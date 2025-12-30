REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » GUS: tablice dalszego trwania życia 2026

GUS: tablice dalszego trwania życia 2026

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 grudnia 2025, 15:58
Emilia Panufnik
gus nowe tablice średniego dalszego trwania życia 2026
Tablice GUS trwania życia 2026
gov.pl

REKLAMA

REKLAMA

GUS: aktualne tablice trwania życia obowiązują do 31 marca 2026 r. To prognoza dalszej długości życia dla kobiet i mężczyzn od określonego wieku osoby przechodzącej na emeryturę. Średnie dalsze trwanie życia ma wpływ na wysokość emerytury. Tabela dalszego trwania życia stanowi załącznik do komunikatu GUS.

Tablice trwania życia 2026

25 marca 2025 roku pojawił się najnowszy Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłoszono nową tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Obowiązuje od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Tablice GUS 2026

GUS

Zgodnie z załącznikiem do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2025 r. nowa tablica średniego dalszego trwania życia przedstawia się następująco:

Ukończone lata życia

Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30

591,5

590,5

589,6

588,6

587,7

586,7

585,8

584,8

583,8

582,9

581,9

581,0

31

580,0

579,0

578,1

577,1

576,1

575,2

574,2

573,2

572,3

571,3

570,3

569,4

32

568,4

567,5

566,5

565,6

564,6

563,7

562,7

561,8

560,8

559,9

558,9

558,0

33

557,0

556,0

555,1

554,1

553,2

552,2

551,3

550,3

549,3

548,4

547,4

546,5

34

545,5

544,6

543,6

542,7

541,7

540,8

539,8

538,9

537,9

537,0

536,0

535,1

35

534,1

533,2

532,2

531,3

530,3

529,4

528,5

527,5

526,6

525,6

524,7

523,7

36

522,8

521,9

520,9

520,0

519,0

518,1

517,1

516,2

515,2

514,3

513,3

512,4

37

511,4

510,5

509,5

508,6

507,7

506,7

505,8

504,9

503,9

503,0

502,1

501,1

38

500,2

499,3

498,3

497,4

496,4

495,5

494,6

493,6

492,7

491,7

490,8

489,8

39

488,9

488,0

487,0

486,1

485,1

484,2

483,3

482,3

481,4

480,4

479,5

478,5

40

477,6

476,7

475,7

474,8

473,9

472,9

472,0

471,1

470,1

469,2

468,3

467,3

41

466,4

465,5

464,6

463,6

462,7

461,8

460,9

459,9

459,0

458,1

457,2

456,2

42

455,3

454,4

453,4

452,5

451,6

450,6

449,7

448,8

447,8

446,9

446,0

445,0

43

444,1

443,2

442,3

441,3

440,4

439,5

438,6

437,6

436,7

435,8

434,9

433,9

44

433,0

432,1

431,2

430,3

429,3

428,4

427,5

426,6

425,7

424,8

423,8

422,9

45

422,0

421,1

420,2

419,3

418,3

417,4

416,5

415,6

414,7

413,8

412,8

411,9

46

411,0

410,1

409,2

408,3

407,4

406,5

405,6

404,6

403,7

402,8

401,9

401,0

47

400,1

399,2

398,3

397,4

396,5

395,6

394,7

393,8

392,9

392,0

391,1

390,2

48

389,3

388,4

387,5

386,6

385,7

384,8

383,9

383,0

382,1

381,2

380,3

379,4

49

378,5

377,6

376,7

375,8

374,9

374,0

373,2

372,3

371,4

370,5

369,6

368,7

50

367,8

366,9

366,0

365,1

364,2

363,3

362,5

361,6

360,7

359,8

358,9

358,0

51

357,1

356,2

355,4

354,5

353,6

352,8

351,9

351,0

350,2

349,3

348,4

347,6

52

346,7

345,8

345,0

344,1

343,2

342,3

341,5

340,6

339,7

338,8

338,0

337,1

53

336,2

335,3

334,5

333,6

332,8

331,9

331,1

330,2

329,3

