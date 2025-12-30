GUS: tablice dalszego trwania życia 2026
REKLAMA
REKLAMA
GUS: aktualne tablice trwania życia obowiązują do 31 marca 2026 r. To prognoza dalszej długości życia dla kobiet i mężczyzn od określonego wieku osoby przechodzącej na emeryturę. Średnie dalsze trwanie życia ma wpływ na wysokość emerytury. Tabela dalszego trwania życia stanowi załącznik do komunikatu GUS.
- Tablice trwania życia 2026
- Tablice GUS 2025-2026. Do czego służą?
- Tablica średniego dalszego trwania życia - jak czytać?
- Kiedy nowe tablice dalszego trwania życia 2026 i 2027 - GUS
Tablice trwania życia 2026
25 marca 2025 roku pojawił się najnowszy Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłoszono nową tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Obowiązuje od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r.
REKLAMA
REKLAMA
Zgodnie z załącznikiem do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2025 r. nowa tablica średniego dalszego trwania życia przedstawia się następująco:
Ukończone lata życia
Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
30
591,5
590,5
589,6
588,6
587,7
586,7
585,8
584,8
583,8
582,9
581,9
581,0
31
580,0
579,0
578,1
577,1
576,1
575,2
574,2
573,2
572,3
571,3
570,3
569,4
32
568,4
567,5
566,5
565,6
564,6
563,7
562,7
561,8
560,8
559,9
558,9
558,0
33
557,0
556,0
555,1
554,1
553,2
552,2
551,3
550,3
549,3
548,4
547,4
546,5
34
545,5
544,6
543,6
542,7
541,7
540,8
539,8
538,9
537,9
537,0
536,0
535,1
35
534,1
533,2
532,2
531,3
530,3
529,4
528,5
527,5
526,6
525,6
524,7
523,7
36
522,8
521,9
520,9
520,0
519,0
518,1
517,1
516,2
515,2
514,3
513,3
512,4
37
511,4
510,5
509,5
508,6
507,7
506,7
505,8
504,9
503,9
503,0
502,1
501,1
38
500,2
499,3
498,3
497,4
496,4
495,5
494,6
493,6
492,7
491,7
490,8
489,8
39
488,9
488,0
487,0
486,1
485,1
484,2
483,3
482,3
481,4
480,4
479,5
478,5
40
477,6
476,7
475,7
474,8
473,9
472,9
472,0
471,1
470,1
469,2
468,3
467,3
41
466,4
465,5
464,6
463,6
462,7
461,8
460,9
459,9
459,0
458,1
457,2
456,2
42
455,3
454,4
453,4
452,5
451,6
450,6
449,7
448,8
447,8
446,9
446,0
445,0
43
444,1
443,2
442,3
441,3
440,4
439,5
438,6
437,6
436,7
435,8
434,9
433,9
44
433,0
432,1
431,2
430,3
429,3
428,4
427,5
426,6
425,7
424,8
423,8
422,9
45
422,0
421,1
420,2
419,3
418,3
417,4
416,5
415,6
414,7
413,8
412,8
411,9
46
411,0
410,1
409,2
408,3
407,4
406,5
405,6
404,6
403,7
402,8
401,9
401,0
47
400,1
399,2
398,3
397,4
396,5
395,6
394,7
393,8
392,9
392,0
391,1
390,2
48
389,3
388,4
387,5
386,6
385,7
384,8
383,9
383,0
382,1
381,2
380,3
379,4
49
378,5
377,6
376,7
375,8
374,9
374,0
373,2
372,3
371,4
370,5
369,6
368,7
50
367,8
366,9
366,0
365,1
364,2
363,3
362,5
361,6
360,7
359,8
358,9
358,0
51
357,1
356,2
355,4
354,5
353,6
352,8
351,9
351,0
350,2
349,3
348,4
347,6
52
346,7
345,8
345,0
344,1
343,2
342,3
341,5
340,6
339,7
338,8
338,0
337,1
53
336,2
335,3
334,5
333,6
332,8
331,9
331,1
