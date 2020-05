Jak sprawdzić, ile wyniesie moja emerytura?

Wysokość przyszłej emerytury

Te osoby, które są już blisko wieku emerytalnego zadają sobie pytanie czy moja emerytura będzie wystarczała na moje „emeryckie” życie? Czy może jednak popracować dłużej, żeby potem dostawać więcej? Przyszli emeryci, zanim podejmą decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej chcieliby wiedzieć ile co miesiąc dostaną na swoje konto z ZUS.

- Kwotę swojej przyszłej emerytury można poznać bardzo łatwo. Wystarczy skorzystać z kalkulatora emerytalnego, porozmawiać z naszym doradcą lub przeczytać list, który Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do nas co roku informując o stanie konta emerytalnego. W liście jest wyliczona kwota naszej przyszłej emerytury – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - W informacji o stanie konta jest symulacja emerytury zarówno na moment osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 u mężczyzn, jak i jest podana kwota emerytury, która dostaniemy, gdy popracujemy rok lub dwa dłużej – zapewnia Kowalska-Matis.

Informacja o stanie konta corocznie przesyłana ubezpieczonemu w ZUS zawiera symulację wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego jak i po przepracowaniu 1 roku - 2 lat dłużej.

Rzeczniczka przypomina, że osoby, które mają założone swoje indywidualne konto emerytalne na PUE ZUS - informację o stanie konta dostają właśnie na PUE, czyli nie jest do nich wysyłany list pocztą tradycyjną.

Kiedy można złożyć wniosek o emeryturę i kiedy nastąpi jej wypłata?

Jeżeli ktoś już zbliżył się do wieku emerytalnego wtedy może złożyć wniosek o emeryturę. ZUS emeryturę obliczy i przyzna jednak nie rozpocznie jej wypłacania. Prawo do emerytury bowiem, to nie to samo, co prawo do jej wypłaty, ponieważ można złożyć wniosek o przyznanie emerytury i dalej pracować. ZUS nam emeryturę naliczy i wyda decyzję o jej przyznaniu, ale nie dostaniemy wypłaty dopóki nie zostaną rozwiązane wszystkie umowy o pracę.

Kiedy otrzymuje się status emeryta?

- Po wydaniu decyzji o przyznaniu emerytury zyskujemy „status” emeryta, czyli dostajemy legitymację emerytalną i możemy korzystać np. z przysługujących seniorom zniżek – wyjaśnia rzeczniczka.

Kalkulator emerytalny i doradca emerytalny

Kwotę przyszłej emerytura każdy może obliczyć sam. Na stronie www.zus.pl jest ogólnie dostępny kalkulator emerytalny. Może także skorzystać z usługi doradcy emerytalnego, który na podstawie informacji zawartych na koncie emerytalnym nie tylko zrobi symulację przyszłej emerytury, ale także doradzi, kiedy najkorzystniej na emeryturę przejść. Poinformuje także czy ZUS ma wszystkie potrzebne do przyznania emerytury dokumenty oraz sprawdzi czy mamy naliczony kapitał początkowy.

Dłuższa praca = wyższa emerytura

System emerytalny w naszym kraju opiera się na prostej zasadzie: im dłużej pracujemy, tym wyższa będzie emerytura. Dzięki dłuższej pracy gromadzimy, bowiem więcej środków na indywidualnym koncie emerytalnym i krótsza jest prognozowana średnia naszego życia, która jest brana pod uwagę, gdy już zdecydujemy się przejść na emeryturę. To ważne, gdyż emeryturę liczymy, dzieląc zebrane składki przez statystyczną średnią dalszą długość życia.

W 2020 roku średnia dalsza długość życia liczona w miesiącach wynosi 261,5 dla kobiet (60 lat) i 217,6 dla mężczyzn (65 lat).

Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi średnią wysokość emerytury o 8-10 proc. Obecnie Polacy są wśród pracujących najkrócej w Europie, a pobierają świadczenia coraz dłużej gdyż żyjemy coraz dłużej.

Przeciętna emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2019 r. wynosiła: 2236,84 zł. brutto.