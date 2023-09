Europejska emerytura w Polsce już od 26 września 2023 - wtedy wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz.U. 2023 poz. 1843). Czy emerytury Polaków się zwiększą dzięki możliwości dodatkowego oszczędzania w ramach OIPE?

Europejska emerytura w Polsce już od 26 września 2023

Już od 26 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz.U. 2023 poz. 1843, dalej jako: ustawa). Ten termin dotyczy większości przepisów, jednak należy mieć na uwadze, że część przepisów weszła już w życie albo dopiero wejdzie i to niekiedy nawet dopiero za 9 lat, m.in.:

1) art. 39 wszedł w życie z dniem 12 września 2023 r.;

2) art. 27 ust. 2 pkt 1 wchodzi w życie 12 grudnia 2023 r.;

3) art. 46 wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.;

4) art. 37 pkt 13 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

5) art. 37 pkt 7 w zakresie art. 16e ust. 4 pkt 1 lit. b oraz pkt 9 w zakresie art. 26 ust. 7 pkt 4 i 5 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2032 r.

W Polsce musiały zostać wydane nowe przepisy i nowa ustawa, ponieważ w życie weszło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE).

W związku z tym w Polsce, tak jak i w innych krajach UE, możliwa jest dodatkowa forma oszczędzania do emerytury, podobna do IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) jednak na poziomie europejskim! Nowe przepisy zapewniają obywatelom Unii Europejskiej:

nowe możliwości oszczędzania na emeryturę, w formie dodatkowych wpłat;

umożliwienie inwestowania transgranicznego;

prawo przenoszenia przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE produktów emerytalnych na poziomie europejskim.

Na czym polega emerytura europejska? Tak zwana europejska emerytura to nowy dodatkowy do emerytury bazowej - produkt emerytalny, umożliwiający jej zwiększenie. Tej dodatkowej formy oszczędzania w ramach OIPE - Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny nie będzie pochodzi od ZUS, KRUS czy polskiego rządu. Za dodatkowe oszczędzanie będzie odpowiedzialny zainteresowany i prywatni dostawcy (m.in. banki oraz inne instytucje finansowe) OIPE mają stanowić uzupełnienie systemu obecnych państwowych, pracowniczych lub indywidualnych emerytur krajowych, ale nie zastępują, ani nie harmonizują systemu krajowych emerytur indywidualnych. Co to jest OIPE? „OIPE" oznacza długoterminowy indywidualny produkt emerytalny o charakterze oszczędnościowym, który jest oferowany przez przedsiębiorstwo finansowe kwalifikujące się zgodnie z art. 6 ust. 1 w ramach umowy dotyczącej OIPE i który jest nabywany przez oszczędzającego w ramach OIPE lub przez niezależne stowarzyszenie oszczędzających w ramach OIPE w imieniu swoich członków z myślą o emeryturze, a także który nie przewiduje żadnej możliwości lub ściśle ograniczoną możliwość przedterminowego umorzenia i jest zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem.

Ustawa wskauzje na: zasady gromadzenia oszczędności na kontach OIPE;

warunki dokonywania wpłat na subkonta OIPE;

warunki dokonywania wypłat, wypłat transferowych oraz zwrotu zgromadzonych w ramach OIPE środków. Rząd pracuje nad rozporządzeniem w sprawie ekspertów i doradców co do OIPE

Prowadzone są prace nad rozporządzeniem do ustawy sprawie egzaminu potwierdzającego wiedzę i niezbędne umiejętności do świadczenia doradztwa w zakresie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego. Konieczni są na rynku kompetentni doradcy i rzetelne instytucje finansowe.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2023 r. w sprawie egzaminu potwierdzającego wiedzę i niezbędne umiejętności do świadczenia doradztwa w zakresie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego jest konieczne, ponieważ osoby, świadczące doradztwo w zakresie OIPE będą zobowiązane zdać egzamin potwierdzający wiedzę i niezbędne umiejętności do świadczenia doradztwa w zakresie OIPE.

W art. 27 ust. 10 ustawy wprowadzono upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do określenia zakresu obowiązujących tematów egzaminu potwierdzającego wiedzę i niezbędne umiejętności do świadczenia doradztwa w zakresie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, trybu i sposobu przeprowadzenia egzaminu, sposobu ustalania wyniku egzaminu oraz trybu składania i rozpatrywania odwołań od wyniku egzaminu, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji osób świadczących doradztwo w zakresie OIPE1 oraz prawidłowego przebiegu egzaminu i terminowego rozpatrywania odwołań od jego wyniku.

Mając na uwadze powyższe, istnieje konieczność wydania rozporządzenia realizującego przedmiotowe upoważnienie ustawowe.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz.U. 2023 poz. 1843)