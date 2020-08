Dodatkowa praca zdalna – jak można zarobić, nie wychodząc z domu?

Praca zdalna – jak i gdzie można zarobić, nie wychodząc z domu?

Copywriting, wprowadzanie danych do systemu, telefoniczna obsługa klientów czy testowanie stron internetowych – to tylko niektóre z propozycji pracy zdalnej, jakie można obecnie znaleźć na rynku. Ich niewątpliwym plusem są elastyczne godziny pracy, możliwość wykonywania obowiązków z domu oraz oszczędność czasu związana z brakiem konieczności dojazdów do biura. Taki rodzaj zatrudnienia doskonale sprawdzi się zarówno jako główne źródło dochodu, jak i zajęcie dodatkowe. Niezależnie od tego, które miejsce w budżecie domowym ma zajmować praca zdalna, należy ją najpierw znaleźć. Gdzie? Podpowiadamy.

Firmy coraz bardziej otwarte na home office

Pandemia COVID-19 spowodowała wiele zawirowań na rynku. Ze względu na wprowadzoną kwarantannę wiele firm zdecydowało się na zmianę dotychczas obwiązującego modelu pracy i oddelegowała zatrudnionych na tzw. home office. Rozwiązanie takie podyktowane było troską o zdrowie i bezpieczeństwo podwładnych. Praca zdalna, tak przypadła do gustu większości Polaków, że teraz po zniesieniu większości obostrzeń, wiele firm zastanawia się nad stosowaniem jej w zastępstwie tradycyjnej formy pracy biurowej.

Podczas obowiązującej kwarantanny, praca zdalna była bardzo wygodnym, bezpiecznym, a nieraz nawet jedynym rozwiązaniem zarówno dla potencjalnych pracowników, jak i dla pracodawców. Po okresie lockdown’u firmy zaczęły się zastanawiać czy obecność pracownika w biurze jest konieczna, czy jednak może on wykonywać swoje zadania z domu. Zauważamy zwiększoną ilość ofert pracy zdalnej. Takie oferty można znaleźć zwłaszcza w obszarach finansów i księgowości, customer service i administracji, tłumaczy Olga Lekh, senior consultant professionals w Randstad Polska.

Jakie oferty czekają na kandydat ó w?

W serwisach z ogłoszeniami pojawia się wiele różnorodnych ofert. Ciekawą propozycją jest przepisywanie rękopisów do formatu komputerowego. Pracodawcy często szukają również osób do testowania stron internetowych w celu wykrycia błędów w ich działaniu lub jej tekstowej zawartości oraz do wprowadzania produktów do sklepów internetowych. Można znaleźć oferty dla stanowisk telefonicznej obsługi klienta, a nawet zdalnego prowadzenia recepcji. Pojawia się również wiele zleceń dotyczących tłumaczenia tekstów, zarówno tych bardziej formalnych, jak i publikacji rozrywkowych.

W serwisach widać też coraz więcej ofert dla copywriterów. Pojęcie to jest bardzo szerokie, można więc znaleźć coś najbardziej odpowiedniego dla siebie – tworzenie tekstów i haseł reklamowych lub innych treści takich jak SEO, opisy produktów, scenariusze czy też ogłoszenia.