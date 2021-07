Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

Emerytura bez podatku – dla kogo?

Emerytura bez podatku to jedno z najczęściej komentowanych rozwiązań przewidzianych w ramach Polskiego Ładu. Dotyczy emerytów pobierających najniższą emeryturę. Osoby te nie będą musiały odprowadzać od niej podatku, a co za tym idzie otrzymają do ręki wyższe świadczenie.

Emerytura bez podatku jest konsekwencją podniesienia kwoty wolnej od potrąceń do wysokości 30 tys. zł. Oznacza to, że najniższe emerytury do kwoty 2500 zł byłyby zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku. Emerytury w takiej wysokości pobiera w Polsce aż 65% emerytów.

Emerytura bez podatku – tabela

Emerytura brutto Emerytura netto (2021) Emerytura netto bez podatku (2022) 1500 zł 1270 zł 1365 zł 1600 zł 1352 zł 1456 zł 1700 zł 1434 zł 1547 zł 1800 zł 1515 zł 1638 zł 1900 zł 1597 zł 1729 zł 2000 zł 1679 zł 1820 zł 2100 zł 1761 zł 1911 zł 2200 zł 1842 zł 2002 zł 2300 zł 1924 zł 2093 zł 2400 zł 2006 zł 2184 zł 2500 zł 2088 zł 2275 zł

Powyższa tabela wskazuje, ile emeryt otrzymuje na rękę w tej chwili, a ile zyska po wprowadzeniu emerytury bez podatku czyli najprawdopodobniej w 2022 r. Przy kwocie 1500 zł brutto zysk wyniesie 95 zł. Natomiast przy emeryturze 2000 zł brutto będzie to już 141 zł, a przy świadczeniu 2500 zł - 187 zł.

Emerytura bez podatku – brutto czy netto?

Emerytura bez podatku do 2500 zł dotyczy kwoty przyznawanego świadczenia brutto. W 2021 r. netto byłoby to więc 2102,59 zł.

Kalkulator emerytalny

Aby obliczyć wysokość emerytury, można skorzystać z kalkulatora emerytalnego. Umożliwia on ustalenie podstawy wymiaru emerytury oraz obliczenie wysokości emerytury brutto i netto.

Kalkulator emerytalny >>>

Emerytura bez podatku – kiedy?

Planuje się, aby emerytura bez podatku zaczęła obowiązywać od początku 2022 r. Rada Ministrów ma przyjąć nowe przepisy jeszcze we wrześniu 2021 r.