328,5

327,6

326,8

54

325,9

325,1

324,2

323,4

322,5

321,7

320,8

320,0

319,1

318,3

317,4

316,6

55

315,7

314,9

314,0

313,2

312,3

311,5

310,7

309,8

309,0

308,1

307,3

306,4

56

305,6

304,8

304,0

303,1

302,3

301,5

300,7

299,8

299,0

298,2

297,4

296,5

57

295,7

294,9

294,0

293,2

292,4

291,5

290,7

289,9

289,0

288,2

287,4

286,5

58

285,7

284,9

284,1

283,3

282,5

281,7

280,9

280,0

279,2

278,4

277,6

276,8

59

276,0

275,2

274,4

273,6

272,8

272,0

271,2

270,4

269,6

268,8

268,0

267,2

60

266,4

265,6

264,8

264,1

263,3

262,5

261,7

260,9

260,1

259,4

258,6

257,8

61

257,0

256,2

255,5

254,7

253,9

253,1

252,4

251,6

250,8

250,0

249,3

248,5

62

247,7

246,9

246,2

245,4

244,7

243,9

243,2

242,4

241,6

240,9

240,1

239,4

63

238,6

237,9

237,1

236,4

235,6

234,9

234,1

233,4

232,6

231,9

231,1

230,4

64

229,6

228,9

228,1

227,4

226,7

225,9

225,2

224,5

223,7

223,0

222,3

221,5

65

220,8

220,1

219,4

218,7

217,9

217,2

216,5

215,8

215,1

214,4

213,6

212,9

66

212,2

211,5

210,8

210,1

209,3

208,6

207,9

207,2

206,5

205,8

205,0

204,3

67

203,6

202,9

202,2

201,6

200,9

200,2

199,5

198,8

198,1

197,5

196,8

196,1

68

195,4

194,7

194,0

193,3

192,6

191,9

191,3

190,6

189,9

189,2

188,5

187,8

69

187,1

186,4

185,8

185,1

184,4

183,7

183,1

182,4

181,7

181,0

180,4

179,7

70

179,0

178,3

177,7

177,0

176,3

175,7

175,0

174,3

173,7

173,0

172,3

171,7

71

171,0

170,4

169,7

169,1

168,4

167,8

167,1

166,5

165,8

165,2

164,5

163,9

72

163,2

162,6

161,9

161,3

160,6

160,0

159,4

158,7

158,1

157,4

156,8

156,1

73

155,5

154,9

154,3

153,6

153,0

152,4

151,8

151,1

150,5

149,9

149,3

148,6

74

148,0

147,4

146,8

146,1

145,5

144,9

144,3

143,6

143,0

142,4

141,8

141,1

75

140,5

139,9

139,3

138,7

138,1

137,5

136,9

136,2

135,6

135,0

134,4

133,8

76

133,2

132,6

132,0

131,4

130,8

130,2

129,7

129,1

128,5

127,9

127,3

126,7

77

126,1

125,5

125,0

124,4

123,8

123,2

122,7

122,1

121,5

120,9

120,4

119,8

78

119,2

118,6

118,1

117,5

116,9

116,3

115,8

115,2

114,6

114,0

113,5

112,9

79

112,3

111,8

111,2

110,7

110,1

109,6

109,0

108,5

107,9

107,4

106,8

106,3

80

105,7

105,2

104,6

104,1

103,5

103,0

102,5

101,9

101,4

100,8

100,3

99,7

81

99,2

98,7

98,2

97,7

97,1

96,6

96,1

95,6

95,1

94,6

94,0

93,5

82

93,0

92,5

92,0

91,5

91,0

90,5

90,0

89,5

89,0

88,5

88,0

87,5

83

87,0

86,5

86,0

85,6

85,1

84,6

84,1

83,6

83,1

82,7

82,2

81,7

84

81,2

80,8

80,3

79,9

79,4

79,0

78,5

78,1

77,6

77,2

76,7

76,3

85

75,8

75,4

75,0

74,6

74,1

73,7

73,3

72,9

72,5

72,1

71,6

71,2

86

70,8

70,4

70,0

69,6

69,2

68,8

68,5

68,1

67,7

67,3

66,9

66,5

87

66,1

65,7

65,4

65,0

64,6

64,3

63,9

63,5

63,2

62,8

62,4

62,1

88

61,7

61,4

61,0

60,7

60,3

60,0

59,7

59,3

59,0

58,6

58,3

57,9

89

57,6

57,3

57,0

56,7

56,3

56,0

55,7

55,4

55,1

54,8

54,4

54,1

90

53,8

53,5

53,2

52,9

52,6

52,3

52,1

51,8

51,5

51,2

50,9

50,6

Pobierz tablice w formacie pdf i word

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2025. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Zobacz również:

Tablice GUS 2025-2026. Do czego służą?

