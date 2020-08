Praca zdalna szuka studenta

Pracownik, kt ó rego łatwo ukształtować

Studenci to grupa społeczna, która wykazuje się jednocześnie otwartością i kreatywnością oraz świetnie odnajduje się w świecie nowych technologii. Nie jest jeszcze nauczona sztywnych schematów i potrafi spojrzeć na projekt z nowej perspektywy. Obecni studenci już od najmłodszych lat poznawali nowe technologie i obecnie są z nimi doskonale zaznajomieni. Dzięki temu, gdy na rynku pojawi się jakaś nowość, szybko się adaptują do zmian. Co więcej, ich potencjalny brak doświadczenia wcale nie musi być wadą. Firma, która zatrudni studenta, jako jego pierwszy lub jeden z pierwszych pracodawców, nie będzie musiała zmagać się z niekorzystnymi nawykami z poprzednich stanowisk.

"Studenci, których liczba w Polsce w zeszłym roku przekraczała ponad milion osób, stanowią dla wielu pracodawców bardzo atrakcyjną grupę potencjalnych pracowników. W obecnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19, grupa ta stała się tym atrakcyjniejsza, iż ich dostępność i elastyczność uległa znacznej poprawie. Wszystko to za sprawą zdalnego nauczania i większej otwartości na oferty, również takie, które nie są do końca związane z ich kierunkiem studiów" -tłumaczy Paulina Czerwińska, Starszy Specjalista ds rekrutacji professionals w Randstad.

Stanowiska asystenckie, młodsi specjaliś ci – przykłady pracy zdalnej dla student ó w

Najczęściej pojawiającymi się ofertami pracy zdalnej dla studentów, bądź absolwentów uczelni wyższych, są m.in. stanowiska asystenckie w działach marketingu, finansów czy administracji. Dużą popularnością cieszą się także płatne praktyki i staże w działach HR. Są to więc role, gdzie nie jest wymagana stuprocentowa obecność w biurze, a większość pracy można spokojnie wykonać zdalnie. Wciąż dużo ofert napływa także z działów IT, które szukają pracowników na poziomie junior. Zwłaszcza firmy informatyczne są coraz bardziej otwarte na studentów będących na ostatnim roku, bądź też osoby, które dopiero co uzyskały dyplom.

"Pracodawcy chętniej niż jeszcze w zeszłym roku rozpatrują osoby z mniejszym doświadczeniem, ale które w swoim CV mogą pochwalić się dodatkowymi kursami, uczestnictwem w projektach uczelnianych lub własnymi inicjatywami" - tłumaczy Paulina Czerwińska.

„ Praca dla studenta” czyli jedynie dla os ó b z legitymacją ?

Czy „praca dla studenta” jest jedynie skierowana do osób z ważną legitymacją? Nie do końca. W wielu przypadkach potencjalni pracodawcy rozpatrują osoby na kończące naukę lub takie, które niedawno odebrały dyplom i dopiero zdobywają pierwsze zawodowe doświadczenie.

Firmy decydują się na zatrudnienie takich osób, ponieważ studenci na początku nauki, ze względu na większą ilość zajęć szkolnych, mogą nie być w pełni dyspozycyjni. Tacy kandydaci mają już także nieco większą wiedzę lub są po pierwszych stażach czy praktykach, co daje im przewagę również pod kątem umiejętności praktycznych.