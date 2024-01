Renta socjalna 2024 - ile wynosi?

Ile renta socjalna wynosi netto w 2024 roku? Sejm pracuje nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Czy dojdzie do rekordowej podwyżki renty socjalnej od 1 marca 2024 roku? Kto może otrzymać rentę socjalną z ZUS?

Wyższa renta socjalna w sejmie

Sejm prowadzi prace nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 30). Pierwsze czytanie na posiedzeniu sejmu odbyło się dnia 25 stycznia 2024 roku. Premier Donald Tusk zapewnia, że przepisy gwarantujące nową wysokość renty socjalnej zostaną wprowadzone jak najszybciej. Projekt ustawy wpłynął do sejmu już za czasów poprzedniej kadencji z dniem 7 marca 2023 roku.

Uzasadnieniem dla podwyżki renty socjalnej jest przybliżenie jej wysokości do rzeczywistych kosztów życia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie im godnego życia.

Zmiana dotyczy sposobu ustalania wysokości renty socjalnej poprzez zrównanie jej wysokości z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przewiduje się również podwyższenie górnej granicy świadczenia w przypadku zbiegu prawa do świadczeń w postaci renty socjalnej i renty rodzinnej.

Obywatelski projekt zmiany ustawie o rencie socjalnej obejmuje modyfikację art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 1.

Miałyby otrzymać odpowiednio następujące brzmienie:

- art. 6 ust. 1 - Renta socjalna wynosi 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego w danym roku (aktualnie jest to 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

oraz

- art. 9 ust. 1 - W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 300% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (aktualnie w takim przypadku kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy).

Renta socjalna 2024 - projekt ustawy o zmianie wysokości świadczenia

Zmiana wysokości renty socjalnej ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS renta rodzinna to świadczenie przysługujące uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Podsumowując, w świetle proponowanych zmian wysokość renty socjalnej zostaje zrównana z wysokością aktualnie obowiązującej w Polsce płacy minimalnej. Dotychczas renta socjalna równała się kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która waloryzowana jest co roku z dniem 1 marca. Idąc a podwyżką świadczenia, podnosi się również dozwolony próg łącznej kwoty w razie zbiegu prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej 200% na 300% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Renta socjalna 2024 – pełnomocnik Iwona Hartwich

Zgodnie z art. 14 ust 1 i 2 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli w pracach nad projektem ustawy komitet reprezentuje przedstawiciel lub osoba uprawniona do jego zastępstwa, powołana w trybie określonym w art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 2 pkt 3. Przedstawiciel jest uprawniony do udziału w pracach Sejmu i Senatu w trybie i na zasadach określonych odpowiednio w regulaminach Sejmu i Senatu. Do reprezentowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie podwyższenia kwoty renty socjalnej powołana została jako pełnomocnik pani Iwona Hartwich (Koalicja Obywatelska). Na swoich zastępców wyznaczyła Andrzeja Sucholewskiego oraz Adriana Mateusza Glinkę.

Ile wynosi renta socjalna 2024?

Renta socjalna wynosi obecnie 1588,44 zł brutto. Ile wychodzi renty socjalnej na rękę? Kwota netto po odjęciu składki zdrowotnej (9%) to 1445,00 zł (bez składek zus i podatku). Podwyżka renty do wysokości płacy minimalnej brutto czyli 4242,00 zł oznaczałaby rekordowy wzrost świadczenia aż o 2653,56 zł. Ile osoba uprawniona otrzymałaby na rękę? Okazuje się, że renta socjalna netto wyniesie więcej niż płaca minimalna netto, ponieważ w przypadku renty nie odlicza się składek ZUS, a jedynie zdrowotną (9%) i zaliczkę na podatek dochodowy (12%). Płaca minimalna w 2024 roku rośnie dwukrotnie. Od 1 lipca będzie to kwota 4300,00 zł brutto. Oznacza to, że również renta socjalna byłaby w takiej sytuacji zmieniana dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego.

Renta socjalna 2024 – waloryzacja 1 marca

Renta socjalna z racji uzależnienia jej wysokości od wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jak inne świadczenia emerytalno-rentowe podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 marca. Najbliższa waloryzacja będzie miała miejsce 1 marca 2024 roku. Aktualnie obowiązująca kwota renty socjalnej czyli 1588,44 zł brutto (1445,00 zł netto) będzie wypłacana tylko do końca lutego 2024 roku. Jeśli do tego czasu wejdzie w życie nowelizacja ustawy nowa wysokość renty socjalnej wyniesie 4242,00 zł brutto do końca czerwca, a od 1 lipca do końca grudnia 4300,00 zł brutto. Byłaby to rekordowa podwyżka świadczenia z ZUS dla osób niepełnosprawnych całkowicie.

Dla kogo renta socjalna?

ZUS wypłaca rentę socjalną osobom niezdolnym do pracy. Renta może być przyznana na stałe, jeśli całkowita niezdolność do pracy jest trwała lub na czas określony, jeśli całkowita niezdolność jest tymczasowa (okres ten wskazany jest w decyzji ZUS). Jednak nie wszyscy niepełnosprawni mogą pobierać tę rentę. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie? Komu przysługuje renta socjalna?

Osobie spełniającej łącznie poniższe warunki:

pełnoletność (ukończone 18 lat życia, a w przypadku zamężnych kobiet ukończenie 16 lat)

stwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS całkowitej niezdolności do pracy poprzez naruszenie sprawności organizmu

naruszenie sprawności organizmu powstało przed ukończeniem 18 roku życia lub w czasie nauki w szkole lub szkole wyższej (przed ukończeniem 25 roku życia albo w tracie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej

Ważne Niezdolność do pracy uprawniająca do renty socjalnej może powstać także w trakcie wakacji czy urlopu dziekańskiego.

Kto nie może pobierać renty socjalnej? O tym traktuje art.7 ustawy o rencie socjalnej, zgodnie z którym renta ta nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Dodatkowo, renty socjalnej nie otrzyma osoba będąca właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Osobie będącej współwłaścicielem nieruchomości rolnej nie przysługuje renta socjalna, jeśli udział tej osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych.

Wszelkie informacje dotyczące warunków otrzymania renty socjalnej, dokumentów niezbędnych do jej uzyskania znajdują się w ustawie o rencie socjalnej.