Do czego służą tablice dalszego trwania życia z GUS? Zgodnie z uzasadnieniem do komunikatu GUS: "Tablice te są podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, a emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy - ustalonej w sposób, o którym mowa w art. 25 - przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny. Tablice służą również do obliczenia wysokości hipotetycznej emerytury (art. 50 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, z późn. zm.)."

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Tablica średniego dalszego trwania życia - jak czytać?

Jak czytać tablice? Oto wyjaśnienia do tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącej załącznik do komunikatu Prezesa GUS z 27 marca 2023 r.:

Ukończone lata życia

Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30

576,0

575,0

574,1

573,1

572,2

571,2

570,2

569,3

568,3

567,4

566,4

565,4

31

564,5

563,5

562,6

561,6

560,7

559,7

558,8

557,8

556,9

555,9

555,0

554,0

32

553,1

552,1

551,2

550,2

549,3

548,3

547,4

546,4

545,5

544,5

543,6

542,6

33

541,7

540,7

539,8

538,8

537,9

536,9

536,0

535,0

534,1

533,1

532,2

531,2

34

530,3

529,3

528,4

527,4

526,5

525,5

524,6

523,6

522,7

521,7

520,8

519,8

35

518,9

517,9

517,0

516,1

515,1

514,2

513,2

512,3

511,4

510,4

509,5

508,5

36

507,6

506,7

505,7

504,8

503,8

502,9

502,0

501,0

500,1

499,1

498,2

497,3

37

496,3

495,4

494,4

493,5

492,6

491,6

490,7

489,7

488,8

487,9

486,9

486,0

38

485,0

484,1

483,2

482,2

481,3

480,3

479,4

478,5

477,5

476,6

475,6

474,7

39

473,8

472,8

471,9

471,0

470,0

469,1

468,2

467,2

466,3

465,4

464,5

463,5

40

462,6

461,7

460,7

459,8

458,9

457,9

457,0

456,1

455,2

454,2

453,3

452,4

41

451,4

450,5

449,6

448,6

447,7

446,8

445,9

444,9

444,0

443,1

442,1

441,2

42

440,3

439,4

438,4

437,5

436,6

435,7

434,8

433,8

432,9

432,0

431,1

430,2

43

429,2

428,3

427,4

426,5

425,6

424,6

423,7

422,8

421,9

421,0

420,0

419,1

44

418,2

417,3

416,4

415,4

414,5

413,6

412,7

411,8

410,8

409,9

409,0

408,1

45

407,2

406,3

405,4

404,5

403,6

402,7

401,8

400,9

400,0

399,1

398,2

397,3

46

396,4

395,5

394,6

393,7

392,8

391,9

391,0

390,1

389,2

388,3

387,4

386,5

47

385,6

384,7

383,8

382,9

382,0

381,1

380,2

379,3

378,4

377,5

376,6

375,7

48

374,8

373,9

373,0

372,1

371,2

370,3

369,4

368,5

367,6

366,8

365,9

365,0

49

364,1

363,2

362,3

361,5

360,6

359,7

358,9

358,0

357,1

356,2

355,4

354,5

50

353,6

352,8

351,9

351,0

350,1

349,2

348,4

347,5

346,6

345,7

344,8

344,0

51

343,1

342,2

341,4

340,5

339,6

338,8

337,9

337,1

336,2

335,3

334,5

333,6

52

332,8

331,9

331,1

330,2

329,4

328,5

327,7

326,8

326,0

325,1

324,3

323,4

53

322,6

321,7

320,9

320,0

319,2

318,4

317,5

316,7

315,8

315,0

314,2

313,3

54

312,5

311,6

310,8

310,0

309,1

308,3

307,4

306,6

305,8

304,9

304,1

303,2

55

302,4

301,6

300,8

299,9

299,1

298,3

297,5

296,7

295,8

295,0

294,2

293,4

56

292,6

291,7

290,9

290,1

289,3

288,5

287,6

286,8

286,0

285,2

284,4

283,5

57

282,7

281,9

281,1

280,3

279,5

278,7

277,9

277,1

276,3

275,5

