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Strona główna » Kadry » Inne formy zatrudnienia » Młodociani, niepełnosprawni, bezrobotni » Spada wynagrodzenie pracownika młodocianego po wakacjach 2026 r. Ile wynosi stawka ucznia?

Spada wynagrodzenie pracownika młodocianego po wakacjach 2026 r. Ile wynosi stawka ucznia?

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27 sierpnia 2026, 10:10
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
pracownik młodociany wynagrodzenie minimalne 2026
Spada wynagrodzenie pracownika młodocianego po wakacjach 2026 r. Ile wynosi stawka ucznia?
Shutterstock

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Ile wynosi wynagrodzenie pracowników młodocianych po wakacjach 2026 r.? W czerwcu stawka ucznia wzrosła do około 30 zł, a teraz spada w związku z niższym przeciętnym wynagrodzeniem w drugim kwartale 2026 r. Jakie jest minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, a jakie na umowie o prace lekkie?

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Młodociany pracownik – od ilu lat?

Młodociany pracownik to osoba od 15. do 17. roku życia. Zasadą jest więc możliwość zatrudniania osób w wieku od 15. lat wzwyż. Przepisy prawa pracy chronią tak młodych pracowników. W stosunku do nich należy przestrzegać przepisów szczególnych. Ukończenie 18. roku życia skutkuje osiągnieciem pełnoletności, a więc pracownik przestaje być młodociany, co pozwala na stosowanie ogólnych przepisów prawa pracy. Jeśli jednak osoba kończy 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończyła tę szkołę. Zastrzega się również, że osiągnięcie pełnoletności przed ukończeniem nauki zawodu, powoduje kończenie tej nauki na warunkach określonych dla młodocianych.

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Wynagrodzenie pracownika młodocianego w 2026 roku

Jakie minimalne wynagrodzenie obowiązuje w przypadku zatrudnienia pracownika młodocianego? Wszystko to zależy od tego, na podstawie jakiej umowy doszło do nawiązania stosunku pracy. Prawo pracy wyróżnia bowiem dwa rodzaje umów o pracę z młodocianymi: umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz umowa o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Z pracownikiem młodocianym można zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przy czym wyróżnia się dwa rodzaje przygotowania zawodowego: nauka zawodu i  przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Umowa o pracę zawarta z młodocianym powinna zawierać m.in. wysokość wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego określa § 19 i § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Minimalne wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe podlewa waloryzacji z każdym kolejnym kwartałem. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania określa stosunek procentowy wynagrodzenia do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W celu określenia minimalnej wysokości wynagrodzenia należnego pracownikowi młodocianemu konieczna jest więc wysokość przeciętnego wynagrodzenia podawana w komunikatach Prezesa GUS. 

W pierwszym roku nauki zawodu jest to nie mniej niż 8% średniego wynagrodzenia, w drugim roku nauki zawodu jest to nie mniej niż 9% średniego wynagrodzenia, a w trzecim roku nauki zawodu to nie mniej niż 10% średniego wynagrodzenia. Wartości te obowiązują od 1 września 2023 roku. Wcześniej były równe 5%,6% i 7%.

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Wynagrodzenie pracownika młodocianego do 28 lutego 2026 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale podaje Prezes GUS za pośrednictwem komunikatu publikowanego w Monitorze Polski. Od 1 grudnia 2025 roku do 28 lutego 2026 r. obowiązywał Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 7 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2025 r. (M.P. 2025 poz. 1148). Zgodnie z komunikatem średnie wynagrodzenie wynosiło 8771,70 zł.

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Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Wynagrodzenie młodocianego od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r.

I rok nauki lub klasa I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (8%)

701,74 zł

II rok nauki lub klasa II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (9%)

789,50 zł

III rok nauki lub klasa III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (10%)

877,17 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%)

614,02 zł

Wynagrodzenie pracownika młodocianego do 31 maja 2026 r.

Kolejny Komunikat Prezesa GUS dotyczył przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2025 r. (Monitor Polski z 2026, poz. 194). Wyniosło ono 9 197,79 zł. Od tej kwoty wyliczane było wynagrodzenie młodocianych na kolejny okres czyli od 1 marca do 31 maja 2026 r. Jeszcze do końca lutego 2026 roku wynagrodzenie młodocianego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu wynosiło nie mniej niż 701,74 zł w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 789,50 zł w drugim roku nauki i 877,17 zł w trzecim roku nauki. Wynagrodzenie pracownika młodocianego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy wynosiło nie mniej niż 614,02 zł.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Wynagrodzenie młodocianego od 1 marca do 31 maja 2026 r.

I rok nauki lub klasa I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (8%)

735,82 zł

II rok nauki lub klasa II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (9%)

827,80 zł

III rok nauki lub klasa III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (10%)

919,78 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%)

643,85 zł

Od 1 marca do 31 maja 2026 roku wynagrodzenie w pierwszym roku nauki zawodu wynosi 735,82 zł, w drugim roku nauki zawodu - 827,80 zł, a w trzecim - 919,78 zł. Natomiast za przyuczanie do wykonywania określonej pracy należało się wynagrodzenie w wysokości 643,85 zł. Są to kwoty brutto.

Wynagrodzenie młodocianego w wakacje 2026 r. - stawka ucznia

Zgodnie z najnowszym komunikatem Prezesa GUS z 11 maja 2026 r. przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2026 r. wyniosło 9 562,88 zł. W związku z powyższym rośnie również wynagrodzenia pracownika młodocianego o mniej więcej 30 zł. Kwoty z poniższej tabeli obowiązują od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 r.:

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Wynagrodzenie młodocianego od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 r.

I rok nauki lub klasa I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (8%)

765,03 zł

II rok nauki lub klasa II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (9%)

860,66 zł

III rok nauki lub klasa III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (10%)

956,29 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%)

669,40 zł

przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2026 r.

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2026 r.

gov.pl

Wynagrodzenie pracownika młodocianego od września 2026 r.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2026 r. (Monitor Polski z 2026, poz. 779) przeciętne wynagrodzenie spadło - wyniosło 9233,13 zł. W porównaniu do pierwszego kwartału (9562,88 zł) jest niższe o 329,75 zł czyli 3,45%. Wskazana różnica wynika m.in. z wypłacanych dodatków w pierwszym kwartale, jak trzynastki, premie. W związku z niższą średnią krajową spada również wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1 września 2026 r. Dokładne kwoty przedstawia tabela:

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Wynagrodzenie młodocianego od 1 września do 30 listopada 2026 r.

I rok nauki lub klasa I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (8%)

738,65 zł

II rok nauki lub klasa II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (9%)

830,98 zł

III rok nauki lub klasa III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (10%)

923,31 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%)

646,32 zł

Wynagrodzenie pracownika młodocianego 2026 - prace lekkie

Wynagrodzenie młodocianego pracownika, który wykonuje pracę na podstawie umowy o prace lekkie nie podlega niniejszym kwotom. Stosuje się w tym przypadku ogólnie obowiązujące w 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę – od stycznia do grudnia jest to 4806,00 zł brutto.

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Do końca maja 2026 r. w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole należy się 735,82 zł. Natomiast od czerwca kwota ta wzrasta do 765,03 zł.

Ile na godzinę dla ucznia w 2026 r.?

Wynagrodzenia godzinowe ucznia otrzymuje się poprzez podzielenie wynagrodzenia miesięcznego przez liczbę godzin pracy zgodnie z grafikiem na dany miesiąc. Na przykład uczeń w II roku nauki od czerwca 2026 r. powinien otrzymać miesięcznie 860,66 zł. Jeśli będzie pracował 168 godz. (do godzin pracy wlicza się godziny nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych), stawka godzinowa wyniesie 5,12 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dziennik Ustaw z 2018, poz. 2010)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2025 r. (Monitor Polski z 2025, poz. 1148)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2025 r. (Monitor Polski z 2026, poz. 194)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2026 r. (Monitor Polski z 2026, poz. 457)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2026 r. (Monitor Polski z 2026, poz. 779)

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Źródło: INFOR
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