330,2
329,3
328,5
327,6
326,8
54
325,9
325,1
324,2
323,4
322,5
321,7
320,8
320,0
319,1
318,3
317,4
316,6
55
315,7
314,9
314,0
313,2
312,3
311,5
310,7
309,8
309,0
308,1
307,3
306,4
56
305,6
304,8
304,0
303,1
302,3
301,5
300,7
299,8
299,0
298,2
297,4
296,5
57
295,7
294,9
294,0
293,2
292,4
291,5
290,7
289,9
289,0
288,2
287,4
286,5
58
285,7
284,9
284,1
283,3
282,5
281,7
280,9
280,0
279,2
278,4
277,6
276,8
59
276,0
275,2
274,4
273,6
272,8
272,0
271,2
270,4
269,6
268,8
268,0
267,2
60
266,4
265,6
264,8
264,1
263,3
262,5
261,7
260,9
260,1
259,4
258,6
257,8
61
257,0
256,2
255,5
254,7
253,9
253,1
252,4
251,6
250,8
250,0
249,3
248,5
62
247,7
246,9
246,2
245,4
244,7
243,9
243,2
242,4
241,6
240,9
240,1
239,4
63
238,6
237,9
237,1
236,4
235,6
234,9
234,1
233,4
232,6
231,9
231,1
230,4
64
229,6
228,9
228,1
227,4
226,7
225,9
225,2
224,5
223,7
223,0
222,3
221,5
65
220,8
220,1
219,4
218,7
217,9
217,2
216,5
215,8
215,1
214,4
213,6
212,9
66
212,2
211,5
210,8
210,1
209,3
208,6
207,9
207,2
206,5
205,8
205,0
204,3
67
203,6
202,9
202,2
201,6
200,9
200,2
199,5
198,8
198,1
197,5
196,8
196,1
68
195,4
194,7
194,0
193,3
192,6
191,9
191,3
190,6
189,9
189,2
188,5
187,8
69
187,1
186,4
185,8
185,1
184,4
183,7
183,1
182,4
181,7
181,0
180,4
179,7
70
179,0
178,3
177,7
177,0
176,3
175,7
175,0
174,3
173,7
173,0
172,3
171,7
71
171,0
170,4
169,7
169,1
168,4
167,8
167,1
166,5
165,8
165,2
164,5
163,9
72
163,2
162,6
161,9
161,3
160,6
160,0
159,4
158,7
158,1
157,4
156,8
156,1
73
155,5
154,9
154,3
153,6
153,0
152,4
151,8
151,1
150,5
149,9
149,3
148,6
74
148,0
147,4
146,8
146,1
145,5
144,9
144,3
143,6
143,0
142,4
141,8
141,1
75
140,5
139,9
139,3
138,7
138,1
137,5
136,9
136,2
135,6
135,0
134,4
133,8
76
133,2
132,6
132,0
131,4
130,8
130,2
129,7
129,1
128,5
127,9
127,3
126,7
77
126,1
125,5
125,0
124,4
123,8
123,2
122,7
122,1
121,5
120,9
120,4
119,8
78
119,2
118,6
118,1
117,5
116,9
116,3
115,8
115,2
114,6
114,0
113,5
112,9
79
112,3
111,8
111,2
110,7
110,1
109,6
109,0
108,5
107,9
107,4
106,8
106,3
80
105,7
105,2
104,6
104,1
103,5
103,0
102,5
101,9
101,4
100,8
100,3
99,7
81
99,2
98,7
98,2
97,7
97,1
96,6
96,1
95,6
95,1
94,6
94,0
93,5
82
93,0
92,5
92,0
91,5
91,0
90,5
90,0
89,5
89,0
88,5
88,0
87,5
83
87,0
86,5
86,0
85,6
85,1
84,6
84,1
83,6
83,1
82,7
82,2
81,7
84
81,2
80,8
80,3
79,9
79,4
79,0
78,5
78,1
77,6
77,2
76,7
76,3
85
75,8
75,4
75,0
74,6
74,1
73,7
73,3
72,9
72,5
72,1
71,6
71,2
86
70,8
70,4
70,0
69,6
69,2
68,8
68,5
68,1
67,7
67,3
66,9
66,5
87
66,1
65,7
65,4
65,0
64,6
64,3
63,9
63,5
63,2
62,8
62,4
62,1
88
61,7
61,4
61,0
60,7
60,3
60,0
59,7
59,3
59,0
58,6
58,3
57,9
89
57,6
57,3
57,0
56,7
56,3
56,0
55,7
55,4
55,1
54,8
54,4
54,1
90
53,8
53,5
53,2
52,9
52,6
52,3
52,1
51,8
51,5
51,2
50,9
50,6
Pobierz tablice w formacie pdf i word
Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2025. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS
REKLAMA
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Tablice GUS 2025-2026. Do czego służą?