274,7

273,9

58

273,1

272,3

271,5

270,8

270,0

269,2

268,4

267,6

266,8

266,0

265,2

264,4

59

263,6

262,9

262,1

261,3

260,5

259,7

259,0

258,2

257,4

256,6

255,8

255,1

60

254,3

253,5

252,8

252,0

251,2

250,5

249,7

249,0

248,2

247,4

246,7

245,9

61

245,2

244,4

243,6

242,9

242,1

241,4

240,6

239,8

239,1

238,3

237,6

236,8

62

236,0

235,3

234,6

233,8

233,1

232,3

231,6

230,9

230,1

229,4

228,6

227,9

63

227,2

226,4

225,7

225,0

224,3

223,6

222,8

222,1

221,4

220,7

220,0

219,2

64

218,5

217,8

217,1

216,4

215,7

215,0

214,3

213,6

212,8

212,1

211,4

210,7

65

210,0

209,3

208,6

207,9

207,2

206,5

205,8

205,1

204,4

203,7

203,0

202,3

66

201,6

200,9

200,2

199,6

198,9

198,2

197,5

196,8

196,2

195,5

194,8

194,1

67

193,4

192,8

192,1

191,4

190,7

190,0

189,4

188,7

188,0

187,3

186,6

186,0

68

185,3

184,6

184,0

183,3

182,6

182,0

181,3

180,7

180,0

179,3

178,7

178,0

69

177,4

176,7

176,1

175,4

174,8

174,1

173,5

172,8

172,2

171,5

170,9

170,2

70

169,6

168,9

168,3

167,6

167,0

166,3

165,7

165,0

164,4

163,7

163,1

162,4

71

161,8

161,1

160,5

159,9

159,2

158,6

158,0

157,3

156,7

156,1

155,5

154,8

72

154,2

153,6

153,0

152,3

151,7

151,1

150,5

149,9

149,2

148,6

148,0

147,4

73

146,8

146,1

145,5

144,9

144,3

143,7

143,0

142,4

141,8

141,2

140,6

139,9

74

139,3

138,7

138,1

137,5

136,9

136,3

135,7

135,1

134,5

133,9

133,3

132,7

75

132,1

131,5

130,9

130,3

129,8

129,2

128,6

128,0

127,4

126,8

126,2

125,6

76

125,0

124,5

123,9

123,3

122,7

122,1

121,6

121,0

120,4

119,8

119,2

118,7

77

118,1

117,5

117,0

116,4

115,8

115,3

114,7

114,2

113,6

113,0

112,5

111,9

78

111,4

110,8

110,3

109,7

109,2

108,6

108,1

107,5

107,0

106,4

105,9

105,3

79

104,8

104,2

103,7

103,1

102,6

102,1

101,5

101,0

100,4

99,9

99,4

98,8

80

98,3

97,8

97,2

96,7

96,2

95,7

95,2

94,6

94,1

93,6

93,1

92,6

81

92,0

91,6

91,1

90,6

90,1

89,6

89,1

88,6

88,1

87,6

87,1

86,6

82

86,2

85,7

85,2

84,7

84,2

83,8

83,3

82,8

82,3

81,8

81,4

80,9

83

80,4

80,0

79,5

79,1

78,6

78,2

77,7

77,2

76,8

76,3

75,9

75,4

84

75,0

74,6

74,1

73,7

73,3

72,8

72,4

72,0

71,6

71,1

70,7

70,3

85

69,8

69,4

69,1

68,7

68,3

67,9

67,5

67,1

66,7

66,3

65,9

65,6

86

65,2

64,8

64,4

64,0

63,7

63,3

62,9

62,6

62,2

61,8

61,5

61,1

87

60,7

60,4

60,0

59,7

59,4

59,0

58,7

58,3

58,0

57,7

57,3

57,0

88

56,6

56,3

56,0

55,7

55,4

55,0

54,7

54,4

54,1

53,8

53,4

53,1

89

52,8

52,5

52,2

51,9

51,6

51,4

51,1

50,8

50,5

50,2

49,9

49,6

90

49,3

49,1

48,8

48,5

48,2

48,0

47,7

47,4

47,2

46,9

46,6

46,4

Zawarte w powyższej tabeli parametry przeciętnego/średniego dalszego trwania życia (mężczyzn i kobiet łącznie) są ogłaszane Komunikatem Prezesa GUS w końcu marca każdego roku i obowiązującą przez kolejne 12 miesięcy. Są one wykorzystywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do ustalenia wysokości emerytury kapitałowej. W celu prawidłowej interpretacji wartości przedstawionych w tabeli, zamieszczamy dodatkowe wyjaśnienia jak należy odczytywać zawarte w niej informacje.

