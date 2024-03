Wiek emerytalny 2024

Wiek emerytalny w Polsce w 2024 roku jest inny dla kobiet i mężczyzn. Ile wynosi? Dopiero osiągnięcie określonej liczby lat uprawnia do przejścia na emeryturę. Ważne są także lata pracy.

Wiek emerytalny w Polsce 2024

Powszechny wiek emerytalny w Polsce to taki wiek, którego ukończenie uprawnia do emerytury. Jeszcze nie tak dawno, bo w latach 2013-2017 funkcjonował jednakowy dla wszystkich Polaków i Polek wiek emerytalny. Wynosił wówczas 67 lat. Natomiast przed 2013 rokiem mieliśmy ten sam wiek emerytalny, jaki mamy dzisiaj.

Obecnie wiek emerytalny uzależniony jest od płci osoby przechodzącej na emeryturę. Wiek ten obowiązuje od 1 października 2017 r. To powszechny wiek emerytalny dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r.

Wiek emerytalny kobiet 2024

Wiek emerytalny kobiet wynosi 60 lat.

Należy podkreślić, że ukończenie 60 lat przez kobietę nie oznacza konieczności przejścia na emeryturę. To prawo, a nie zobowiązanie.

Wiek emerytalny mężczyzn 2024

Wiek emerytalny mężczyzn wynosi 65 lat. Jest więc o 5 lat wyższy od wieku emerytalnego kobiet. Między innymi wyższy wiek emerytalny mężczyzn wpływa na ich wyższe emerytury.

Wiek emerytalny w Niemczech 2024

U naszych zachodnich sąsiadów nie ma rozgraniczenia na kobiety i mężczyzn. Wiek emerytalny w Niemczech wynosi aktualnie 65 lat i 11 miesięcy dla obu płci i jest stopniowo podnoszony. W 2031 roku wiek emerytalny w Niemczech ma wynosić 67 lat.

Wiek emerytalny w Europie

Jak wygląda to dla porównania w innych państwach Europy? W większości państw europejskich jest wyższy wiek emerytalny niż w Polsce.

Wiek emerytalny w Europie 2024 Wielka Brytania 68 Niemcy 67 (docelowo) Włochy 66 Belgia 67 Holandia 67 Szwajcaria 65 Austria 65 Hiszpania 67 Irlandia 68 Norwegia 67 Szwecja 65 Finlandia 65 Portugalia 66 Chorwacja 67 Francja 62 Grecja 67

Taki sam wiek emerytalny, jaki mamy w Polsce z podziałem na kobiety i mężczyzn jest w takich państwach jak: Rosja i Albania.

Równy wiek 65 lat funkcjonuje natomiast w takich krajach, jak:

Austria,

Szwajcaria,

Luksemburg,

Bośnia i Hercegowina,

Słowenia,

Węgry,

Bułgaria,

Finlandia,

Szwecja,

Litwa,

Łotwa.

Nowy wiek emerytalny 2024 – czy jest planowany?

Nie. Na chwilę obecną politycy nie zamierzają zmieniać wieku emerytalnego w Polsce. Czy wiek emerytalny powinien zostać zrównany dla kobiet i mężczyzn? Ciekawe rozważania zawiera artykuł: Wiek emerytalny do zmiany. Emerytura dla kobiet dopiero po ukończeniu 65 roku życia, a dla mężczyzn

Wcześniejsza emerytura

W szczególnych przypadkach może być przyznana wcześniejsza emerytura czyli przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Dotyczy to osób wykonujących prace w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Należy jednak pamiętać, że wcześniejsi emeryci mogą dorabiać do emerytury, ale obowiązują ich limity dorabiania. Przekroczenie pierwszego limitu powoduje obniżenie świadczenia emerytalnego, natomiast przekroczenie drugiego limitu wiąże się z zawieszeniem prawa do emerytury. Limity dorabiania zmieniają się co trzy miesiące. Warto więc śledzić te kwoty, aby nie narazić się na pomniejszenie lub zawieszenie wcześniejszej emerytury.

Od kiedy emerytura?

Emerytura będzie przyznana od dnia ukończenia wieku emerytalnego, jeśli w miesiącu urodzin został złożony wniosek o emeryturę. Jeśli wniosek o emeryturę został złożony w późniejszym terminie, świadczenie przyznaje się od miesiąca złożenia wniosku.

Praca na emeryturze po osiągnięciu wieku emerytalnego

Osiągnięcie wieku emerytalnego i przejście na emeryturę nie oznacza zakazu wykonywania pracy zarobkowej. Osoba ubezpieczona podejmuje decyzję, czy przechodzi na emeryturę i odpoczywa, czy nadal pracuje lub dorabia do emerytury. Na emeryturze bez przeszkód i bez limitów można prowadzić działalność gospodarczą.

Co więcej, im dłużej się pracuje bez przejścia na emeryturę, tym wyższe będzie później świadczenie emerytalne.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury uzależniona jest od kilku czynników:

staż pracy,

wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne,

coroczna waloryzacji

oczekiwane dalsze trwania życia (tablice GUS).

