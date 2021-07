Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

Emerytura brutto netto

Emerytów mniej interesuje kwota brutto emerytury, a bardziej to, ile otrzymają do ręki czyli kwota netto. Dla przykładu, najniższa emerytura od 1 marca 2021 r. wynosi 1250,88 zł brutto. Netto będzie to 1066,24 zł. Przy takiej kwocie jest to znaczna różnica, więc warto sprawdzić sumę, którą emeryt faktycznie otrzyma z ZUS.

Emerytura brutto netto - kalkulator

W celu obliczenia podstawy wymiaru emerytury oraz wartości brutto i netto można skorzystać z kalkulatora emerytalnego. Na wstępie należy wybrać kwotę bazową:

4294.67 zł - kwota bazowa obowiązująca do 28 lutego 2021 r.

- kwota bazowa obowiązująca do 28 lutego 2021 r. 4512.41 zł - kwota bazowa obowiązująca od 1 marca 2021 r.

Następnie zaznacza się jedną z dwóch metod obliczania podstawy wymiaru emerytury:

Metoda 1: Obliczenie podstawy z zarobków osiągniętych w 10 kolejnych latach kalendarzowych przypadających w ostatnim 20-leciu przed rokiem złożenia wniosku o emeryturę. W tym wariancie wskazane lata muszą być latami następującymi bezpośrednio po sobie;

Obliczenie podstawy z zarobków osiągniętych w 10 kolejnych latach kalendarzowych przypadających w ostatnim 20-leciu przed rokiem złożenia wniosku o emeryturę. W tym wariancie wskazane lata muszą być latami następującymi bezpośrednio po sobie; Metoda 2: Obliczenie podstawy wymiaru świadczenia w oparciu o wynagrodzenia z 20 lat przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o emeryturę, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. W tym przypadku wskazane lata nie muszą następować bezpośrednio po sobie.

Po wypełnieniu kwot wynagrodzenia w danych latach pracy oblicza się wskaźnik podstawy wymiaru emerytury. Dalej należy podać liczbę lat składkowych i liczbę lat nieskładkowych. Na końcu ustala się wysokość emerytury.

Wskaźnik podstawy wymiaru emerytury

Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury - wskaźnik obliczany jako średnia arytmetyczna wyrażonych w procentach stosunków sum przyjętych przychodów za poszczególne lata do rocznych kwot przeciętnego wynagrodzenia.

Ustawa emerytalna przewiduje dwa warianty ustalenia podstawy wymiaru emerytury. Oto instrukcja, jak krok po kroku ustalić wskaźnik podstawy wymiaru emerytury:

Oblicz sumę kwot podstaw wymiaru składek (a więc inaczej mówiąc kwot, od których zostały odprowadzone składki na ZUS) oraz kwot niestanowiących podstawy wymiaru składek wliczanych jednak do podstawy wymiaru emerytury. Operacji takiej dokonaj oddzielnie dla każdego roku z wybranych lat kalendarzowych; Oblicz procentowy stosunek każdej z tych sum do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonej za dany rok kalendarzowy z zaokrągleniem do setnej części procentu; Wylicz średnią arytmetyczną tych procentów, która stanowi wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury. Wskaźnik ten nie może być wyższy niż 250%; Pomnóż przez ten wskaźnik kwotę bazową, w wyniku czego otrzymasz podstawę wymiaru emerytury.