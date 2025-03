Polacy żyją coraz dłużej - GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia. Czy ZUS przeliczy emerytury?

Nowa tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn wskazuje, że Polacy żyją coraz dłużej. Czy warto składać wnioski o ponowne przeliczenie już otrzymywanej emerytury?

Nowa tablica średniego dalszego trwania życia

W dniu 26 marca 2025 r. Prezes GUS opublikował nową tablicę średniego dalszego trwania życia, która będzie stosowana od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. ZUS korzystać będzie z nowych tablic GUS do obliczenia emerytury ze zreformowanego systemu dla osoby, która przejdzie na to świadczenie między kwietniem 2025 r. a marcem 2026 r.

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

Ukończone lata życia Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 591,5 590,5 589,6 588,6 587,7 586,7 585,8 584,8 583,8 582,9 581,9 581,0 31 580,0 579,0 578,1 577,1 576,1 575,2 574,2 573,2 572,3 571,3 570,3 569,4 32 568,4 567,5 566,5 565,6 564,6 563,7 562,7 561,8 560,8 559,9 558,9 558,0 33 557,0 556,0 555,1 554,1 553,2 552,2 551,3 550,3 549,3 548,4 547,4 546,5 34 545,5 544,6 543,6 542,7 541,7 540,8 539,8 538,9 537,9 537,0 536,0 535,1 35 534,1 533,2 532,2 531,3 530,3 529,4 528,5 527,5 526,6 525,6 524,7 523,7 36 522,8 521,9 520,9 520,0 519,0 518,1 517,1 516,2 515,2 514,3 513,3 512,4 37 511,4 510,5 509,5 508,6 507,7 506,7 505,8 504,9 503,9 503,0 502,1 501,1 38 500,2 499,3 498,3 497,4 496,4 495,5 494,6 493,6 492,7 491,7 490,8 489,8 39 488,9 488,0 487,0 486,1 485,1 484,2 483,3 482,3 481,4 480,4 479,5 478,5 40 477,6 476,7 475,7 474,8 473,9 472,9 472,0 471,1 470,1 469,2 468,3 467,3 41 466,4 465,5 464,6 463,6 462,7 461,8 460,9 459,9 459,0 458,1 457,2 456,2 42 455,3 454,4 453,4 452,5 451,6 450,6 449,7 448,8 447,8 446,9 446,0 445,0 43 444,1 443,2 442,3 441,3 440,4 439,5 438,6 437,6 436,7 435,8 434,9 433,9 44 433,0 432,1 431,2 430,3 429,3 428,4 427,5 426,6 425,7 424,8 423,8 422,9 45 422,0 421,1 420,2 419,3 418,3 417,4 416,5 415,6 414,7 413,8 412,8 411,9 46 411,0 410,1 409,2 408,3 407,4 406,5 405,6 404,6 403,7 402,8 401,9 401,0 47 400,1 399,2 398,3 397,4 396,5 395,6 394,7 393,8 392,9 392,0 391,1 390,2 48 389,3 388,4 387,5 386,6 385,7 384,8 383,9 383,0 382,1 381,2 380,3 379,4 49 378,5 377,6 376,7 375,8 374,9 374,0 373,2 372,3 371,4 370,5 369,6 368,7 50 367,8 366,9 366,0 365,1 364,2 363,3 362,5 361,6 360,7 359,8 358,9 358,0 51 357,1 356,2 355,4 354,5 353,6 352,8 351,9 351,0 350,2 349,3 348,4 347,6 52 346,7 345,8 345,0 344,1 343,2 342,3 341,5 340,6 339,7 338,8 338,0 337,1 53 336,2 335,3 334,5 333,6 332,8 331,9 331,1 330,2 329,3 328,5 327,6 326,8 54 325,9 325,1 324,2 323,4 322,5 321,7 320,8 320,0 319,1 318,3 317,4 316,6 55 315,7 314,9 314,0 313,2 312,3 311,5 310,7 309,8 309,0 308,1 307,3 306,4 56 305,6 304,8 304,0 303,1 