Do czego służą tablice dalszego trwania życia z GUS? Zgodnie z uzasadnieniem do komunikatu GUS: "Tablice te są podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, a emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy - ustalonej w sposób, o którym mowa w art. 25 - przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny. Tablice służą również do obliczenia wysokości hipotetycznej emerytury (art. 50 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, z późn. zm.)."
Tablica średniego dalszego trwania życia - jak czytać?
Jak czytać tablice? Oto wyjaśnienia do tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącej załącznik do komunikatu Prezesa GUS z 27 marca 2023 r.:
Ukończone lata życia
Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
30
576,0
575,0
574,1
573,1
572,2
571,2
570,2
569,3
568,3
567,4
566,4
565,4
31
564,5
563,5
562,6
561,6
560,7
559,7
558,8
557,8
556,9
555,9
555,0
554,0
32
553,1
552,1
551,2
550,2
549,3
548,3
547,4
546,4
545,5
544,5
543,6
542,6
33
541,7
540,7
539,8
538,8
537,9
536,9
536,0
535,0
534,1
533,1
532,2
531,2
34
530,3
529,3
528,4
527,4
526,5
525,5
524,6
523,6
522,7
521,7
520,8
519,8
35
518,9
517,9
517,0
516,1
515,1
514,2
513,2
512,3
511,4
510,4
509,5
508,5
36
507,6
506,7
505,7
504,8
503,8
502,9
502,0
501,0
500,1
499,1
498,2
497,3
37
496,3
495,4
494,4
493,5
492,6
491,6
490,7
489,7
488,8
487,9
486,9
486,0
38
485,0
484,1
483,2
482,2
481,3
480,3
479,4
478,5
477,5
476,6
475,6
474,7
39
473,8
472,8
471,9
471,0
470,0
469,1
468,2
467,2
466,3
465,4
464,5
463,5
40
462,6
461,7
460,7
459,8
458,9
457,9
457,0
456,1
455,2
454,2
453,3
452,4
41
451,4
450,5
449,6
448,6
447,7
446,8
445,9
444,9
444,0
443,1
442,1
441,2
42
440,3
439,4
438,4
437,5
436,6
435,7
434,8
433,8
432,9
432,0
431,1
430,2
43
429,2
428,3
427,4
426,5
425,6
424,6
423,7
422,8
421,9
421,0
420,0
419,1
44
418,2
417,3
416,4
415,4
414,5
413,6
412,7
411,8
410,8
409,9
409,0
408,1
45
407,2
406,3
405,4
404,5
403,6
402,7
401,8
400,9
400,0
399,1
398,2
397,3
46
396,4
395,5
394,6
393,7
392,8
391,9
391,0
390,1
389,2
388,3
387,4
386,5
47
385,6
384,7
383,8
382,9
382,0
381,1
380,2
379,3
378,4
377,5
376,6
375,7
48
374,8
373,9
373,0
372,1
371,2
370,3
369,4
368,5
367,6
366,8
365,9
365,0
49
364,1
363,2
362,3
361,5
360,6
359,7
358,9
358,0
357,1
356,2
355,4
354,5
50
353,6
352,8
351,9
351,0
350,1
349,2
348,4
347,5
346,6
345,7
344,8
344,0
51
343,1
342,2
341,4
340,5
339,6
338,8
337,9
337,1
336,2
335,3
334,5
333,6
52
332,8
331,9
331,1
330,2
329,4
328,5
327,7
326,8
326,0
325,1
324,3
323,4
53
322,6
321,7
320,9
320,0
319,2
318,4
317,5
316,7
315,8
315,0
314,2
313,3
54
312,5
311,6
310,8
310,0
309,1
308,3
307,4
306,6
305,8
304,9
304,1
303,2
55
302,4
301,6
300,8
299,9
299,1
298,3
297,5
296,7
295,8
295,0
294,2
293,4
56
292,6
291,7
290,9
290,1
289,3
288,5
287,6
286,8
286,0
285,2
284,4
283,5
57
282,7
281,9
281,1
280,3
279,5
278,7
277,9
277,1
276,3
275,5
274,7
273,9
58
273,1
272,3
271,5
270,8
270,0
269,2
268,4
267,6
266,8
266,0
265,2
264,4
59
263,6
262,9
262,1
261,3
260,5
259,7
259,0
258,2
257,4
256,6
255,8
255,1
60
254,3
253,5
252,8
252,0
251,2
250,5
249,7
249,0
248,2
247,4
246,7
245,9
61
245,2
244,4
243,6
242,9
242,1
241,4
240,6
239,8
239,1
238,3
237,6
236,8
62
236,0
235,3
234,6
233,8
233,1
232,3
231,6
230,9
230,1
229,4
228,6
227,9
63
227,2
226,4
225,7
225,0
224,3
223,6
222,8
222,1
221,4
220,7
220,0
219,2
64
218,5
217,8
217,1
216,4
215,7
215,0
214,3
213,6
212,8
212,1
211,4
210,7
65
210,0
209,3
208,6
207,9
207,2
206,5
205,8
205,1
204,4
203,7
203,0
202,3
66
201,6
200,9
200,2
199,6
198,9
198,2
197,5
196,8
196,2
195,5
194,8
194,1
67
193,4
192,8
192,1
191,4
190,7
190,0
189,4
188,7
188,0
187,3
186,6
186,0
68
185,3
184,6
184,0
183,3
182,6
182,0
181,3
180,7
180,0
179,3
178,7
178,0
69
177,4
176,7
176,1
175,4
174,8
174,1
173,5
172,8
172,2
171,5
170,9
170,2
70
169,6
168,9
168,3
167,6
167,0
166,3
165,7
165,0
164,4
163,7
163,1
162,4
71
161,8
161,1
160,5
159,9
159,2
158,6
158,0
157,3
156,7
156,1
155,5
154,8
72
154,2
153,6
153,0
152,3
151,7
151,1
150,5
149,9
149,2
148,6
148,0
147,4
73
146,8
146,1
145,5
144,9
144,3
143,7
143,0
142,4
141,8
141,2
140,6
139,9
74
139,3
138,7
138,1
137,5
136,9
136,3
135,7
135,1
134,5
133,9
133,3
132,7
75
132,1
131,5
130,9
130,3
129,8
129,2
128,6
128,0
127,4
126,8
126,2
125,6
76
125,0
124,5
123,9
123,3
122,7
122,1
121,6
121,0
120,4
119,8
119,2
118,7
77
118,1
117,5
117,0
116,4
115,8
115,3
114,7
114,2
113,6
113,0
112,5
111,9
78
111,4
110,8
110,3
109,7
109,2
108,6
108,1
107,5
107,0
106,4
105,9
105,3
79
104,8
104,2
103,7
103,1
102,6
102,1
101,5
101,0
100,4
99,9
99,4
98,8
80
98,3
97,8
97,2
96,7
96,2
95,7
95,2
94,6
94,1
93,6
93,1
92,6
81
92,0
91,6
91,1
90,6
90,1
89,6
89,1
88,6
88,1
87,6
87,1
86,6
82
86,2
85,7
85,2
84,7
84,2
83,8
83,3
82,8
82,3
81,8
81,4
80,9
83
80,4
80,0
79,5
79,1
78,6
78,2
77,7
77,2
76,8
76,3
75,9
75,4
84
75,0
74,6
74,1
73,7
73,3
72,8
72,4
72,0
71,6
71,1
70,7
70,3
85
69,8
69,4
69,1
68,7
68,3
67,9
67,5
67,1
66,7
66,3
65,9
65,6
86
65,2
64,8
64,4
64,0
63,7
63,3
62,9
62,6
62,2
61,8
61,5
61,1
87
60,7
60,4
60,0
59,7
59,4
59,0
58,7
58,3
58,0
57,7
57,3
57,0
88
56,6
56,3
56,0
55,7
55,4
55,0
54,7
54,4
54,1
53,8
53,4
53,1
89
52,8
52,5
52,2
51,9
51,6
51,4
51,1
50,8
50,5
50,2
49,9
49,6
90
49,3
49,1
48,8
48,5
48,2
48,0
47,7
47,4
47,2
46,9
46,6
46,4
Zawarte w powyższej tabeli parametry przeciętnego/średniego dalszego trwania życia (mężczyzn i kobiet łącznie) są ogłaszane Komunikatem Prezesa GUS w końcu marca każdego roku i obowiązującą przez kolejne 12 miesięcy. Są one wykorzystywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do ustalenia wysokości emerytury kapitałowej. W celu prawidłowej interpretacji wartości przedstawionych w tabeli, zamieszczamy dodatkowe wyjaśnienia jak należy odczytywać zawarte w niej informacje.
Dla prawidłowej interpretacji informacji zawartych w tabeli bardzo ważne jest zrozumienie, że wiek, w jakim dana osoba zamierza przejść na emeryturę, określa się w latach (boczek tabeli: „30”, „31”, …, „90”) i miesiącach (główka tabeli: „0”, „1”, …, „11”) ukończonych. Wartości podane w tabeli przedstawiają średnie dalsze trwanie życia w miesiącach osoby przechodzącej na emeryturę w określonym wieku.
Załóżmy, że osoba X, która urodziła się 1 czerwca 1958 r., planuje przejść na emeryturę z dniem 10 czerwca 2023 r. W tym dniu będzie ona miała zatem ukończonych dokładnie 65 lat i 0 miesięcy (czyli nie ukończy jeszcze 65 lat i 1 miesiąca), dlatego też wielkość przeciętnego dalszego trwania życia należy odczytać z komórki znajdującej się na skrzyżowaniu wiersza tabeli, w którego boczku znajduje się liczba „65”, i kolumny o nagłówku „0”. Jest to wartość 210,0 (zaznaczona na niebiesko) oznaczająca oczekiwaną liczbę miesięcy dalszego życia dla osoby X, przy założeniu utrzymywania się umieralności na poziomie z danego roku. Zgodnie z tym założeniem, dla osoby w wieku dokładnie 65 lat, oczekiwane dalsze trwanie życia wynosi 210,0 miesięcy, czyli 17,5 roku, co oznacza, że osoba w tym wieku dożyłaby przeciętnie 82,5 roku.
Z kolei osoba Y urodziła się 2 stycznia 1953 roku i planuje przejść na emeryturę 15 lipca 2023 r., kiedy to będzie miała ukończone 70 lat i 6 miesięcy (czyli nie ukończy jeszcze 70 lat i 7 miesięcy). Przeciętne dalsze trwanie życia dla jej wieku należy odczytać z komórki znajdującej się na skrzyżowaniu wiersza tabeli, w którego boczku znajduje się liczba „70”, i kolumny o nagłówku „6”. Wartość 165,7 (zaznaczona na zielono) oznacza oczekiwaną liczbę miesięcy dalszego życia osoby Y, przy założeniu utrzymywania się warunków umieralności na niezmiennym poziomie. Zatem dla osoby w wieku dokładnie 70 lat i 6 miesięcy (70,5 roku) oczekiwane dalsze trwanie życia wynosi 165,7 miesiąca, czyli 13,8 roku. Oznacza to, że osoba w tym wieku dożyłaby przeciętnie 84,3 roku (przy założeniu utrzymywania się umieralności na poziomie z 2022 r.).
Na podstawie opisanych przykładów nie sposób nie zauważyć, że osoba w wieku 65 lat średnio dożyłaby 82 lat, podczas gdy osoba w wieku 70 lat – 84 lat. Dla wielu może być niezrozumiałe, dlaczego dla osoby młodszej przeciętne trwanie życia jest krótsze, niż dla osoby starszej. Jest to zgodne z powszechnie stosowaną metodologią do obliczania średniego dalszego trwania życia i wynika z faktu, że przeżycie każdego kolejnego roku zwiększa szansę dożycia do coraz starszego wieku.
Kiedy nowe tablice dalszego trwania życia 2026 i 2027 - GUS
Nowe tablice trwania życia powinny pojawić się w marcu 2026 roku. Podaje je GUS w swoim komunikacie raz w roku. Nowa tablica to podstawa przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2026 r. do dnia 31 marca 2027 r. Jeżeli jest to bardziej korzystne, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. ZUS oblicza także na jej podstawie wysokość hipotetycznej emerytury.
Poprzedni to Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Podstawą do jego wydawania jest art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tablica stanowi załącznik do komunikatu Prezesa GUS. Kolejnej tabeli należy spodziewać się na koniec marca 2026 r.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1749)
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA