższych emerytur od nadwyżki nad 2500 zł odlicza się dodatkowo zaliczkę na podatek dochodowy (12%).

Przykład

Emerytura brutto 3500 zł. Podstawa do wyliczenia podatku dochodowego 3500 - 2500 = 1000 zł. Zaliczka na podatek 1000 zł x 12 : 100 = 120 zł. Zasadą jest automatyczne naliczanie przez ZUS kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 300 zł. W tym przypadku ZUS nie pobierze zaliczki na podatek, ponieważ podatek jest niższy niż ulga 120 < 300 zł.

Przykład

Emerytura brutto wynosi 5200 zł. 5200 - 2500 = 2700. 2700 x 12% = 324 zł. 324 zł - 300 zł = 24 zł. Zaliczka na podatek wynosi 24 zł

Kiedy wypłata wyższej emerytury?

Co ważne, waloryzacja emerytur i rent następuje z urzędu. Nie trzeba składać co roku wniosku o podwyżkę zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji (art. 93 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). ZUS wypłaca zwaloryzowane świadczenia pierwszego dnia miesiąca. W 2026 roku 1 marca wypada w niedzielę, a więc dzień wolny od pracy. Pierwszych wypłat należy więc spodziewać już w lutym - najpóźniej w piątek 27 lutego 2026 r. Nieco dłużej świadczeniobiorcy poczekają na decyzje ZUS o waloryzacji emerytur. Będą wysyłane dopiero w kwietniu 2026 r. Nową wysokość emerytury można sprawdzić na własnym koncie w PUE ZUS. Decyzje ZUS zawierają kwoty brutto. Będą różniły się od otrzymywanych na konto i drogą pocztową (netto).

Kalkulator emerytalny 2026

Kalkulator emerytalny pozwala na ustalenie podstawy wymiaru emerytury oraz obliczenie wysokości emerytury brutto i netto w 2026 roku. Oblicz swoją emeryturę »>

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 1631)

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. (Monitor Polski z 2025, poz. 129)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1048)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r.