302,3 301,5 300,7 299,8 299,0 298,2 297,4 296,5 57 295,7 294,9 294,0 293,2 292,4 291,5 290,7 289,9 289,0 288,2 287,4 286,5 58 285,7 284,9 284,1 283,3 282,5 281,7 280,9 280,0 279,2 278,4 277,6 276,8 59 276,0 275,2 274,4 273,6 272,8 272,0 271,2 270,4 269,6 268,8 268,0 267,2 60 266,4 265,6 264,8 264,1 263,3 262,5 261,7 260,9 260,1 259,4 258,6 257,8 61 257,0 256,2 255,5 254,7 253,9 253,1 252,4 251,6 250,8 250,0 249,3 248,5 62 247,7 246,9 246,2 245,4 244,7 243,9 243,2 242,4 241,6 240,9 240,1 239,4 63 238,6 237,9 237,1 236,4 235,6 234,9 234,1 233,4 232,6 231,9 231,1 230,4 64 229,6 228,9 228,1 227,4 226,7 225,9 225,2 224,5 223,7 223,0 222,3 221,5 65 220,8 220,1 219,4 218,7 217,9 217,2 216,5 215,8 215,1 214,4 213,6 212,9 66 212,2 211,5 210,8 210,1 209,3 208,6 207,9 207,2 206,5 205,8 205,0 204,3 67 203,6 202,9 202,2 201,6 200,9 200,2 199,5 198,8 198,1 197,5 196,8 196,1 68 195,4 194,7 194,0 193,3 192,6 191,9 191,3 190,6 189,9 189,2 188,5 187,8 69 187,1 186,4 185,8 185,1 184,4 183,7 183,1 182,4 181,7 181,0 180,4 179,7 70 179,0 178,3 177,7 177,0 176,3 175,7 175,0 174,3 173,7 173,0 172,3 171,7 71 171,0 170,4 169,7 169,1 168,4 167,8 167,1 166,5 165,8 165,2 164,5 163,9 72 163,2 162,6 161,9 161,3 160,6 160,0 159,4 158,7 158,1 157,4 156,8 156,1 73 155,5 154,9 154,3 153,6 153,0 152,4 151,8 151,1 150,5 149,9 149,3 148,6 74 148,0 147,4 146,8 146,1 145,5 144,9 144,3 143,6 143,0 142,4 141,8 141,1 75 140,5 139,9 139,3 138,7 138,1 137,5 136,9 136,2 135,6 135,0 134,4 133,8 76 133,2 132,6 132,0 131,4 130,8 130,2 129,7 129,1 128,5 127,9 127,3 126,7 77 126,1 125,5 125,0 124,4 123,8 123,2 122,7 122,1 121,5 120,9 120,4 119,8 78 119,2 118,6 118,1 117,5 116,9 116,3 115,8 115,2 114,6 114,0 113,5 112,9 79 112,3 111,8 111,2 110,7 110,1 109,6 109,0 108,5 107,9 107,4 106,8 106,3 80 105,7 105,2 104,6 104,1 103,5 103,0 102,5 101,9 101,4 100,8 100,3 99,7 81 99,2 98,7 98,2 97,7 97,1 96,6 96,1 95,6 95,1 94,6 94,0 93,5 82 93,0 92,5 92,0 91,5 91,0 90,5 90,0 89,5 89,0 88,5 88,0 87,5 83 87,0 86,5 86,0 85,6 85,1 84,6 84,1 83,6 83,1 82,7 82,2 81,7 84 81,2 80,8 80,3 79,9 79,4 79,0 78,5 78,1 77,6 77,2 76,7 76,3 85 75,8 75,4 75,0 74,6 74,1 73,7 73,3 72,9 72,5 72,1 71,6 71,2 86 70,8 70,4 70,0 69,6 69,2 68,8 68,5 68,1 67,7 67,3 66,9 66,5 87 66,1 65,7 65,4 65,0 64,6 64,3 63,9 63,5 63,2 62,8 62,4 62,1 88 61,7 61,4 61,0 60,7 60,3 60,0 59,7 59,3 59,0 58,6 58,3 57,9 89 57,6 57,3 57,0 56,7 56,3 56,0 55,7 55,4 55,1 54,8 54,4 54,1 90 53,8 53,5 53,2 52,9 52,6 52,3 52,1 51,8 51,5 51,2 50,9 50,6

Jak jest ustalana wysokość emerytury

Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku wyjaśnia, że tablica jest kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Ustalenie wysokości wypłat z ZUS opiera się na prostym działaniu matematycznym. Polega na podzieleniu kapitału emerytalnego przez przeciętne dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach, które statystycznie emeryt powinien przeżyć.

- Im większy licznik oraz mniejszy mianownik tym wysokość emerytury będzie wyższa – tłumaczy Iwona Kowalska-Matis. - Najlepszym sposobem na naprawdę wysoką emeryturę jest dłuższa praca. Z naszych obliczeń wynika, że każdy dodatkowy rok aktywności zawodowej podnosi emeryturę o kilkanaście procent – twierdzi.

Przyszli emeryci, którzy osiągną wiek emerytalny między kwietniem 2025 r. a marcem 2026 r., nie muszą się spieszyć ze składaniem wniosków emerytalnych, aby skorzystać z tegorocznej tablicy. Przyznając emeryturę, ZUS zawsze sprawdza, czy dla seniora korzystniejsze jest przyjęcie do obliczeń danych z tablicy trwania życia, która obowiązuje w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ukończenia wieku emerytalnego.

Coraz dłużej żyjemy

Przewidywana przeciętna długość życia w Polsce z roku na rok jest dłuższa. Według tablicy z 1999 r. dla osoby 60-letniej wynosiła ona 226,1 miesięcy, w 2010 r. – 246,7 miesięcy. W 2025 r. wyniesie ona 266,4 miesięcy dla osoby 60 letniej i 220,8 dla osoby 65 letniej. Przypomnijmy, że wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat.

Jeszcze w 2014 r. osoba, która zakończyła aktywność zawodową w wieku 60 lat, przeżywała średnio 256,4 miesiąca, a w wieku 65 lat – 213,3 miesiąca - podczas, gdy analogiczne dane z 2024 r. wyniosły już 264,2 i 218,9 miesiąca. Oznacza to, że średnie trwanie życia wydłużyło się na przestrzeni dekady odpowiednio o niemal 8 i 5,6 miesiąca.

- Świadomość tego, że żyjemy coraz dłużej jest szczególnie ważna dla pań, które pracują krócej, zarabiają mniej i żyją średnio statystycznie dłużej niż mężczyźni. Z racji tego, że kobiety w Polsce żyją dłużej niż mężczyźni, ich kapitał emerytalny jest dzielony przez większą ilość miesięcy „dalszego życia”, dlatego kwota kobiecej emerytury jest niższa – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. – To oznacza, że kobieta w Polsce musi przeżyć dłużej za mniejszy kapitał - dodaje.

Rzeczniczka wskazuje także na to, że kobiety gromadzą mniejszy kapitał emerytalny, gdy przez część swojego życia są na urlopach związanych z wychowaniem dziecka, często to właśnie one rezygnują z pracy, gdy muszą się opiekować chorym członkiem rodziny np. starym rodzicem lub niepełnosprawnym dzieckiem. Tymczasem pracujący panowie w tym czasie ciągle budują swój kapitał emerytalny poprzez odprowadzanie składek na emerytalne konto.

Czy ZUS przeliczy emeryturę

GUS opublikował nową tablicę trwania życia na podstawie danych o śmiertelności w 2024 r. Co do zasady nie dotyczy ona osób, które już przeszły na emeryturę. Nie ma zatem sensu składanie wniosków o ponowne przeliczenie już otrzymywanej emerytury.

- Przeliczenie wcześniej przyznanej emerytury według nowej tabeli jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy na koncie seniora pojawią się nowe składki lub nowe dowody, że ktoś pracował, które wcześniej nie były przez nas uwzględnione przy obliczaniu wysokości emerytury - mówi Iwona Kowalska-Matis. - Ale w takim przypadku najnowszą tablicę dalszego trwania życia ZUS zastosuje wyłącznie do nowych składek, a nie do całej emerytury - dodaje.

Rzeczniczka wyjaśnia, że przeliczenie emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach. Jest możliwe na przykład, gdy emeryt po przyznaniu emerytury pracował i odprowadzał składki emerytalne. W takiej sytuacji, raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia może on zwrócić się do ZUS z wnioskiem o ponowne przeliczenie emerytury z uwzględnieniem nowych składek.

Źródło:

ZUS/GUS