Dla prawidłowej interpretacji informacji zawartych w tabeli bardzo ważne jest zrozumienie, że wiek, w jakim dana osoba zamierza przejść na emeryturę, określa się w latach (boczek tabeli: „30”, „31”, …, „90”) i miesiącach (główka tabeli: „0”, „1”, …, „11”) ukończonych. Wartości podane w tabeli przedstawiają średnie dalsze trwanie życia w miesiącach osoby przechodzącej na emeryturę w określonym wieku.

Przykład

Załóżmy, że osoba X, która urodziła się 1 czerwca 1958 r., planuje przejść na emeryturę z dniem 10 czerwca 2023 r. W tym dniu będzie ona miała zatem ukończonych dokładnie 65 lat i 0 miesięcy (czyli nie ukończy jeszcze 65 lat i 1 miesiąca), dlatego też wielkość przeciętnego dalszego trwania życia należy odczytać z komórki znajdującej się na skrzyżowaniu wiersza tabeli, w którego boczku znajduje się liczba „65”, i kolumny o nagłówku „0”. Jest to wartość 210,0 (zaznaczona na niebiesko) oznaczająca oczekiwaną liczbę miesięcy dalszego życia dla osoby X, przy założeniu utrzymywania się umieralności na poziomie z danego roku. Zgodnie z tym założeniem, dla osoby w wieku dokładnie 65 lat, oczekiwane dalsze trwanie życia wynosi 210,0 miesięcy, czyli 17,5 roku, co oznacza, że osoba w tym wieku dożyłaby przeciętnie 82,5 roku.

Przykład

Z kolei osoba Y urodziła się 2 stycznia 1953 roku i planuje przejść na emeryturę 15 lipca 2023 r., kiedy to będzie miała ukończone 70 lat i 6 miesięcy (czyli nie ukończy jeszcze 70 lat i 7 miesięcy). Przeciętne dalsze trwanie życia dla jej wieku należy odczytać z komórki znajdującej się na skrzyżowaniu wiersza tabeli, w którego boczku znajduje się liczba „70”, i kolumny o nagłówku „6”. Wartość 165,7 (zaznaczona na zielono) oznacza oczekiwaną liczbę miesięcy dalszego życia osoby Y, przy założeniu utrzymywania się warunków umieralności na niezmiennym poziomie. Zatem dla osoby w wieku dokładnie 70 lat i 6 miesięcy (70,5 roku) oczekiwane dalsze trwanie życia wynosi 165,7  miesiąca, czyli 13,8 roku. Oznacza to, że osoba w tym wieku dożyłaby przeciętnie 84,3 roku (przy założeniu utrzymywania się umieralności na poziomie z 2022 r.). 

Na podstawie opisanych przykładów nie sposób nie zauważyć, że osoba w wieku 65 lat średnio dożyłaby 82 lat, podczas gdy osoba w wieku 70 lat – 84 lat. Dla wielu może być niezrozumiałe, dlaczego dla osoby młodszej przeciętne trwanie życia jest krótsze, niż dla osoby starszej. Jest to zgodne z powszechnie stosowaną metodologią do obliczania średniego dalszego trwania życia i wynika z faktu, że przeżycie każdego kolejnego roku zwiększa szansę dożycia do coraz starszego wieku.

Zobacz również:

Kiedy nowe tablice dalszego trwania życia 2026 i 2027 - GUS

Nowe tablice trwania życia powinny pojawić się w marcu 2026 roku. Podaje je GUS w swoim komunikacie raz w roku. Nowa tablica to podstawa przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2026 r. do dnia 31 marca 2027 r. Jeżeli jest to bardziej korzystne, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. ZUS oblicza także na jej podstawie wysokość hipotetycznej emerytury.

Poprzedni to Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Podstawą do jego wydawania jest art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tablica stanowi załącznik do komunikatu Prezesa GUS. Kolejnej tabeli należy spodziewać się na koniec marca 2026 r.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1749)

Powiązane
Wskaźnik przeliczeniowy 209 miesięcy w emeryturach? Bo ta średnia długość trwania życia jest loterią
Wskaźnik przeliczeniowy 209 miesięcy w emeryturach? Bo ta średnia długość trwania życia jest loterią
ZUS drugi raz przelicza emerytury Obniża do 5.577,57 zł z 6.449,32 zł. Bo 264,20 zamiast 247,7 miesięcy średniego dalszego trwania życia
ZUS drugi raz przelicza emerytury Obniża do 5.577,57 zł z 6.449,32 zł. Bo 264,20 zamiast 247,7 miesięcy średniego dalszego trwania życia
Polacy żyją coraz dłużej - GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia. Czy ZUS przeliczy emerytury?
Polacy żyją coraz dłużej - GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia. Czy ZUS przeliczy emerytury?
Źródło: GUS
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
PPK: zaległa dopłata roczna za 2025 r. przysługuje tylko na wniosek uczestnika. Wypłata do 15 kwietnia 2026 r.
30 gru 2025

Komu w PPK przysługuje dopłata roczna za 2025 r. w wysokości 240 zł? Powinna zostać wypłacona do 15 kwietnia 2026 r. Kiedy uczestnik PPK musi złożyć wniosek o dopłatę? Okazuje się, że dotyczy to zaległej dopłaty rocznej.

5 pytań prezesa do dyrektora HR na początku 2026 r.
30 gru 2025

Jakie 5 strategicznych pytań każdy prezes powinien zadać swojemu dyrektorowi HR na początku 2026 roku? Szybko zmieniający się rynek pracy wymaga planowania, elastyczności i odpowiedniej komunikacji na linii prezes - dyrektor HR. Odpowiednia rozmowa i umiejętnie postawione pytanie sprawdzają faktyczną gotowość organizacji na nadchodzące zmiany.
Zwolnienia grupowe w Agorze. Do końca lutego 2026 r. pracę straci aż do 166 pracowników
30 gru 2025

Agora zapowiada zwolnienia grupowe na początku nowego roku. W ramach restrukturyzacji ma dojść do zwolnienia aż do 166 pracowników. To 6,56% wszystkich zatrudnionych w Grupie Kapitałowej. Pracę stracą pracownicy Wyborczej, Gazety.pl, Eurozet Consulting i Agory.
Podwyżki dla pracowników Lidla w 2026 r. i nowe miejsca pracy. Ile będzie można zarobić w Lidlu?
30 gru 2025

Lidl zapowiada podwyżki dla pracowników w 2026 r. Sieć sklepów planuje tworzyć również nowe miejsca pracy. Ile będzie można zarobić w Lidlu jako pracownik sklepu, pracownik w centrum dystrybucyjnym i menedżer sklepu?

REKLAMA

eZUS dla płatników składek od stycznia 2026 r. Komunikacja z ZUS będzie uproszczona
30 gru 2025

W drugiej połowie stycznia 2026 r. wchodzi nowe konto płatnika składek ZUS. eZUS zastąpi PUE ZUS. Komunikacja z ZUS zostanie uproszczona. Co jeszcze się zmieni?
Bezrobocie w Polsce - GUS ogłasza dane za listopad 2025, MRPiPS chwali się wynikiem
30 gru 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chwali się sukcesem i publikuje komunikat za danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Bezrobocie rejestrowane w Polsce w listopadzie 2025 okazało się być na poziomie korzystniejszym, niż przewidywania resortu pracy. Czy to powód do radości?
Wielkanoc 2026 - kiedy wypadają najbliższe święta wielkanocne? Kiedy zaczyna się Wielki Post?
29 gru 2025

Wielkanoc 2026 - kiedy wypadają najbliższe święta wielkanocne? Jaka jest data świąt katolickich, a jaka prawosławnych? Kiedy zaczyna się Wielki Post, a więc jest Środa Popielcowa? Oto kalendarz świąt wielkanocnych w 2026 r.
Styczeń 2026: dni wolne, godziny pracy
29 gru 2025

Styczeń 2026 - godziny pracy i dni wolne od pracy w pierwszym miesiącu roku. Kalendarz stycznia 2026 roku zawiera 2 święta ustawowo wolne od pracy. Jak Nowy Rok i Święto Trzech Króli wypadają w tym roku?

REKLAMA

Kontrola pracowników na obecność alkoholu. Jak wdrożyć przepisy wewnętrzne?
29 gru 2025

Pracodawca, który spełnia określone warunki może wdrożyć system kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Wymaga to przygotowania odpowiednich przepisów zakładowych i polityki informacyjnej. Jak to zrobić? Kto może podlegać kontroli?
Styczeń 2026: kalendarz do druku (PDF)
29 gru 2025

Styczeń 2026: darmowy kalendarz do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Styczeń 2026 roku ma aż 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w pierwszym miesiącu roku? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA