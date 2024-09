Jaki jest wiek emerytalny w Norwegii? Czy po 5 latach pracy w Norwegii należy się norweska emerytura (alderspensjon)? Ile wynosi minimalna emerytura w Norwegii w 2024 roku? To około 160 000 NOK rocznie.

Jaki jest wiek emerytalny w Norwegii?

Wiek emerytalny w Norwegii wynosi 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Na wcześniejszą emeryturę można przejść w wieku 62 lat, jeśli przepracowało się 40 lat. Przy przepracowaniu mniejszej liczby lat, emerytura zostaje odpowiednio pomniejszona. Im później przejdzie się na emeryturę, tym oczywiście świadczenie będzie wyższe.

REKLAMA

Autopromocja

Minimalna emerytura w Norwegii 2024

W Norwegii system emerytalny składa się z powszechnego, narodowego systemu ubezpieczeń (folketrygden), obowiązkowych pracowniczych programów emerytalnych (tjenestepensjon) oraz dobrowolnych prywatnych programów oszczędzania.

Wysokość emerytury uzależniona jest m.in. od długości członkostwa w folkentrygden, wysokości zarobków, stanu cywilnego, czy roku urodzenia.

Sposób naliczania emerytury w Norwegii różni się w zależności od roku urodzenia ubezpieczonego. Inne są zasady dla urodzonych przed 1954 rokiem (składki emerytalne z 20 lat najlepszych zarobków), w latach 1954-1962 (system mieszany) i po 1 stycznia 1963 roku (składki emerytalne równe 18,1% z rocznych dochodów).

Pobieranie emerytury można łączyć z dorabianiem bez ograniczeń.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Minimalna emerytura (minstepensjon) w Norwegii przysługuje w pełnej wysokości po 40 latach uczestnictwa w powszechnym systemie emerytalnym. Przewidziana jest dla tych, którzy nie wypracowali sobie emerytury zapewniającej godne życie. Minimalną emeryturę można otrzymać po minimum 5 latach pracy, ale odpowiednio pomniejszoną.

Wysokość minimalnej emerytury norweskiej zależy od tego, czy pozostaje się w związku małżeńskim, od dochodów małżonka oraz corocznie waloryzowanej z dniem 1 maja kwoty podstawowej Grunnbeløpet. O 1 maja 2024 roku stawka G wynosi 118620 NOK (norweskich koron).

Minimalna emerytura norweska w 2024 roku wynosi około 160 000 NOK rocznie, co daje 60 790,38 polskich złotych. Miesięcznie jest to około 5066,00 zł.

Emerytura w Norwegii po 5 latach pracy

To możliwe. Osoba, która przepracowała legalnie minimum 5 lat w Norwegii (miała odprowadzane składki emerytalne) i ukończyła 67 lat może liczyć na norweską emeryturę.

Aby otrzymać emeryturę w Norwegii, należy złożyć wniosek o przyznanie emerytury do NAV czyli Norweskiego Urzędu Pracy i Pomocy Społecznej.

Co ważne, norweską emeryturę można pobierać w Polsce, ale przed wyjazdem z Norwegii trzeba to zgłosić do Nav, a także do Folkeregisteret czyli Urzędu Ewidencji Ludności.